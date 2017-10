O Outro Lado do Paraíso: Elizabeth sofre chantagem e finge morte

Tudo o que vai, volta, não é mesmo? É com essa sábia filosofia que chegamos à segunda semana de ‘O Outro Lado do Paraíso‘, a nova novela das nove que vem nos surpreendendo com as belas paisagens de Tocantins e com o detestável Gael (Sergio Guizé). Mas o maior problema da semana é com outra personagem, Elizabeth (Gloria Pires).

Incomodada com o marido diplomata ausente, Elizabeth acabou sendo convencida pela falsa amiga Jô (Bárbara Paz) a cair de cabeça num romance furtivo com Renan (Marcello Novaes). O problema é que isso nada mais era que uma armadilha criada pelo sogro maléfico Natanael (Juca de Oliveira), pois ele queria tirar fotos com um detetive e causar a separação do filho. Infelizmente, para o time da maldade, Henrique (Emílio de Mello) descobre a traição por causa das fotos do detetive e perdoa a esposa que tanto ama.

Felizona da vida, Elizabeth marca de se encontrar com Renan para falar que o lance acabou e tal. O amante tenta beijá-la, ela tenta impedir isso e acaba causando a morte acidental dele. Sabe como é, coisas que acontecem. Desesperada, Elizabeth vai cair na chantagem de Natanatel: ele quer que ela se afaste do marido e da filha, senão ele vai acusá-la pela morte de Renan. Sem saída, Elizabeth vai fingir a própria morte.

Pesado né? Isso sem contar que vai ter muita coisa entre Clara (Bianca Bin), Gael, a sogrinha Sophia (Marieta Severo) e muitos outros personagens curiosos, mas isso você pode descobrir vendo nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 30 de outubro – Sophia quer muito as esmeraldas de Clara

Confrontada pelo médico bonitão Renato, Clara mente e diz que o marido babaca Gael não a agrediu. Elizabeth fica brava porque Renan a beijou do nada. Clara vai visitar seu avô e esconde que está na bad. Lorena conta sobre a agressão de Clara para o marido delegado. Sophia dá aquela conferida judicial pra saber se seu filho tem direito às esmeraldas de Clara.

Pela segunda vez, o médico bonitão tenta falar pra Clara que o marido dela é um pouco agressivo. Pra ver se a mocinha se toca de vez, agora a misteriosa sábia Mercedes tenta falar para Clara não reatar com Gael. Sophia tenta fazer Gael convencer Clara a liberar a exploração das esmeraldas.

Terça-feira, 31 de outubro – Gael agora quer garimpar sítio de Clara

Clara confessa para Mercedes que quer salvar seu casamento de uma semana de novela. O detetive flagra de novo Elizabeth e Renan juntinhos. Clara quer voltar a estudar e é apoiada por suas cunhadas Lívia e Estela. Mas Lívia começa a ficar enciumada quando vê que seu crush Renato tá caidinho por Clara. Gael diz que vai investir no garimpo e Clara conta que só ela pode fazer isso.

Quarta-feira, 1º de novembro – Elizabeth é confrontada pelo marido

Renan e Elizabeth se beijam e são fotografados pelo detetive de Natanael. Gael mostra para a mãe que existe um documento que o impede de explorar a jazida de esmeraldas. Ou seja, ela estará lá quietinha sem poder mexer nas pedras preciosas.

Clara pede um favorzinho para Renato e Lívia fica fula porque a mocinha tá roubando todos os homens bonitos da novela para ela. Clara pede ao avô que ele não entregue as terras para Sophia. Lívia conta a Gael que sua amada Clara foi até a Pedra Santa com Renato e o agressivo perde tanto o controle que bate o carro. Henrique volta pra casa e Natanael mostra as fotos que o detetive tirou para o filho. Henrique pergunta a Elizabeth o que ela tenha a dizer sobre isso.

Quinta-feira, 2 de novembro – Gael está completamente descompensado

Indo contra qualquer plano de Natanael, Henrique diz que quer começar uma nova vida ao lado de Elizabeth. Lívia desconfia da relação amorosa entre a loira Suzy e Samuel, o personagem gay dessa novela. Gael tem alta do hospital depois do acidente e confisca o celular de Clara por motivos de: ciúme doentio.

Depois de se amarem muito, Henrique viaja e promete a Elizabeth voltar logo. Natanael explica a Sophia que ela deve usar o plano do doutor Abobrinha do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ e fazer Clara assinar um documento dando os direitos de exploração ao Gael. Clara não cai no lance da assinatura e ameaça se separar dele.

Sexta-feira, 3 de novembro – Renan morre acidentalmente

Renato diz para Lívia que o acidente de Gael foi por causa da sementinha do ciúme que ela plantou e quer se afastar da namoradinha. Gael controla o celular de Clara, e as amigas já estão percebendo que Clara sumiu do Facebook e do WhatsApp.

Elizabeth é convencida por Jô a romper com Renan pessoalmente e quem é que vai atrás da coitada? Sim, o detetive de Natanael. Renato se declara para Clara e a beija. Renan tenta beijar Elizabeth, ela tenta afastá-lo e acaba causando a morte dele. Você quer morte de amante, @Elizabeth?

Sábado, 4 de novembro – Elizabeth cai na chantagem de Natanael

Natanael ameaça Elizabeth e diz que ela tem que sumir da vida de Henrique e da filha, senão ele vai contar para a polícia que ela assassinou Renan.

Depois do beijo, Clara diz que ama Gael. Mesmo tomando um fora, Renato conta para sua atual namorada que ama Clara. Com medo que sua filha sofra com a acusação da morte de Renan, Elizabeth aceita a proposta e se vê obrigada a fingir a própria morte.