O Outro Lado do Paraíso: Clara “rouba” obras de arte e fica rica

Crimes no horário nobre! A ex-mocinha sofredora de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ conseguiu sair da clínica psiquiátrica e agora precisa fazer sua grande vingança contra o delegado, o médico e a sogra. Infelizmente fica mais difícil fazer vingança sem dinheiro, então ela precisa de ajuda.

Antes de morrer, Beatriz (Nathália Timberg) passou para Clara (Bianca Bin) sua grande fortuna na forma de várias obras de arte. O problema para a mocinha é que os quadros estão na casa de Fabiana (Fernanda Rodrigues), sua sobrinha que não entende nada de arte.

Clara se infiltra na casa da madame como empregada, mas aí enfrenta outro problema: Ronaldo (Rodrigo Veronese), que é o marido de Fabiana, começa a assediar a nova funcionária. Sorte que ela voltou espertíssima do manicômio e consegue bolar um plano pra se livrar dos assédios do patrão e ainda por cima pegar os quadros.

Quer saber o que mais vai acontecer em ‘O Outro Lado do Paraíso’? Basta conferir nosso resumão com as revelações mais importantes!

Segunda-feira, 4 de dezembro – Sophia conta sobre a morte de Clara

Natanael (Juca de Oliveira) fica bem bravo ao receber a ligação de sua ex-nora que deveria estar fingindo a própria morte. Sophia (Marieta Severo) conta para Gael (Sergio Guizé) e Renato (Rafael Cardoso) que Clara está morta, e Lívia (Grazi Massafera) não curte muito ver o luto de Renato. Gael também chora com a morte de Clara. O boy lixo também vai até Josafá (Lima Duarte) e conta que Clara está morta, mas Mercedes (Fernanda Montenegro) tem informações de que aquilo é fake news.

Terça-feira, 5 de dezembro – Clara é assediada

Duda (Gloria Pires) chega em Pedra Santa e conhece Leandra (Mayana Neiva). Mariano (Juliano Cazarré) tenta conseguir um momento romântico com Sophia, mas ela é vilã de novela então é difícil ser romântica. Fabiana está encantada com os modos e a inteligência de Clara. Duda usa seu dinheiro e compra o bordel. Depois de ser alertada pelas funcionárias, Clara é agarrada a força por Ronaldo.

Quarta-feira, 6 de dezembro – Fabiana vê seu marido com Clara

Fabiana flagra Clara com seu marido. Renato tenta convencer Aura (Tainá Müller) a denunciar Gael por agressão, vai que dessa vez ele consegue né? Laerte começa a ficar curioso com a nova dona do bordel e Duda acaba sendo rude com ele. Cido (Rafael Zulu), o motorista sensual de Sophia, vai até o hospital pedir dinheiro para Samuel (Eriberto Leão). Laerte tenta invadir o quarto de Duda até que SURPREEEESA, Duda o enfrenta com o poder do “Unagi”.

Quinta-feira, 7 de dezembro – Clara tem um plano

Laerte anuncia para Leandra que vai descobrir o segredo de Duda. Fabiana avisa que fará uma viagem e pede para seu motorista ficar de olho na Clara. Tomaz (Vitor Figueiredo) chama Renato de pai e Gael finalmente toma vergonha na cara e vai contar para o filho a história de Clara. Clara descobre que a casa de Fabiana tem mais câmeras que o ‘Big Brother Brasil’ e tem uma ideia.

Sexta-feira, 8 de dezembro – Clara está rica

Depois de colocar quadros de Fabiana em malas, Clara pede para o motorista jogar essas malas no lixo. Fabiana volta mais cedo de sua viagem e Clara fica tensíssima. A mocinha vai atrás de Patrick (Thiago Fragoso) mostrar a carta testamento de Beatriz, e ele sugere que seria uma boa ela parar de fingir que está trabalhando de empregada na casa de Fabiana. Clara descobre que os quadros valem um dinheiro violento e já pode sonhar com essa cena:

Sábado, 9 de dezembro – Gael tenta salvar Estela

Estela (Juliana Caldas) conta para Juvenal (Anderson Di Rizzi) que foi despachada para Pedra Santa. Gael ouve tudo e vai tirar satisfações com Sophia. Renato tem a ideia de pedir a guarda definitiva de Tomaz. Nádia (Eliane Giardini) joga fora as pílulas de Tônia (Patrícia Elizardo) para que ela possa engravidar. Patrick conta sobre o caso de Clara para Raquel (Erika Januza). Gael avisa Sophia que vai levar sua irmã anã de volta para Palmas e queremos muitas vinganças.