Sophia tenta assassinar Caetana em ‘O Outro Lado do Paraíso’

Sophia (Marieta Severo) estava trabalhando no automático na novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘: ela fazia as maldades, era descoberta, chantageada e enfiava uma tesoura em quem lhe ameaçava. Mas as coisas vão mudar na próxima semana.

Patrick (Thiago Fragoso), o melhor advogado criminalista do Brasil, vai perceber que as últimas mortes misteriosas de Palmas estão todas conectadas, e usará Caetana (Laura Cardoso) como uma isca para dona Sophia. A velha do bordel vai tentar chantagear a megera, e quase vai morrer nas mãos da maluca. Só que Sophia não esperava que Bruno (Caio Paduan) estivesse lá de tocaia, só esperando a chance para capturar a vilã da novela.

Eletrizante, não é mesmo? E isso é só uma das coisas que vão acontecer nessa semana em ‘O Outro Lado do Paraíso’, confere aí nosso resumão da novela:

Segunda-feira, 23 de abril – Clara confronta Sophia

Clara (Bianca Bin) fica sabendo através de Gael (Sergio Guizé) que Sophia é uma criminosa. Sim, isso mesmo… SOPHIA cometeu crimes nessa novela. Quem iria imaginar algo assim, não é mesmo minha gente?

Mercedes (Fernanda Montenegro) tenta convencer Xodó (Anderson Tomazini) a contar tudo o que sabe para o #TeamClara. Elizabeth (Gloria Pires) se arruma para ir morar com Adriana (Julia Dalavia). Clara acusa sua ex-sogra de ser uma assassina.

Terça-feira, 24 de abril – Patrick começa a se envolver no caso

Patrick fica bem bravo de Clara ter ido provocar a assassina da novela, e conta tudo para Elizabeth. Sophia pede para Zé Victor (Rafael Losso) “se livrar” de uma testemunha de Clara. Nádia (Eliane Giardini) dá de presente pra Raquel (Erika Januza) o vestido de noiva, sem qualquer maldade nem nada.

Patrick tem um plano para acabar com Sophia, e explica para Clara e Gael.

Quarta-feira, 25 de abril – Adriana descobre o que rolou a respeito do término de Patrick e Clara

Suzy (Ellen Roche) sugere que seu tigrão Samuel (Eriberto Leão) vá ao salão de Nádia para conhecer a galera gay de lá. Leandra (Mayana Neiva) revela tudo o que sabe sobre os assassinatos para Patrick. Elizabeth confessa para sua filha que armou para Clara se separar do advogado por causa dela.

Quinta-feira, 26 de abril – Caetana revela os segredos de Sophia

Depois de passar um capítulo inteiro investigando as prostitutas, Patrick reune material suficiente para abrir um inquérito contra Sophia. Para rolar um romancezinho no capítulo, o advogado confessa o que sente para Clara. Renan (Marcello Novaes) pede Elizabeth em casamento, e enquanto isso Adriana dá uma chance para Nicolau (Alexandre Claveaux). Caetana abre a boca e conta tudo o que sabe sobre Sophia para Clara. ATÉ QUE ENFIM!!!

Sexta-feira, 27 de abril – Começa o plano de Clara

Mercedes, Clara e Patrick armam um plano contra Sophia envolvendo Caetana. O advogado começa a desconfiar da relação entre Clara e Gael. Em conversa com a irmã, a protagonista da novela conta que está em dúvida entre o melhor advogado criminalista do Brasil e do ex-marido agressor. Caetana chantageia Sophia.

Sábado, 28 de abril – O plano dá certo!

Caetana marca o encontro com Sophia no bordel. Patrick até tenta falar sobre amor, mas Clara afirma que só vai poder conversar sobre isso depois de se vingar de Sophia. Mercedes trata Gael bem. Ao chegar no bordel, Sophia tenta assassinar Caetana… mas aí cai numa armadilha e é presa em flagrante por Bruno (Caio Paduan). Agora a vilã da novela se ferrou!