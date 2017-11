O Outro Lado do Paraíso: Sophia paga para internarem Clara

Estão todos prontos para mais uma semana de maldades e de mocinhas que tentam ser internadas como loucas? Então vem com a gente porque ‘O Outro Lado do Paraíso‘ está chegando em um momento crítico dessa primeira fase.

Já está bem claro para nós que Sophia (Marieta Severo) é a vilã malvadona dessa novela, afinal ela tem feito tudo para poder explorar a jazida de esmeraldas de Clara (Bianca Bin). Como a garota não quis ceder para a ambição da megera, Sophia decidiu tomar as terras de um método menos prático. Para começar, só no papinho ela convence Gael (Sergio Guizé), o marido agressor, a convencer Clara a passar os direitos da terra para seu filho recém-nascido, Tomaz. Mas esse é só o primeiro passo.

Com tudo acertado judicialmente, Sophia começa a comprar as pessoas certas para conseguir um diagnóstico de incapacidade mental para sua nora. Isso mesmo, Clara será internada numa clínica psiquiátrica e, com isso, vai perder os direitos de cuidar de suas terras. Assim, Sophia assume o controle do terreno, expulsa o velho Josafá (Lima Duarte) do local e ainda por cima queima a casa do coitado, provavelmente enquanto dá risada de vilã de novela.

Para saber mais detalhes sobre esse plano maluco, confira nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso’:

Segunda-feira, 20 de novembro – Clara se divorcia

Raquel (Erika Januza) é picada por uma cobra (uma de verdade, não a Sophia). Querendo ajudar a amada Clara, Renato (Rafael Cardoso) arranja até um advogado para auxiliar no processo. Josafá é a favor de Clara aceitar a proposta de Sophia, já Mercedes (Fernanda Montenegro) continua tendo visões negativas do futuro mas ninguém a ouve nessa novela.

Samuel (Eriberto Leão) tem um date com um cara em seu apartamento. Renato sente que a proposta de Sophia é uma cilada e pede para Clara não aceitar. Duda (Gloria Pires) topa ser parceira de negócios com Tenório. Clara finalmente consegue o divórcio de Gael.

…maaaaas ela passa suas terras para o nome do filho. Sophia vai até Samuel pedir ajuda para provar que Clara é louca, louca, louca.

Terça-feira, 21 de novembro – Sophia começa seu plano

Clara fica com medo ao voltar pra casa e encontrar Gael por lá. Como Lívia (Grazi Massafera) estava perdida no plano maléfico de sua mãe, Sophia explica o que fará com Clara. A mocinha da novela passa mal e Lívia corre para ajudar… o filho dela. Seria uma atitude fofa se Lívia não tivesse esse encosto de Nazaré de querer roubar o filho dos outros.

Clara tem certeza que ouviu Tomaz chorando, mas Lívia inventa qualquer desculpa para falar que é só impressão. Vinícius é convocado por Sophia pra colaborar no plano de enlouquecer Clara, e a protagonista começa a ter umas alucinações muito doidas.

Quarta-feira, 22 de novembro – Sophia tenta se livrar de Clara

Clara tem um delírio de que Gael invadiu seu quarto para matá-la. Enquanto Gael bebe num bar, Clara começa a ter mais alucinações na delegacia. Como parte de seu plano, Sophia pede para Gael dar uma viajada aí. Mercedes tenta ajudar Clara nesse momento tenso, mas Lívia não deixa a mística chegar perto. Depois de receber ameaças pelo celular, Vinícius (Flávio Tolezani) pede uma avaliação psiquiátrica de Clara. Com o poder do dinheiro, Sophia suborna alguém para conseguir que internem Clara.

Quinta-feira, 23 de novembro – O plano de Sophia está quase pronto

A sempre solidária Sophia (só que não) leva Clara até a clínica psiquiátrica. Gael volta de viagem, não encontra Clara e Sophia inventa uma história maluca de que ela abandonou o filho e fugiu de casa. Depois de passar todo o primeiro mês de novela falando que Sophia era um mau agouro, a mística Mercedes começou a rogar praga na vilã. Sophia pega metade da guarda de Tomaz, expulsa Josafá do bar e taca fogo no lugar.

Sexta-feira, 24 de novembro – Duda vê a morte de mais um

Beatriz (Nathalia Timberg) conta como é que Clara deve agir dentro da clínica. Tenório sofre um acidente fatal e se torna o segundo homem que Duda enterra em poucas semanas de novela. Renato está boladíssimo com o desaparecimento de Clara. Sophia diz para o filho começar a extrair as esmeraldas do garimpo. Gael percebe que é um pouco perturbador Lívia agir como se fosse a mãe de Tomaz.

Sábado, 25 de novembro – Clara jura vingança

Clara começa a pensar numa fuga da clínica, mas Beatriz a convence a ficar. Duda vai ao velório de Tenório e encontra a mulher dele. Beatriz e Clara começam a conversar sobre por que ela foi internada. Gael pede desculpas a Josafá e tem uma leve desconfiança de que sua mãe armou tudo isso.

Clara se toca de que tudo foi um ardiloso plano de Sophia e promete VINGANÇAAAAA. Esperamos que venha no mínimo uma Nina de ‘Avenida Brasil‘.