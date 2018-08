Mais 3 personagens congelados despertarão em ‘O Tempo Não Para’

A novela ‘O Tempo Não Para‘ é uma sensação de audiência e repercussão. Depois da melhor estreia de novelas das 19h desde as empreguetes de “Cheias de Charme”, agora os congelados entram em sua segunda semana na trama com muitas novidades. Pra começar, teremos mais personagens sendo descongelados no presente após o acidente com o iceberg em 1886.

Para fazer companhia à Marocas (Juliana Paiva) e Dom Sabino (Edson Celulari), que já estão estranhando nossos costumes e tecnologia, os próximos descongelados da vez serão Niko (Raphaela Alvittos), Kiki (Natthalia Gonçalves) e Agustina (Rosi Campos). Com toda a sua família acordada, Dom Sabino providencia uma fuga de todo mundo do laboratório da Criotec (para o desespero dos cientistas de lá). Qual será a reação dessa galera ao descobrir que estão em 2018?

Para saber mais coisa sobre a próxima semana da novela (tem até beijo roubado da vilã no jovem empresário), é só acompanhar nosso resumo:

Segunda-feira, 6 de agosto – Betina trata Marocas mal

Dom Sabino é apresentado para as modernidades de 2018 e fica chocado com tudo. Betina (Cleo) acredita que Marocas é apenas uma golpista mentirosa por achar coisa de novela uma garota passar 132 anos congelada.

–

Um pouco depois disso, a noiva de Samuca (Nicolas Prattes) trata mal Marocas e é criticada por Carmen (Christiane Torloni), a mãe do rapaz. Marocas vai até a janela e vê São Paulo em 2018.

Terça-feira, 7 de agosto – Marocas reencontra Dom Sabino

Betina dá uma zoadinha na reação de Marocas ao ver a cidade de São Paulo no presente. Dom Sabino acompanha Eliseu em seu trabalho de catador de papelão. Mariacarla (Regiane Alves) revela para Betina tudo o que descobriu sobre a família dos congelados. Dom Sabino descobre que está em 2018 e tem um surto.

–

O magnata do passado quase é preso, mas Waleska (Carol Castro) o encontra. Samuca e Marocas saem em busca de Dom Sabino, e logo o acham.

Quarta-feira, 8 de agosto – Samuca beija Marocas

Por causa de uma discussão na rua, Dom Sabino é levado para a delegacia. Emílio (João Baldasserini) pede uma investigação para Mariacarla, cuja função nessa novela tem sido apenas levantar o passado dos Sabino Machado.

–

Dom Sabino vê a mãe de Samuca e fica EN-CAN-TA-DO pela senhora. Mariacarla encontra um túmulo de uma parente de Dom Sabino. Rola um clima e temos um beijo entre Samuca e Marocas.

–

Quinta-feira, 9 de agosto – Betina beija Samuca

Carmen aparece e Dom Sabino já fica atento ao mulherão. Samuca entra na piscina com Marocas e Dom Sabino fica bravo com essa ousadia, pois ONDE JÁ SE VIU UM HOMEM FICAR DESNUDO AO LADO DE UMA MULHER. Ou seja, Dom Sabino é praticamente esse senhorzinho do GIF:

–

Betina reclama com Zelda (Adriane Galisteu) sobre o fim de seu noivado. Carmen explica para o filho como ele deve tratar os congelados. Dom Sabino conta que tem planos de recuperar suas terras (ou seja, metade da Freguesia do Ó). Betina entra no quarto de Samuca e o beija na frente de Marocas.

–

Sexta-feira, 10 de agosto – Mais gente acorda do congelamento

Antes de Samuca se desvincilhar de Betina, Marocas fica bem chateada e vai embora. Carmen explica para Dom Sabino o comportamento de Betina, contando que é comum nesse século. Waleska insiste para Elmo (Felipe Simas) arranjar um emprego. Mais duas personagens são descongeladas: Niko e Kiki, as irmãs de Marocas. Agustina também acorda, fazendo Marocas e Dom Sabino brigarem pra saber quem vai contar o que rolou para a matriarca.

–

Sábado, 11 de agosto – A fuga dos congelados

Dom Sabino pega seus familiares e foge da Criotec. Paulina (Carol Macedo) reclama da presença (numerosa) da família de Dom Sabino em sua casa. Betina pede demissão da empresa do ex-noivo, e enquanto ela está assinando com o RH temos Samuca que não tira Marocas da cabeça.

Segue uma imagem fiel de Betina nesse momento:

–

Emílio entrega o exame feito pela família de Dom Sabino para Samuca.