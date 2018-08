Samuca pede Marocas em namoro (para ódio de Betina) em ‘O Tempo Não Para’

A gente passou a vida acompanhando novelas de época das seis, então sabemos que para um casal de época ficar junto não era tão fácil assim como hoje em dia. Precisa cortejar, conhecer um bom tempo, pedir autorização para o pai e por aí vai. Acontece que Samuca (Nicolas Prattes) de ‘O Tempo Não Para‘ parece não ter visto tantas novelas quanto nós, porque ele trata Marocas (Juliana Paiva) como uma garota comum de 2018. Tanto que, mesmo com os dois num lance, ela chega a dar um tapa no rapaz quando ele tenta beijá-la.

Querendo fazer tudo dar certo, nessa próxima semana de novela veremos o empreendedor fazendo o ritual correto e pedindo Marocas em namoro. OK, ele tomou essa decisão após uma das irmãs da garota flagrar um beijo entre os dois, mas o que vale é a intenção não é mesmo? Quem não vai ficar contente com esse namoro é Betina (Cleo), a ex-noiva de Samuca, mas isso (e muitas outras histórias) veremos no resumo semanal de ‘O Tempo Não Para‘.

Segunda-feira, 13 de agosto – Nico foge a cavalo

Samuca tem a confirmação sobre de onde vem Dom Sabino (Edson Celulari). Samuca não deixa Paulina (Carol Macedo) ser demitida de sua casa. Marino (Marcos Pasquim), o nosso novo Pescador Parrudo, encontra um baú com roupas da família dos congelados. Tentando emplacar seu amigo num emprego, Samuca oferece a Elmo (Felipe Simas) uma vaga de gerência no restaurante da empresa. Nico (Rapphaela Alvittos) sai da casa de Eliseu (Milton Gonçalves) e pega emprestado sem pedir o cavalo do policial.

Marocas encontra sua irmãzinha depois de toda essa zona.

Terça-feira, 14 de agosto – O primeiro escravo de Dom Sabino desperta

Agustina (Rosi Campos) recebe os baús que acharam na praia. Emílio (João Baldasserini) joga uns flertes para cima de Marocas, a ponto de incomodar a protagonista da novela. Depois de um momento fofo, Samuca beija Marocas e ela enche a cara dele de tapas.

–

Menelau (David Junior) desperta e descobre sobre o fim da escravidão. Carmen (Christiane Torloni) leva Marocas para a loja de Zelda (Adriane Galisteu), e a estilista avisa para Pedro Parede (Wagner Santisteban).

Quarta-feira, 15 de agosto – Marocas é flagrada na loja de Zelda

Maroca fica incomodada na loja, e Pedro Parede tira várias fotos da congelada. Zelda dá aquela disfarçada básica de “nossa, não esperava esse jornalista aqui na minha loja” enquanto o jornalista banca o Nelson Rubens atrás de uma fofoca.

–

Dom Sabino briga com Marocas ao vê-la com roupas de 2018. Helen (Rafaella Mandelli) se incomoda com a forma como a cientista Petra (Eva Wilma) trata o escravo recém-descongelado. Nico pega catapora. Betina tem a ideia de processar a empresa de seu ex-noivo.

Quinta-feira, 16 de agosto – Mais dois congelados aparecem

Emílio tem planos de enganar tanto Samuca quanto Dom Sabino (esse não é tão difícil assim de enganar). Teófilo (Kiko Mascarenhas) aparece do nada, e sem memória, na casa de Marino. Marocas leva sua irmã ao posto de saúde por causa da catapora. Menelau tira Cesária (Olívia Araújo) da cápsula e ela acorda.

Monalisa (Alexandra Richter) avisa Samuca sobre a aparição de um congelado sem memória. Enquanto isso, o jovem empreendedor aproveita um momento a sós com Marocas para beijá-la, porém Kiki (Natthalia Gonçalves) vê tudo com uma cara meio “o que está acontecendo aqui???”.

–

Sexta-feira, 17 de agosto – Samuel pede Marocas em namoro

Marocas pede para a irmã não fofocar pra ninguém sobre a relação dela com Samuca. O rapaz tira Teófilo da casa do Pescador Parrudo, mas ele está tão doido da cabeça que imagina estar casado com Marocas.

–

Para oficializar tudo de vez, Samuca pede Marocas em namoro. Agustina começa a sentir ciúmes de Dom Sabino no novo século, e expulsa Carmen.

Sábado, 18 de agosto – O verdadeiro vilão da novela aparece

Samuca questiona sobre as atitudes recentes de Emílio, mas é enrolado pelo advogado. Dom Sabino e Agustina discutem. Petra não deixa que Helen conte sobre os escravos terem acordado. A cientista então conta sobre o caso para Amadeu (Luiz Fernando Guimarães), o verdadeiro vilão dessa novela.

–

Betina mostra o vídeo de Marocas com Samuca, e as duas se enfrentam.