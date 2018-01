O Outro Lado do Paraíso: Adriana (finalmente) reconhece sua mãe

Nessa semana em ‘O Outro Lado do Paraíso‘ veremos Adriana (Julia Dalavia), a tal advogada genial, descobrindo que Duda (Gloria Pires) é sua mãe. Sim, isso mesmo que você leu.

Depois de passar muito tempo tentando arrancar informações de Duda, a advogada finalmente vai descobrir durante o tribunal que Duda é sua mãe que supostamente estava morta. Quem nunca esqueceu completamente o rosto e a voz da mãe e lembrou durante um caso judicial, não é mesmo? Ela fica furiosa com a cliente, mas mesmo assim tenta ajudar durante o tribunal para impedir que ela vá presa pelo assassinato de Laerte (Raphael Vianna).

Para saber que carta Adriana vai tirar da manga, é só ler nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 22 de janeiro – Duda é vista por seu antigo marido

Patrick (Thiago Fragoso), que já está superocupado cuidando do caso de Duda, proíbe Clara (Bianca Bin) de assumir a culpa pelo crime. Adinéia (Ana Lúcia Torre) e Cido (Rafael Zulu) se unem para reclamar de Suzy (Ellen Roche) para Samuel (Eriberto Leão). Henrique (Emílio de Melo), Jô (Bárbara Paz) e Natanael (Juca de Oliveira) se preparam para ir até o julgamento de Duda sem nem imaginar que ela fez parte do passado deles. Os advogados fazem perguntas para Duda, mas ela não fala nada.

No meio do julgamento, Henrique, Jô e Natanael chegam no tribunal e se surpreendem ao ver que Duda é, na verdade, Elizabeth que deveria estar morta.

Terça-Feira, 23 de janeiro – Sophia comete novo assassinato

Diante de seu ex-marido, de sua ex-amiga falsa e de seu ex-sogro-que-a-obrigou-fingir-a-própria-morte, Duda conta toda a sua história. Só aí que a genial advogada Adriana reconhece que Duda é sua mãe que estava morta.

Natanael fica dando corda para Adriana odiar a mãe, mas Clara mostra seu lado bonzinho ao contar que está pagando as despesas da amiga. Aura (Tainá Müller) indica uma terapeuta para Gael (Sergio Guizé) que merecia tratamento desde a primeira fase da novela. Vanessa (Fernanda Nizzato) tenta chantagear Sophia (Marieta Severo), mas a vilã a mata.

Quarta-feira, 24 de janeiro – Adriana trata mal Duda

Estela (Juliana Caldas) é levada até Mercedes e acontece o quê? Sim, claro que a idosa tem uma visão da Raven, pois é só isso que ela faz na novela.

Como não deve ter acompanhado todas as temporadas de ‘How to Get Away With Murder‘, Sophia acaba deixando suas impressões digitais no lençol que usa para enrolar a Vanessa.

Duda se sente mal porque Adriana, sua filha que achou que a mãe estava morta, não está falando com ela. Por que será??? O corpo de Vanessa é encontrado e Bruno (Caio Paduan) repara que o crime foi igual à morte do Laerte.

Quinta-feira, 25 de janeiro – É muito morto voltando à vida nessa novela

Mesmo totalmente pistola com sua mãe, Adriana afirma a Vinícius (Flavio Tolezani) que Duda é inocente. Renato (Rafael Cardoso) deixa Natanael ir falar com Duda e a mulher fica A-PA-VO-RA-DA ao ver o ex-sogro. Gael vai na terapeuta, mas não curte muito. Adriana ouve no tribunal uma menção à morte de Renan (Marcello Novaes) e isso lhe dá uma ideia. Depois de um recesso, a filha de Duda apresenta Renan vivíssimo como testemunha de defesa.

Sexta-feira, 26 de janeiro – Duda é inocentada

Duda fica chocada que seu amante (aquele que ela pensou ter matado sem querer) está vivo. Com isso, Duda é inocentada e Clara convida a amiga para morar com ela em Palmas. Sophia é avisada por seu capanga que está tudo pronto para o atentado conta Raquel (Erika Januza). Gael reclama da terapeuta para sua mulher e os dois brigam.

Laura (Bella Piero), a filha da próxima vítima da vingança, conversa com Clara. Renan vai atrás de Duda.

Sábado, 27 de janeiro – Começa o casamento de Laura

Duda pede para Renan ficar longe dela. Super amiga da onça, Clara convence Laura a não desistir de seu casamento. Já super de boa com sua orientação sexual, Samuel conta que irá ao casamento de Laura acompanhado de Cido. Gael vê Clara como madrinha no altar e entende tanto quanto a gente. Natanael aproveita a saída de Clara para ir até sua casa e ameaçar Duda com uma arma. Vinícius, o padrasto pedófilo, tenta convencer Laura a desistir do casamento e a menina chora.