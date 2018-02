O Outro Lado do Paraíso: Laura denuncia Vinícius por pedofilia

Quer emoção? Pois a semana pré-carnaval de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ será pesadíssima por causa das denúncias de Laura (Bella Piero) contra o padrasto dela Vinícius (Flávio Tolezani).

Como parte de sua vingança contra o delegado, Clara (Bianca Bin) decide ajudar Laura ao perceber que a garota tem alguma coisa muito estranha em seu passado. Com muito esforço ela consegue convencer a enteada de Vinícius a fazer uma sessão de hipnose com Adriana (Julia Dalavia), a advogada especialista em interrogatórios. No meio da hipnose, Laura vai lembrar que foi molestada por Vinícius quando criança, e Clara a leva para denunciar seu padrasto na delegacia.

Mas como conseguir com que ele seja punido, já que ele é o delegado da cidade? Bem, para isso você precisa ver nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 5 de fevereiro – Clara descobre que Gustavo será o juiz de seu caso

Bruno (Caio Paduan) fica desesperado ao ver sua amada Raquel (Erika Januza) estatelada depois do atropelamento. A juíza é levada para o hospital, e Rafael (Igor Angelkorte) informa que ela corre risco de ficar paraplégica. Gustavo (Luís Melo) pede mais um suborninho para Sophia (Marieta Severo). Samuel (Eriberto Leão) se recusa a depor contra Clara (Bianca Bin) e Sophia fica bem brava com isso. Patrick (Thiago Fragoso), o melhor advogado criminalista do Brasil, descobre que Jô (Bárbara Paz) não está casada com o ex-marido de Elizabeth (Gloria Pires).

Clara descobre que o novo juiz que irá julgar seu caso é Gustavo, o mesmo juiz que está na sua listinha de vingança.

Terça-feira, 6 de fevereiro – Adriana faz descoberta óbvia

Gustavo rejeita a proposta de anulação de Patrick, o melhor advogado criminalista do Brasil, e passa a guarda de Tomaz (Vitor Figueiredo) para Sophia. Elizabeth tem certeza que o acidente de Raquel foi armado. Lívia (Grazi Massafera) pede para apresentar seu novo boy para a família, mas Sophia não permite. Laura discute com seu padrasto maléfico Vinícius. Clara sugere que Laura converse com Adriana, e a advogada descobre que Laura tem pavor do padrasto.

Quarta-feira, 7 de fevereiro – Laura faz sessão de hipnose

Raquel acorda e não sente suas pernas. Laura e Vinícius discutem novamente. Aproveitando que está todo mundo discutindo nesse capítulo, Cido (Rafael Zulu) e Samuel brigam também por causa de Suzy (Ellen Roche). Para aprofundar sua descoberta, Adriana faz uma sessão de hipnose com Laura.

Quinta-feira, 8 de fevereiro – Laura começa a lembrar o que aconteceu no seu passado

Laura conta o que viu na hipnose. Ao chegar em casa, a garota age de forma agressiva com seu padrasto. Nádia (Eliane Giardini) vai buscar a propina de Gustavo, mas perde um pouco do dinheiro no caminho. Em novo encontro com Adriana, Laura chora muito ao lembrar o que rolou no passado.

Sexta-feira, 9 de fevereiro – Vinícius é denunciado

Laura explica para Clara tudo o que Vinícius fez com ela na infância. A moça também conta para o marido, que decide se mudar com ela para outra residência. Começa o carnaval em ‘O Outro Lado do Paraíso‘ e todo mundo do bordel começa a curtir no bloquinho. Enquanto isso, na casa de Laura, está rolando o bloco da afronta, porque a garota acusa o padrasto na frente da mãe, que defende o marido.

Patrick, o melhor advogado criminalista do Brasil, decide ajudar Clara em sua vingança contra Vinícius só porque é conveniente nesse momento. Enquanto Clara está ocupada com mil coisas, Gael (Sergio Guizé) a convida para ir num bloquinho e ela recusa.

Clara vai com Laura até a delegacia e faz uma denúncia contra Vinícius.

Sábado, 10 de fevereiro – Elizabeth beija Renan

Vinícius chega na delegacia na hora da denúncia e começa a culpar Clara. Sabendo que Lívia é louca para se tornar mãe, Mariano sugere um tratamento para engravidar. A assistente social acha bonitinho ver Tomaz brincando com o núcleo velho formado por Mercedes (Fernanda Montenegro) e Josafá (Lima Duarte). Elizabeth vai ao baile de carnaval com Renan (Marcello Novaes) e eles se beijam bem na hora que o ex-marido dela chega no local. Renato (Rafael Cardoso) e Clara também se beijam, e Gael fica bem pistola e descontrolado.