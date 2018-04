O Outro Lado do Paraíso: Gael descobre que sua mãe matou Mariano

A semana em ‘O Outro Lado do Paraíso‘ vai ser repleta de revelações que todos nós já sabíamos desde o primeiro capítulo, mas que finalmente os outros personagens também vão descobrir.

Por exemplo, todo mundo aqui já sabe que Sophia (Marieta Severo) não vale uma coxinha mordida, mas mesmo assim na novela ela continua fazendo maldades sem nunca ser punida por isso. Mas isso está chegando ao fim, porque Gael (Sergio Guizé) conseguiu uma testemunha para acusar sua mãe de ter assassinado Mariano (Juliano Cazarré). Agora o personagem precisa correr contra o tempo para achar provas que acusem a megera.

Mas o que aconteceria, por exemplo, se Mariano não estivesse morto? Bem, aí só vendo o nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso’!

Segunda-feira, 9 de abril – Nádia pede desculpas a Raquel

Gael, que quer contar o que sente para todos os personagens dessa novela, conta para Leandra (Mayana Neiva) que ama muito Clara (Bianca Bin). Enquanto isso, Patrick (Thiago Fragoso) segue na bad com a separação proposta por Clara. Adriana (Julia Dalavia) oferece o ombro amigo para Patrick, já na esperança de conquistar o amado. Faltou só cantar essa musica:

–

Bruno (Caio Paduan) obriga sua mãe, que descobriu que não é mais racista, a pedir desculpas para Raquel (Erika Januza), e a juíza a perdoa. Diego (Arthur Aguiar) decide se casar de novo com Melissa (Gabriella Mustafá), aquela que ele se divorciou na semana retrasada.

–

Terça-feira, 10 de abril – Xodó revela a verdade sobre Sophia para Gael

Mercerdes (Fernanda Montenegro) pede que Xodó (Anderson Tomazini) revele tudo o que sabe sobre Sophia. Gael começa a desconfiar da aproximação de sua mãe com Zé Victor (Rafael Losso). Fabiana (Fernanda Rodrigues) e Renato (Rafael Cardoso) fazer uma nova proposta para Clara, mas Patrick sugere que ela negue. Xodó conta para Gael que Sophia é uma assassina.

–

Quarta-feira, 11 de abril – Gael acha prova do crime de Sophia

Gael fica muito chocado com a notícia. Clara fica com um pé atrás com essa proposta de Patrick. Xodó conta tudo o que viu na noite do assassinato de Mariano. Adriana recebe a visita de Elizabeth (Gloria Pires) e a trata mal.

–

Jô (Bárbara Paz) descobre que tem o rim compatível com Adriana, mas se recusa a doar. Gael encontra o brinco de Mariano no meio das coisas de sua mãe.

Quinta-feira, 12 de abril – Gael denuncia sua mãe

Gael conta para Lívia (Grazi Massafera) o que descobriu sobre a mãe assassina. Enquanto as pessoas estão preocupadas com o desaparecimento de Mariano, Caetana (Laura Cardoso) canta a bola de que ele pode ter morrido. Sophia é chantageada por Zé Victor. A operação de Amaro (Pedro Carvalho) dá errado e ele não recupera a visão. Gael chega na delegacia e conta algo surpreendente: SUA MÃE É UMA CRIMINOSA!

Sexta-feira, 13 de abril – Patrick volta ao hospital psiquiátrico

Bruno conta que Gael não pode chegar assim denunciando porque não existem provas ainda. Elizabeth consegue que seu rim seja transplantado, mas pede que não conte isso para Adriana. Gael tem uma saidinha com Clara. Estela (Juliana Caldas) rejeita o pedido de casamento de Amaro, mas diz que quer continuar amiga do português. Mais um que caiu na FRIENDZONE!

–

Patrick chega até o hospital psiquiátrico e conversa com quem cuidava de Beatriz (Nathalia timberg).

Sábado, 14 de abril – Mariano está morto?

Hermínia conta a Patrick toda a safadeza que rolava no hospital psiquiátrico. Sophia dribla Bruno, que investiga a possível morte de Mariano. Como não deu em nada, Bruno pede para Gael mostrar quem testemunhou o crime. Xodó conta tudo o que sabe, enquanto isso a Grande Mãe do Quilombo (Zezé Motta) cuida de Mariano, que está vivo.

Mas ele não tinha levado várias perfurações no corpo e enterrado?