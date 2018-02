O Outro Lado do Paraíso: Clara descobre o segredo de Gustavo

Depois do psiquiatra e do delegado, chegou a hora de Clara (Bianca Bin) arquitetar sua vingança contra o juiz Gustavo (Luís Mello) na novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘. O problema é que… ela não faz ideia de como fazer isso.

Por uma sorte (e uma forçação de barra do autor da novela), Elizabeth (Gloria Pires) decide ajudar sua filha contando que no bordel no qual trabalhava havia um sócio misterioso. Clara pensa “nossa, só pode ser o juiz!” e vai atrás de mais informações. Dito e feito, ela descobre que Gustavo é realmente o sócio misterioso do bordel e agora pode prosseguir com sua vingança.

O que vai acontecer além disso? Bem, basta conferir nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 26 de fevereiro – Adriana sofre acidente

Patrick (Thiago Fragoso), o melhor advogado criminalista do Brasil, pergunta a Raquel (Erika Januza) se ela sabe alguma coisa suspeita sobre Gustavo, já que Clara quer uma vingança e não sabe por onde começar. Gael (Sergio Guizé) descobre que Lívia (Grazi Massafera) não é sua irmã e confronta a mãe. Adriana (Julia Dalavia) discute com Renan (Marcello Novaes) e logo depois sofre um acidente de carro. Estamos aqui rezando para esse grande profissional ter feito um curso de coaching para sobreviver a esse tipo de acidente:

Mercedes (Fernanda Montenegro) tem uma visão e Clara fica sabendo do acidente. Mariano (Juliano Cazarré) tem planos de vender a esmeralda gigante e fugir com Lívia. Sophia (Marieta Severo) prepara uma cilada para seu parceiro de crimes, Rato.

Terça-feira, 27 de fevereiro – Rato morre

Após matar Rato, Sophia se livra do corpo. Melissa (Gabriela Mustafá) sente falta de seu marido Diego (Arthur Aguiar) fazendo aquelas coisas que casados fazem. Sabe como é, né?

No hospital, Adriana não aceita Elizabeth por lá. Renan até tenta oferecer um ombro amigo para Elizabeth, mas ela prefere afogar as mágoas num copo de gim amigo.

Xodó (Anderson Tomazini) desconfia de Sophia indo atrás de Rato. O corpo do bandido é encontrado e Leandra (Mayana Neiva) é a principal suspeita.

Quarta-feira, 28 de fevereiro – Bruno vai atrás de Sophia

Bruno (Caio Paduan), agora o único delegado dessa novela depois da morte de Vinícius (Flávio Tolezani), prende Leandra. Patrick, por ser o melhor advogado criminalista deste Brasil, se candidata a ajudar a mulher. Atendendo uma sugestão de Clara, Melissa pede o divórcio. Leandra é libertada e Bruno começa a desconfiar da atitude suspeita de Xodó, e então vai investigar Sophia.

Quinta-feira, 1º de março – Clara vai atrás do sócio misterioso do bordel

Como toda vilã de novela só é descoberta no final da trama, Sophia consegue desviar de todas as suspeitas de Bruno. Clara pede ajuda a Elizabeth para encontrar provas contra Gustavo, e aí ela lembra que existe um sócio misterioso no bordel. Radu (Thiago Thomé), o segurança sem falas de Clara, se declara para Raquel. Bem no finalzinho do capítulo a Clara vai perguntar a Caetana (Laura Cardoso) se Gustavo é o sócio do bordel.

Sexta-feira, 2 de março – Clara descobre quem é o sócio misterioso

Caetana confirma que Gustavo é o sócio misterioso, ajudando a agilizar o plano de vingança da Clara. Mariano planeja a venda da esmeralda gigante. Bruno descobre que o pai do filho de Tônia (Patrícia Elizardo) é Zé Victor (Rafael Losso).

Bruno tenta reatar com Raquel, mas ela diz que é tarde demais. Clara, Renato (Rafael Cardoso) e Patrick se preparam para atacar Gustavo.

Sábado, 3 de março – Lívia tenta fugir

Agora que sabe que Gustavo é dono de um bordel em Pedra Santa, Clara promete sua vingança conta ele. Bruno descobre que Raquel está com Radu. Patrick volta a falar que Renato não é confiável. Zé Victor vê Mariano com a tal esmeralda e avisa para Sophia. Lívia foge com o boy e com Tomaz (Vitor Figueiredo), e Sophia a denuncia por sequestro do neto.