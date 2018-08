Samuca flagra sua noiva Marocas beijando Emílio em ‘O Tempo Não Para’

‘O Tempo Não Para‘ é um sucesso gigantesco e boa parte disso se deve ao simpático casal Samuca (Nicolas Prattes) e Marocas (Juliana Paiva), um incomum encontro entre a modernidade do século 21 com a tradição de uma moça do século 19. Porém, mesmo com o rapaz cumprindo todo o ritual para se relacionar com a mocinha (tendo até de pedir permissão ao pai dela), o noivado deles está por um fio graças às armações dos vilões.

Nos próximos capítulos, em meio à toda bagunça referente à venda da Criotec, Emílio (João Baldasserini) e Betina (Cleo) se unem para derrubar o jovem empreendedor sustentável. E qual forma melhor de fazer isso se não fazendo Emílio roubar um beijo de Marocas na frente de Samuca? Pois é, a situação vai ficar complicada.

Além disso, mais gente congelada vai despertar em 2018, mas isso você pode conferir no nosso resumão da semana de ‘O Tempo Não Para’:

Segunda-feira, 20 de agosto – Samuca e Marocas sofrem acidente

O helicóptero com Samuca e Marocas sofre um acidente. Como Marocas tem um baita pacto pra se manter viva até o final da novela, não é um probleminha desses que impede nossa heroína de sobreviver linda, leve e solta. Os dois passam a noite na mata, e Marocas conta sobre sua vida.

–

Dom Sabino (Edson Celulari) fica tão desesperado que se candidata a ajudar Waleska (Carol Castro). Durante as buscas, Dom Sabino dá de cara com Samuca e Marocas se beijando, e aí o jovem empreendedor pede a garota em casamento para o pai dela.

Terça-feira, 21 de agosto – Tem gente que não aceita o casamento

Espantado com o garoto de 2018 respeitando o ritual do passado, Dom Sabino concede a mão de sua filha. Emílio não fica muito contente ao saber do pedido de casamento. Quem fica ainda menos contente é Agustina (Rosi Campos), que rejeita o pedido sem nem pensar duas vezes.

–

Coronela (Solange Couto) se insinua para o congelado desmemoriado. Amadeu (Luiz Fernando Guimarães) suspeita que há um traidor na Criotec. Enquanto isso, Samuca mostra que tem mais dinheiro que o Silvio Santos e já planeja comprar a Criotec inteira.

–

Quarta-feira, 22 de agosto – Criotec é atacada

Mariacarla (Regiane Alves) desconfia de Emílio após a reação dele à notícia da intenção de Samuca. Coronela tenta fazer Agustina morar em sua pensão. Petra (Eva Wilma) conversa com o vilão Amadeu sobre a compra da Criotec. Mas nem tudo é tão fácil assim, porque a Criotec é alvo de um ataque arquitetado por Emílio e Betina.

–

Quinta-feira, 23 de agosto – Passam a perna no Samuca

Fazia tempo que alguém não despertava nessa novela, então agora Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) acorda em 2018. Dom Sabino se sente culpado por Lalá (Micael Borges) querer sair de casa.

Depois de uma investigação, Samuca descobre que a sede da SamVita é exatamente onde ficava a fazenda de Dom Sabino no passado. Miss Celine é atacada por dois caras, mas é salva por Elmo (Felipe Simas). Petra fica sabendo quem comprou a Criotec… e não foi o Samuca!

–

Sexta-feira, 24 de agosto – Está rolando algo entre Betina e Emílio

Pois é, caro Samuca, você estava aí ostentando várias empresas e do nada alguém lhe passa a perna. Após o plano ter dado certo, Betina e Emílio se beijam. Cesária (Olívia Araújo) reconhece o seu colar no pescoço de Monalisa (Alexandra Richter). Amadeu leva Dom Sabino para conversar em sua casa, para a surpresa de Samuca e Carmen.

–

Sábado, 25 de agosto – Samuca vê algo que não gostaria

Durante o papo mais íntimo, Amadeu e Dom Sabino descobrem afinidades. Marocas pede alguns conselhos para a futura sogra, Carmen (Christiane Torloni). O clima de amor e pegação nessa novela continua subindo, porque Elmo e Miss Celine se beijam.

Cesária e Monalisa discutem pela joia, e Agustina simplesmente banca a mãezona e corta o colar na metade. Simples.

–

Querendo ainda infernizar Marocas, Betina banca a vítima para Samuca. Para deixar as coisas ainda mais feias, Samuca vê Emílio beijando Marocas. EITA.