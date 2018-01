O Outro Lado do Paraíso: Duda reencontra sua filha 10 anos depois

Enquanto o máximo de drama que estamos passando é tentar digerir toda a comida que comemos nas festas de fim de ano, Duda (Gloria Pires) vai passar por um verdadeiro problemão: o reencontro com sua filha Adriana (Julia Dalavia) em ‘O Outro Lado do Paraíso‘.

Laerte (Raphael Viana) tanto tentou que conseguiu arrancar a verdade sobre o passado de Duda, e ele vai usar essa informação para arrancar dinheiro. De Duda? Claro que não, ele vai tentar extorquir a megera Sophia (Marieta Severo) que não vai curtir nada a ameaça e matará Laerte. Clara (Bianca Bin) chega logo depois que Sophia foge, e Duda imagina que sua filha perdida foi a responsável pelo assassinato. Resultado? Duda assume a culpa pelo assassinato de Laerte.

Patrick (Thiago Fragoso) decide ajudar Duda a escapar das acusações, então ele pede ajuda de uma advogada novinha. Sim, essa advogada é nada menos que Adriana, a filha que Duda precisou abandonar quando forjou a própria morte. As duas se reencontram na cadeia, mas você só vai saber o que vai acontecer se ler o nosso resumão semanal de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 8 de janeiro – Laerte morre

Já que Laerte descobriu todo o passado misterioso de Duda, a ex-defunta decide pedir pro bonitão puxar uma cadeira e ouvir todos os detalhes da história. Sophia, sem saber que sua filha está pegando seu ex-amante, pede para Lívia (Grazi Massafera) não contar quem é seu novo affair. Cido (Rafael Zulu) vai atrás de Samuel (Eriberto Leão) e é claro que Clara fica sabendo. Sophia é levada por Laerte até o quarto de Duda para um papo a dois. Do lado de fora, a ex-falecida percebe que Clara é aquela filha que lhe foi tomada durante o parto.

Com essa informação privilegiada, Laerte tenta extorquir Sophia, mas ele acaba mortinho. Clara vai atrás de Duda e encontra Laerte morto. Duda entra no seu quarto e pensa que Clara matou Laerte, então assume a culpa pelo assassinato que não cometeu.

Terça-feira, 9 de janeiro – Duda passa mal

Leandra (Mayana Neiva) e Caetana (Laura Cardoso) tentam falar pra Duda esconder o presunto, mas Duda diz que quer ser presa de qualquer jeito. Clara conta sobre a morte de Laerte para seu advogado e para Renato (Rafael Cardoso). O povo começa a protestar contra Duda, e Patrick pede que o julgamento seja transferido para Palmas ao lado dos outros personagens dessa novela. Duda passa mal no meio desse rolê todo.

Bruno (Caio Paduan) descobre que Diego (Arthur Aguiar) mete uns chifres em Melissa (Gabriela Mustafá). Bruno tenta encontrar os dados de Duda, mas não consegue. Duda conta a Clara por que motivo decidiu assumir a culpa pelo assassinato.

Quarta-feira, 10 de janeiro – Duda reencontra sua filha (não a Clara)

Duda conta que decidiu assumir a culpa pelo assassinato feito por Clara, mas aí Clara fala “peraí, amiga, mas não fui eu que matei o Laerte” e todo mundo fica sem entender o que está rolando. Vinícius (Flavio Tolezani) descobre que Duda não é o nome verdadeiro dela e começa a investigar melhor essa história aê. Patrick pede ajuda de uma advogada para ajudar no caso de Duda, e adivinha quem é a pessoa: ADRIANA, A FILHA DA DUDA!

Natanael (Juca de Oliveira) fica feliz com a notícia de que Adriana vai ajudar num caso em Palmas, sem saber que o tal caso é de sua ex-nora que ele mesmo havia ordenado que simulasse a própria morte. Adriana chega na delegacia e dá de cara com a mãe que achou que havia morrido.

Quinta-feira, 11 de janeiro – Mãe e filha não se reconhecem

Duda e Adriana não se reconhecem, mas sentem que já se conhecem. Adriana percebe que Duda é muito parecida com sua falecida mãezinha. Patrick descobre que todo mundo está ligado a todo mundo nessa novela e que Adriana é parente de Sophia.

Vinícius encontra provas do assassinato no quarto de Duda. Clara vai até a casa de Suzy (Ellen Roche) e a leva para o flat secreto de Samuel, e lá a esposa vê seu marido com Cido. Patrick novamente age como um Xerolque Rolmes e percebe que Adriana é filha de Duda.

Sexta-feira, 12 de janeiro – Sophia quer uma espiã

Suzy abandona Samuel. Sophia sugere que Aura (Tainá Müller) fique amiguinha de Clara para trabalhar como espiã. Depois de passar as duas últimas semanas transando loucamente com Mariano (Juliano Cazarré), Lívia descobre que ele é garimpeiro. Nádia (Eliane Giardini) conta para Diego que já acertou tudo para o casamento dele com Melissa. Super gente boa, só que não, Clara dá aquele empurrão para Suzy revelar pra todo mundo o segredo de Samuel.

Sábado, 13 de janeiro – Samuel é chutado do armário

Suzy faz um escândalo no hospital e revela para os sete ventos que Samuel é gay, praticamente arremessando o médico do armário que ele vivia escondido. Renato tenta sugerir que ele se assuma de uma vez. Duda fala para Adriana que é uma mulher morta e a advogada começa a desconfiar.

Depois de acabar com o médico, Clara se reúne com Renato para decidir quem será sua próxima vítima. Adriana conta sobre o caso de Duda para Natanael. Patrick, o advogado 24h, conta para Clara que entrará com o pedido de guarda de Tomaz (Vitor Figueiredo) e Sophia fica sabendo disso.