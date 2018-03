Sophia ataca Mariano com tesouradas em “O Outro Lado do Paraíso”

Você quer vilã psicopata, @? Porque na próxima semana de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ vamos ter mais um assassinato na conta de Sophia (Marieta Severo)!

Tudo começa quando Mariano (Juliano Cazarré) vai atrás da única pessoa nessa novela que sabe de tudo: Caetana (Laura Cardoso). A idosa revela ao garimpeiro algumas das maldades de Sophia, e o garotão vai atrás da ex-amante para tirar a limpo algumas coisas. Acuada, só restará a Sophia perfurar o corpo de Mariano com muitas tesouradas, da mesma forma que ela matou todo mundo que tentou chantageá-la nos capítulos anteriores.

Mas Sophia terá dois problemas. O primeiro é que Xodó (Anderson Tomazini) vai testemunhar o crime, e ficará muito abalado. E o segundo problema é que… bem… será que Mariano morreu mesmo? Para saber disso, só acompanhando o resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 2 de abril – Mariano descobre segredo sórdido de Sophia

Após descobrir que não pode salvar a vida de Adriana (Julia Dalavia) com um transplante, Elizabeth (Gloria Pires) confessa a Clara que é viciada em bebida. Minha nossa, a gente está MUITO surpreso com isso.

–

A mocinha da novela decide dar para Renan (Marcello Novaes) o dinheiro necessário para que a mãe tenha uma confecção. Assim que fica sabendo disso, o maléfico médico Renato (Rafael Cardoso) aciona seu advogado para bloquear os bens de Clara. Elizabeth ataca Clara e Patrick (Thiago Fragoso) fisicamente, pois está com abstinência. Caetana conta a Mariano que Sophia é uma assassina.

Terça-feira, 3 de abril – Mariano é atacado por Sophia

Mais inteligente que todos os policiais, advogados e investigadores da novela, Caetana dá a entender que as mortes dos últimos meses da novela foram todas feitas por Sophia. Os bens de Clara são bloqueados por Renato. Estela (Juliana Caldas) aceita se casar com Amaro (Pedro Carvalho). Pena trocentésima vez, Gael (Sergio Guizé) promete a Clara que vai ajudá-la a conseguir a guarda de Tomaz (Vitor Figueiredo).

–

Mariano tenta ameaçar Sophia, mas ela o ataca com uma tesoura. Xodó vê tudo.

Quarta-feira, 4 de abril – Sophia tenta se livrar de Mariano

Como qualquer pessoa que vê um assassinato, Xodó entra em pânico ao testemunhar o ataque a Mariano. Nádia (Eliane Giardini) deixa de lado seu racismo e diz que ama o bebê. Sophia e Zé Victor (Rafael Losso) tentam fingir que Mariano fugiu. A Mãe do Quilombo (Zezé Motta) abre uma filial dos poderes mediúnicos de Mercedes (Fernanda Montenegro) e tem uma visão. Agora podemos usar esse GIF com outra personagem da novela:

–

Após isso, Zé Victor tenta chantagear Sophia, sem saber que as últimas pessoas que fizeram isso na novela estão comendo capim pela raíz.

Quinta-feira, 5 de abril – Zé Victor e Sophia armam um pacto

Em vez de matar Zé Victor, Sophia age de forma diferente combina um grande acordo para não perder esse grande aliado.

–

Lívia (Grazi Massafera) confessa a Gael que tem medo de algo ter rolado com Mariano. Elizabeth continua tentando se recuperar a tempo para ajudar Adriana no transplante. Mercedes faz uma consultinha com Lívia e garante que ela vai ter uma bela surpresa. Zé Victor conta a Gael que Mariano fugiu.

Sexta-feira, 6 de abril – Lívia descobre que está grávida

Gael confronta sua mãe e diz que ele descobrirá o que aconteceu de verdade com Mariano. Um novo cliente do bordel se apaixona por Leandra (Mayana Neiva). Clara tenta armar um encontro de Elizabeth com Adriana. Lívia descobre que está grávida, e que esse era o spoiler de Mercedes.

–

Jô (Bárbara Paz) diz que Clara precisa se afastar do seu crush para que Adriana se recupere.

Sábado, 7 de abril – Clara tenta afastar Patrick

Clara pergunta para Elizabeth o que ela acha da proposta absurda de Jô. Estela vai com Amaro ao hospital, pois ele tem chances de recuperar a visão. Diego (Arthur Aguiar) consegue seu segundo divórcio nessa novela, sendo praticamente o Ross de ‘O Outro Lado do Paraíso’.

–

Clara mente para Patrick, dizendo que ela curte um outro cara. Gael força Caetana a contar o que ela sabe sobre a maléfica Sophia.