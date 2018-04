Renato sequestra Tomaz com crueldade em ‘O Outro Lado do Paraíso’

Embora estivesse na cara desde o começo de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ que Renato (Rafael Cardoso) não era uma pessoa tão legal assim, as reviravoltas da próxima semana da novela das 21h mostram que o médico de Palmas é quase um monstro. Para conseguir se vingar da mocinha Clara (Bianca Bin), o maléfico decide sequestrar seu próprio filho de criação, Tomaz (Vitor Figueiredo).

O desaparecimento do menino cai como uma bomba para Clara e Lívia (Grazi Massafera), a mãe de criação, e as duas decidem unir forças pela primeira vez nessa trama para proteger a vida do menino. As duas até preparam um plano para salvar Tomaz, mas Renato é impaciente demais e planeja uma surpresinha bem cruel para apressar o dinheiro do resgate: ele pega um bisturi e ameaça cortar a orelha do menino. Será que Clara vai conseguir impedir essa tragédia? Bem, confira o resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso’:

Segunda-feira, 30 de abril – Sophia escapa de policiais altamente treinados

Muito fugitiva sim, Sophia (Marieta Severo) usa toda a sua energia de maldade para conseguir fugir da polícia após tentar matar Caetana (Laura Cardoso). Como não sobrou mais nenhum amigo para a vilã nessa novela, ela pede para Renato deixar que ela fique em sua casa.

Samuel (Eriberto Leão) faz uma boa ação e tenta ajudar Odair (Felipe Titto) a conseguir um emprego no hospital. Sophia consegue se reunir com o advogado de seu ex-marido e lhe confessa todos os seus crimes. Gael (Sergio Guizé) confronta sua mãe após ouvir tudo.

Terça-feira, 1º de maio – Clara já sabe como se vingar de Sophia

Gael é expulso de casa por sua mãe assassina, e o rapaz logo vai fofocar para Clara que Sophia revelou todos os seus crimes para o advogado Maurício. Raquel (Erika Januza) convida sua sogra ex-racista para ser madrinha de seu casamento. O mundo gira, não é mesmo?

Patrick (Thiago Fragoso) pode até ser muito inteligente sobre leis, mas se atrapalha todo na vida real: ele vê Gael com Clara e imagina que os dois passaram a noite se pegando. Mesmo assim, a vingativa da novela explica para Patrick o que fará contra Sophia.

Quarta-feira, 2 de maio – Começa o julgamento

Para dar prosseguimento ao plano, Gael pede para Lívia bancar a James Bond e pegar o brinco de Mariano (Juliano Cazarré) que Sophia escondeu em seu cofre. O dia do julgamento de Sophia finalmente chegou, e Mercedes (Fernanda Montenegro) dá sua benção para Clara e Xodó (Anderson Tomazini), que será enfiado na situação jurídica. Sophia vê que Xodó está listado como testemunha e passa meio mal.

Quinta-feira, 3 de maio – Clara consegue a guarda de Tomaz

Já que Sophia passou mal, o julgamento que finalmente tinha começado precisou ser adiado para a semana final da novela. Samuel analisa a vilã e dá o diagnóstico que ela teve um AVC levinho. Como Clara é mulher pra toda obra, ela já parte para mais um tribunal no mesmo capítulo, dessa vez pela guarda de Tomaz. Não só isso como a mocinha vence o processo.

Enquanto é tratada pelos filhos, Sophia promete que vai acabar com a vida de Clara e roubar todas as suas esmeraldas. Sophia pede para Zé Victor (Rafael Losso) assassinar Xodó e Caetana.

Sexta-feira, 4 de maio – Tomaz é sequestrado

Agora que tem a guarda de Tomaz, Clara se torna a dona da mina de esmeraldas no lugar de Sophia. Clara promove Juvenal (Anderson di Rizzi) e Amaro (Pedro Carvalho) e diz que agora a mina vai funcionar cumprindo todas as leis trabalhistas. Estela (Juliana Caldas) cuida de sua mãe, mesmo sabendo que ela a humilha por ser anã. Tomaz passa o dia com Lívia, mas é sequestrado pelo maléfico doutor Renato, que pede um alto resgate.

Sábado, 5 de maio – Renato está bem doido

Clara entra em pânico com o sequestro do seu filho por parte do pai de criação do moleque. Lívia se vê obrigada a se aliar com a vingativa para reaver o garoto. Mercedes usa seus poderes mágicos para proteger Xodó, e as vozes avisam a sensitiva que Tomaz está em perigo. Como Clara está demorando para telefonar para Renato, ele decide fazer uma surpresa bem cruel.