O Outro Lado do Paraíso: Clara foge da clínica dentro de caixão

O que fazer quando sua sogra demoníaca te dá um remedinho para enlouquecer e te interna numa clínica psiquiátrica só para roubar suas terras? Não sabe? Sorte que ‘O Outro Lado do Paraíso‘ está aí para ensinar como devemos agir nessas situações.

Clara (Bianca Bin) foi internada na clínica sem entender nada, mas Beatriz (Nathalia Timberg) desenha para a mocinha tudo o que aconteceu. Ao saber que foi internada pela sogra Sophia (Marieta Severo), a protagonista da novela fica furiosa e deseja vingança, mas para isso ela precisa antes fugir da clínica. E é aí que entra o médico Renato (Rafael Cardoso) com um plano imbecil.

Com a morte de Beatriz, ele sugere que Clara entre no caixão da defunta para conseguir sair da clínica. Ela consegue até fugir, mas o caixão é jogado no mar! Enquanto Renato fica desesperado com a provável morte real de Clara, a mocinha é arrastada pela correnteza e é encontrada por quem? Por Duda (Gloria Pires).

Essa semana promete em ‘O Outro Lado do Paraíso’, hein? Confira no nosso resumão tudo o que vai acontecer!

Segunda-feira, 27 de novembro – Beatriz revela seu segredo para Clara

Como Clara ainda é muito songuinha nessa novela, Beatriz se oferece a ensinar tudo o que ela precisa aprender para ser uma mocinha vingativa.

Duda decide comprar uma máquina de costura já aproveitando a Black Friday. Sophia leva Gael (Sergio Guizé) para conhecer o recém-adquirido garimpo. Bruno (Caio Paduan) não consegue esquecer Raquel (Erika Januza) e dispensa Tônia (Patrícia Elizardo). Enquanto isso, Raquel está poderosíssima e aprovada no vestibular da faculdade de Direito. Beatriz conta para Clara que tem uma fortuna escondida.

Terça-feira, 28 de novembro – Renato encontra Clara

Beatriz explica que a fortuna que ela tem escondida é toda para Clara usar como bem entender.

Renato começa a desconfiar da fanfic criada por Lívia (Grazi Massafera) para justificar o desaparecimento de Clara. Acontece uma baciada de casamentos: Tônia se casa com Bruno e Renato diz sim para Lívia. Gael fica meio bravo que Tomaz chama Lívia de mãe, e não de “minha tia maluca que acha que sou filho dela”. Mariano (Juliano Cazarré), o namoradinho novinho de Sophia, fica bravo porque Gael não quer vender esmeraldas ilegalmente. Renato descobre que Clara está internada.

Quarta-feira, 29 de novembro – Renato se declara

Renato coloca sua sogra maléfica na parede e pergunta por que ela internou Clara. Expulsa de casa, Estela (Juliana Caldas) vai para Pedra Santa. Duda é seduzida pela enésima vez nessa novela, agora foi por um caminhoneiro novinho. Renato inventa que vai viajar e Lívia estranha. Na verdade ele foi até a clinica se declarar para Clara.

Quinta-feira, 30 de novembro – Beatriz bate as botas

Clara conta para Beatriz que recebeu a visita do médico bonitão. Mariano encontra mais um veio de esmeraldas e pede ajuda para Sophia. Ela então contrata Diego (Arthur Aguiar) para ajudar no garimpo. Renato explora a clínica e conta para Clara que sair dali será mais difícil que romper o contrato com a empresa de TV paga. Beatriz morre e Renato dá a ideia para Clara entrar no caixão no lugar da amiga. Parece uma boa ideia do médico bonitão, mas o caixão é arremessado ao mar.

Sexta-feira, 1º de dezembro – Clara é salva por Duda

Renato fica meio em pânico, afinal Clara está afundando dentro de um caixão. Danilo encontra a coitada e leva até a casa de Duda, que pensa “eita, eu conheci essa menina uns capítulos atrás”.

Duda ajuda Clara a ir até o Rio de Janeiro. Enquanto isso, Renato está desoladíssimo após ver o amor de sua vida supostamente afogada depois de um plano imbecil dele. Duda tem a ideia de voltar ao Tocantins. A racista Nádia (Eliane Giardini) surta quando descobre que Raquel agora é juíza. Natanael (Juca de Oliveira) revê Duda, que deveria estar se fingindo de morta.

Sábado, 2 de dezembro – Sophia recebe declaração de amor

Duda pede dinheiro para Natanael. Mariano e a galerinha do bem do garimpo leva Diego a um bordel. Natanael pede para seu personal detetive matar Duda. Bruno vai atrás de Raquel. Mariano se declara para a megera Sophia, provando que até os maus podem se apaixonar.

Nádia explica para Sophia que a nova juíza é honestíssima e não aceita corrupção alguma. Danilo e a cliente de Duda morrem. Clara pede um trampo para Fabiana (Fernanda Rodrigues).