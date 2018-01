O Outro Lado do Paraíso: Natanael ameaça Duda, mas morre

Não importa se você prefere chamá-la de Duda ou de Elizabeth, a personagem de Gloria Pires está em muitos apuros em ‘O Outro Lado do Paraíso‘.

Durante o casamento que reunirá todos os personagens de Palmas, Duda vai preferir ficar em casa e assim receberá a visita de seu ex-sogro Natanael (Juca de Oliveira) com uma arma, doidinho para matá-la. Quando estava prestes a morrer, Duda é salva pelo seu ex-esposo que acabou flagrando a atitude de seu pai.

Como tudo o que você faz a vida volta pra você, depois dessa palhaçada Natanael tem um ataque cardíaco fulminante e empacota, deixando Duda livre para rearrumar sua vida. Mas para saber se isso é possível, você precisa ler nosso resumo de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 29 de janeiro – Natanael morre

Laura (Bella Piero) acaba se casando. Clara (Bianca Bin) do nada tem um pressentimento e decide voltar pra casa do nada. O ex-marido de Duda ouve o pai ameaçando a coitada e impede que ele atire nela. Natanael tem um ataque cardíaco, pois desgraça pouca é bobagem. O velho morre e Adriana (Julia Dalavia) bota a culpa em Duda, que agora já é chamada de Elizabeth de novo pela novela.

Aura (Tainá Müller) e Gael (Sergio Guizé) discutem pelo já esperado ciúme doentio. Laura e seu marido chegam na noite de núpcias.

Terça-feira, 30 de janeiro – Gael fica com ciúmes de Aura

Clara briga com sua irmã Adriana por ela não perdoar Elizabeth. Laura desabafa com o marido e conta que não curtiu a primeira noite juntos. Mercedes (Fernanda Montenegro) tem uma visão do futuro, e novamente vamos usar o GIF da Raven como forma de protesto porque essa parece ser a única função da Fernandona nessa novela.

Adriana confessa seu amor para Patrick (Thiago Fragoso). Odair (Felipe Titto) se aproxima de Aura, mas Gael vê os dois juntos e tem o famoso descontrole emocional, partindo para a selvageria.

Quarta-feira, 31 de janeiro – Rola um clima entre Clara e Patrick

Gael agride Odair no núcleo dos cabeleireiros da novela e Nádia (Eliane Giardini) chama a polícia. Aura continua insistindo para Gael voltar para a terapia. Adriana pergunta o que rola entre Clara e Patrick, já que nem a gente que assiste a novela sabe muito bem o que tá rolando. Jô (Bárbara Paz) descobre que seu casamento não é válido mais por causa da “ressurreição” de Elizabeth . A Lua de Mel de Laura termina do nada e Clara começa a achar que tem caroço nesse angu. No meio de um papo, Clara e Patrick se beijam.

Quinta-feira, 01 de fevereiro – Clara descobre problemas conjugais de Rafael

Mariano (Juliano Cazarré) e Sophia (Marieta Severo) se pegam. Bruno (Caio Paduan) percebe que uma mulher desiste de fazer uma denúncia da delegacia depois que ela vê Vinícius (Flavio Tolezani). Janete (Daniela Fontan) é contratada pra trabalhar na casa de Clara e fica surpresa ao ver quem é sua patroa. Enrique (Emílio de Melo) vai atrás de Elizabeth e entrega que Jô armou tudo aquilo com Natanael. Rafael (Igor Angelkorte) conta sobre seus problemas conjugais para Rafael e o médico conta tudinho para a vingativa Clara, afinal ele é o incrível…

Sexta-feira, 02 de fevereiro – Clara tenta descobrir trauna de Laura

Patrick diz que sua superamiga advogada Adriana pode ajudar Laura, mas a garota não quer conversar de seus traumas.

Sophia avisa Rato que ele deve atropelar Raquel (Erika Januza) no dia seguinte. Tomaz (Vitor Figueiredo) conta para seu pai que não tem vontade de morar com Clara. Jô pede para que Renan (Marcello Novaes) mantenha Elizabeth afastada de seu homem.

Sábado, 03 de fevereiro – Raquel é atropelada

Mesmo querendo dormir sozinha, Laura conta para sua família que seu casamento está de boa. Mercedes tem uma visão (ah vá) e conta para Clara que sua causa não está ganha. Caetana (Laura Cardoso) começa a desconfiar de Rato. O comparsa de Sophia atropela a juíza e consegue fugir.