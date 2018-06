Elisabeta pede Darcy em casamento na novela ‘Orgulho e Paixão’

A sociedade tem essa espécie de “lei” estranha falando que apenas homens podem pedir mulheres em casamento, o que não passa de besteira. A mulher é forte e livre para fazer o que quiser, e Elisabeta (Nathalia Dill) em ‘Orgulho e Paixão‘ está aí para provar isso. A mocinha vai desafiar o machismo do século passado ao pedir Darcy (Thiago Lacerda) em casamento. Sim, a protagonista pedindo o mocinho em casamento em vez do contrário!

Depois de todo o lance das cartas fake enviadas por Susana (Alessandra Negrini), Elisabeta e Darcy conseguem se acertar e retomam o relacionamento. E mais ainda: a mais independente das irmãs Benedito toma as rédeas da situação e pede o namorado em casamento. Claro que a resposta é sim, e os dois se amam loucamente (pelo menos até o ponto que o horário das 18h permite). Quem não vai ficar muito contente com a decisão é Susana, mas aí é problema dela!

Confira o resumo da semana de ‘Orgulho e Paixão‘, porque muitos acontecimentos incríveis estão previstos para os próximos capítulos:

Segunda-feira, 11 de junho – Elisabeta pede Darcy em casamento

Cecília (Anaju Dorigon) e Rômulo (Marcos Pitombo) ficam meio surpresos com a acusação feita por Fani (Tammy di Calafiori), e são aconselhados por Luccino (Juliano Laham) a saírem da casa dele. Cecília descobre que Ema (Agatha Moreira) vai se casar com Edmundo (Nando Rodrigues), mesmo o rapaz não amando ela. Cadê Jout Jout nessa novela para fazer Ema se valorizar?

A coisa dá meio errado e Edmundo foge do próprio jantar de noivado. Mariana (Chandelly Braz), vestida de Mário, fica presa com Brandão (Malvino Salvador) na oficina de motos. Elisabeta pede seu amado Darcy em casamento, chocando toda a sociedade patriarcal.

Terça-feira, 12 de junho – Ema convence Julieta a falar com Camilo

Após o pedido, Elisabeta e Darcy aproveitam momentos íntimos bem picantes que vamos representar com GIFs bonitinhos:

Cecília revela a Ema a relação entre Fani e Edmundo. Amélia (Letícia Persiles) stalkeia o diário de Jorge (Murilo Rosa). Especialista em aconselhar os outros personagens, Ema sugere a Julieta (Gabriela Duarte) que converse com Camilo (Maurício Destri), e a vilã aceita.

Quarta-feira, 13 de junho – Susana ouve o que não devia

Julieta conta um pouco de sua própria história para Elisabeta. Como se trata de uma personagem com uma trajetória bem grande, já esperamos uma cena de 10 minutos.

Ema ajuda Brandão com seus problemas, mas pensa melhor antes de falar sobre os próprios sentimentos. Elisabeta comenta com Darcy sobre sua desconfiança de que Julieta tem um grande segredo que será revelado só dali alguns capítulos. Susana descobre sobre o pedido de casamento de Elisabeta a Darcy e fica meio assim:

“Como assim esses dois ficaram juntos depois de tudo o que fiz para separá-los???” “Como assim esses dois ficaram juntos depois de tudo o que fiz para separá-los???”

Quinta-feira, 14 de junho – O segredo de Camilo é descoberto

Julieta revê o filho e estranha os hematomas (que ele tem adquirido em lutas clandestinas). Brandão conta sobre seu amor por Mariana e Mário fica emocionado (afinal ele é justamente ela). Jorge acha um bilhete de despedida de Amélia e entra em desespero. Camilo sobe no ringue de luta e sua mãe vê tudo.

Sexta-feira, 15 de julho – Elisabeta decide voltar

Em vez de ser exaltado, Camilo é humilhado no ringue por causa da presença de sua mãe. Depois de muitos argumentos, Ema consegue colocar na cabeça de Elisabeta a necessidade de voltar ao Vale do Café. Ernesto é convidado para a festa de noivado de sua ex, Elisabeta. Darcy vai com Julieta ao cemitério, e ela desmaia após uma crise de raiva.

Sábado, 16 de julho – Julieta pede segredo

Darcy encontra Julieta caída no cemitério. Camilo é tratado por Mariko após apanhar um pouco. Julieta pede segredo para Darcy, afinal Camilo não pode saber que ela teve uma crise no cemitério. Mário chora com a declaração feita por Brandão. Amélia insiste para Jorge ir ao noivado de Ema. Ofélia (Vera Holtz) tem um treco ao ver uma aliança no dedo de sua filha, sinal que mais uma das Benedito vai se casar.