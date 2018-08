Betina surta de vez e sabota bebida de Marocas em ‘O Tempo Não Para’

A chegada de uma mulher do século 19 e a perda do noivo mexeu muito com a cabeça de Betina (Cleo) em ‘O Tempo Não Para‘. Após fingir uma agressão e comandar uma sabotagem na empresa SamVita, a mulher atinge um novo patamar de maldades e volta a atacar Marocas (Juliana Paiva).

Depois de causar muito no noivado da congelada com Samuca (Nicolas Prattes), Betina tentará agredir Marocas na empresa, quebrar um escritório inteiro e, durante uma simples baladinha, sabotará a bebida da protagonista apenas para vê-la passando mal. Pelo visto isso é apenas o começo, porque Betina deve continuar com armações desnecessárias e exageradas contra os outros personagens.

Mas ‘O Tempo Não Para’ não terá apenas barracos, pois mais congelados acordarão em 2018. Quer saber mais? Confira nosso resumo!

Segunda-feira, 3 de setembro – É tanta bagunça que nem sei que título colocar

Rola uma confusão no noivado e Dom Sabino (Edson Celulari) tenta tirar Bento (Bruno Montaleone) de perto de Samuca. Infelizmente, a imprensa estava lá e registrou fotos da bagunça.

Marocas tenta se defender do ex, que a beijou. As fotos da bagunça são enviadas para Emílio (João Baldasserini). Como confusão pouca é bobagem, Betina vai atrás de Samuca. Só que Marocas vê os dois juntos e não curte muito essa situação. Pra piorar, a ex-noiva ainda dorme na casa de Samuca! Claro que Marocas não gosta nem um pouco e a enxota de casa.

Terça-feira, 4 de setembro – Betina está descontrolada

Após ser constrangida por Marocas, Betina recebe a ajuda de Elmo (Felipe Simas). Dom Sabino é cobrado por Coronela (Solange Couto) e ele pede um tempinho a mais para quitar as dívidas com a pensão.

Enquanto ele não resolve seus problemas judiciais, Dom Sabino tenta arranjar um emprego na padaria e Marocas começa a trabalhar na SamVita. Betina não gosta da ideia de Marocas na SamVita e tenta agredi-la. Possuída pelo ódio, Betina destrói sua própria sala.

Quarta-feira, 5 de setembro – Samuca tenta ajudar Betina

Carmen (Christiane Torloni) e Vanda (Lucy Ramos) ficam preocupadas com o descontrole emocional de Betina. Samuca tenta ser compreensivo e sugere Betina a dar uma afastada da empresa. Elmo e Miss Celine (Maria Eduarda Carvalho) se beijam novamente.

Betina convida as irmãs de Marocas para tomar sorvete, assim do nada.

Quinta-feira, 6 de setembro – Mais três congelados acordam

Marocas fica fula da vida ao saber que Betina saiu com suas irmãs oferecendo sorvete.

A ex de Samuca nomeia Emílio como seu representante na SamVita. As gêmeas pedem para Elmo ajudar a tirar as outras pessoas congeladas do sono. O plano dá certo e elas conseguem acordar o cachorro Pirata, Cecílio (Maicon Rodrigues) e Damásia (Aline Dias).

Sexta-feira, 7 de setembro – Congelados se assustam com 2018

Carmen tenta acalmar seu filho, que discute com Emílio. Marocas vai até a Criotec para reencontrar os congelados. Cesária (Olívia Araújo) tenta explicar a situação para Damásia. Miss Celine é expulsa da pensão de Coronela. Betina tenta curtir o momento indo pra balada, afinal lá é um bom lugar para não pensar mais nas pessoas que lhe atormentam. Só que aí ela vê Samuca aparecer com Marocas.

Sábado, 8 de setembro – Marocas não tem sangue de barata

Marocas tenta se entrosar numa genuína boate de 2018.

Betina aparece e tenta convencer os dois a irem para a Área VIP. Sendo totalmente desnecessária, Betina sabota a bebida de Marocas e se diverte vendo a congelada passar mal. Depois de todo esse rolê, Marocas vai até a SamVita com sangue nos olhos para enfrentar Betina.