O Outro Lado do Paraíso: Nádia rompe com Gustavo e fica com Odair

Mais uma vingança de Clara (Bianca Bin) feita em ‘O Outro Lado do Paraíso‘, e dessa vez ela vai acabar com a vida de Gustavo (Luis Melo).

Depois de descobrir que o juiz na verdade é o sócio misterioso do bordel, Clara convence Nádia (Eliane Giardini) a ir até Pedra Santa e flagrar o marido com Leandra (Mayana Neiva). Isso é o bastante para abrir os olhos dela, que decide romper com Gustavo e expulsá-lo de casa. A megera também encontra a verdadeira felicidade nos braços (tatuados) de Odair (Felipe Titto), funcionário no salão que agora será seu namorado.

Quanta coisa, hein? Mas ainda tem muito mais, confira nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 5 de março – Sophia recupera Tomaz

Bruno (Caio Paduan) manda uma viatura ir atrás de Lívia (Grazi Massafera) e Mariano (Juliano Cazarré), que haviam fugido com o filho de Clara e com a esmeralda gigante. Após resgatar Tomaz (Vitor Figueiredo), Sophia (Marieta Severo) se dá como satisfeita e decide não registrar queixa contra sua filha-que-não-é-mais-sua-filha. Bruno não entende nada, mas logo ficamos sabendo o motivo: Sophia quer é que Mariano lhe entregue a esmeralda. Nem no SBT víamos tanta gente assim desejando a Esmeralda.

Diego (Arthur Aguiar) e Melissa (Gabriella Mustafá) assinam o divórcio depois do maridão não ter cumprido suas obrigações matrimoniais. Jô (Bárbara Paz) dá dinheiro para Renan (Marcello Novaes) afastar Elizabeth (Gloria Pires) de sua vida.

Terça-feira, 6 de março – Henrique termina com Jô

Elizabeth chega na casa de Henrique (Emílio de Melo) e acusa Jô de ser a culpada por tudo de ruim que aconteceu em sua vida, e declara que vai se divorciar de Henrique. Como um término só é pouco nessa novela, Henrique também rompe com Jô. Patrick (Thiago Fragoso) confessa a Adriana (Julia Dalavia) que ama uma outra mulher, queeeeeem será?

Bruno se divorcia de sua mulher e vai atrás de Raquel (Erika Januza), que está muito feliz com o segurança de Clara. Jô denuncia Renan para Clara, já que ele não devolveu o dinheiro que ela deu. Clara convence Nádia a ir ter uma consultinha com a coach sobrenatural Mercedes (Fernanda Montenegro), especialista em visões.

Quarta-feira, 7 de março – Mariano alerta sobre deslizamento

Henrique fica sabendo que Adriana precisará de uma cirurgia. Mariano avisa que vai rolar um deslizamento de terra, mas Zé Victor (Rafael Losso) que é o novo chefe do garimpo prefere ignorar igualzinho o capitão do Titanic quando cogitaram que o navio podia afundar.

Estela (Juliana Caldas) avisa que dará aulas de alfabetização, encerrando de vez o drama de relacionamento que vem se arrastando por meses de novela. Gustavo fica aflito com Nádia cada vez mais próxima de Clara.

Quinta-feira, 8 de março – Nádia flagra marido com Leandra

Depois de Suzy (Ellen Roche) passar mal, o médico avisa que ela precisará de repouso absoluto. Lívia sugere que Gael (Sergio Guizé) vá fazer uma terapia. Estela começa a dar aula para os garimpeiros e para as garotas do bordel. Elizabeth fica sabendo que sua filha Adriana vai passar por um procedimento cirúrgico e o que ela faz?

Elizabeth e Patrick esperam no bordel a chegada do sócio misterioso. Clara leva Nádia ao bordel e ela vê o marido com Leandra.

Sexta-feira, 9 de março – Muitas mudanças na vida de Nádia

Nádia fica muito alterada e anuncia que Gustavo está expulso de sua residência. Para piorar, Patrick avisa Gustavo que ele pode ser indiciado e perder o cargo. E ainda tem mais, Caetana (Laura Cardoso) avisa Leandra que Gustavo estava extorquindo o bordel. Nós estamos como?

Nádia agradece por Clara ter aberto seus olhos e jura vingança contra o marido. Gael fica violento de novo, mas depois promete a Aura (Tainá Müller) que quer mudar. Nádia beija Odair. Gustavo implora para Clara não denunciá-lo.

Sábado, 10 de março – Clara é pedida em casamento

Mesmo com Gustavo pedindo com jeitinho, Clara avisa que vai denunciar SIIIIM. Nádia começa a namorar Odair. Elizabeth fica ao lado de Adriana após a cirurgia da filha. Gael vai atrás de ajuda de Mercedes e descobre que apanhava de Sophia na infância. O rapaz vai até a mãe para confrontá-la, e Lívia sugere que ele denuncie Sophia para a polícia. Renato (Rafael Cardoso) pede Clara em casamento.