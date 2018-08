Marocas ganha um novo pretendente em ‘O Tempo Não Para’

Por mais que a gente ame o casal principal de ‘O Tempo Não Para‘, uma novela é feita de encontros, despedidas e, principalmente, triângulos amorosos. Enquanto Samuca (Nicolas Prattes) nada de braçada nessa competição pelo coração de Marocas (Juliana Paiva), uma outra pessoa vai entrar nessa equação: o poeta Bento (Bruno Montaleone).

O rapaz de 132 anos atrás conheceu Marocas no primeiro capítulo da novela, e acabou se metendo num casamento forçado por Dom Sabino (Edson Celulari). Por muita coincidência, Bento estava no navio Albatroz e também foi congelado ao lado dos Sabino Machado e dos escravos, e estará disposto a recuperar o amor de Marocas agora em 2018. Será que agora vai?

Para saber o que mais vai acontecer em ‘O Tempo Não Para’, é só acompanhar nosso resumo da semana:

Segunda-feira, 27 de agosto – O desemprego bate na porta de Marocas

Emílio (João Baldasserini) é levado a um hospital depois de ser atropelado. Mariacarla (Regiane Alves) obedece a instrução de esconder os documentos dos congelados, mas guarda uma cópia pra ela pois nunca se sabe. Samuca acha estranho Betina (Cleo) estar no quarto de Emílio.

Como a crise brasileira afeta também os personagens de novela, Marocas e Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) procuram um emprego em 2018, mas as duas são proibidas por Agustina (Rosi Campos) porque, né, mulher do século retrasado não pode trabalhar (segundo a matriarca). Samuca recebe os documentos dos congelados e Dom Sabino fica sabendo que estava sendo enganado.

–

Terça-feira, 28 de agosto – Agustina se aproxima de Carmen

Uma agente do Conselho Tutelar aparece do nada para falar com os Sabino Machado e Samuca tenta dribar a funcionária. A sempre inconveniente Agustina pergunta para Carmen (Christiane Torloni) por onde anda o ex dela.

–

Elmo (Felipe Simas) briga com Waleska (Carol Castro) e dá um beijão em Miss Celine. Emílio surge do nada dizendo ser o novo acionista da Samvita.

Quarta-feira, 29 de agosto – Bento ressurge para Marocas

Samuca fica pistola ao ver seu advogado como acionista. Encantada pelo congelado, Coronela (Solange Couto) pede Teófilo (Kiko Mascarenhas) em casamento. Samuca vai até o escritório de Emílio tirar satisfações, e Betina precisa se esconder para não ser descoberta.

–

Bento é levado pra a pensão e o recém-descongelado demonstra interesse em casar com Marocas. Dom Sabino assina um documento tornando Mariacarla sua representante legal.

Quinta-feira, 30 de agosto – Elmo fica com Miss Celine

Como outro homem está na jogada por sua amada Marocas, Bento tem a ideia de desafiar Samuca. Miss Celine e Elmo voltam a se beijar, mas são flagrados por Dom Sabino, que vai ficar praticamente como o Joey nesse GIF:

–

Como estava faltando algum choque de cultura nesse capítulo, Agustina fica CHOCADA ao ver que Elmo tem… tatuagens. Marocas e Samuca se beijam, para o desespero de quem queria resguardar a moça antes do casamento.

Sexta-feira, 31 de agosto – Carmen recebe convite inusitado

O casalzinho protagonista é flagrado por Elmo e Miss Celine. Dom Sabino tenta afastar Lalá (Micael Borges) de Carmen, e o rapaz é demitido por Barão. Amadeu (Luiz Fernando Guimarães) fica sabendo sobre Dom Sabino ser obrigado a matricular as gêmeas numa escola. Após muitos desencontros culturais, Agustina vê Carmem com outros olhos e até a convida como madrinha de sua renovação de votos.

–

Sábado, 1º de setembro – Zelda arma uma contra os congelados

Depois de uma rápida discussão, Dom Sabino e Marocas se acertam. Waleska vê Elmo ficando com Miss Celine. Para completar a ciranda de casais, Mateus (Raphael Viana) beija Waleska.

Zelda (Adriane Galisteu) fofoca para Pedro Parede (Wagner Santisteban) onde será o noivado de Marocas. O jornalista consegue fotografar a moça e sua família, e Betina fica contente com o plano dando certo. No meio do rolê, Bento aparece do nada e desafia Samuca. Torcendo aqui para ser um duelo no melhor estilo funkão!