Mariana é atacada e tem seus cabelos cortados em ‘Orgulho e Paixão’

Uma semana bem triste para Mariana (Chandelly Braz) em ‘Orgulho e Paixão‘. Uma das mocinhas mais empoderadas da novela, desfiando constantemente o machismo da época, ela passou a correr de moto vestida de homem. Ao se revelar como mulher na frente de todo mundo, a moça sofrerá represálias graves: Xavier (Ricardo Tozzi) vai capturá-la para fazer maldades.

E o vilão vai pegar pesado com Mariana! Ele vai atacá-la para lhe cortar os longos cabelos. Com a autoestima completamente abalada, Mariana tentará fugir até mesmo de seu namorado Brandão (Malvino Salvador). Imagina que barra ser vista com cabelos curtos naquela época. Depois de um sofrimento de alguns capítulos, ela vai erguer a cabeça e assumir o novo visual. E o melhor? Brandão vai super apoiar sua namorada.

Para saber mais coisas sobre a semana em ‘Orgulho e Paixão‘, é só conferir nosso resumo semanal!

Segunda-feira, 13 de agosto – Xavier vai atrás de Mariana

Mariana revela para todo mundo que Mário era apenas ela com um bigode. Por causa disso, o rancoroso Xavier ordena que ela seja desclassificada do rolê, afinal uma mulher não pode pilotar moto.

–

Darcy (Thiago Lacerda) tenta alertar sua tia vilãzona Lady Margareth (Natália do Vale) sobre os perigos de se aliar a Xavier. Susana (Alessandra Negrini) termina de reunir provas contra a mocinha Elisabeta (Nathalia Dill). Possuído pelo recalque, Xavier captura Mariana.

Terça-feira, 14 de agosto – Brandão se preocupa com Mariana

A moça é atacada por Xavier e tem seus cabelos cortados contra a vontade. Ema (Agatha Moreira) vai até a casa de Ernesto (Rodrigo Simas) e é recebida por muita festa. Após o ataque, Xavier entrega para Josephine (Christine Fernandes) o cabelo que cortou de Mariana. Luccino (Juliano Laham) confessa a Ernesto que está apaixonado por um rapaz.

–

Brandão se desespera com o sumiço de Mariana, e o pessoal mente dizendo que ela viajou.

Quarta-feira, 15 de agosto – Luccino tenta ajudar Mariana

Luccino tenta dar apoio para sua amiga Mariana, mal por causa do cabelo curto. Enquanto isso, o grupo de vilões comemora essa maldade.

–

Luccino tenta dar um jeito no cabelo de Mariana. Jane (Pâmela Tomé) é entrevistada para o livro de Elisabeta. Ema tenta ajudar a amiga Mariana e procura… uma peruca (!!!). Olegário (Joaquim Lopes) encontra as fotos de Susana e as pega.

Brandão deixa de acreditar que sua namorada viajou inesperadamente e cogita a hipótese de que ela está escondida com Luccino. Como estava há muitos capítulos sem fazer maldade grande, Lady Margareth envenena o cavalo de Elisabeta do nada.

Quinta-feira, 16 de agosto – Aurélio descobre a mutretagem com o cavalo

Darcy descobre que seus amigos fecharam o negócio com o fazendeiro. Ernesto pede a mão de Ema para Aurélio (Marcelo Faria) e quer um casamento surpresa igual ao organizado pela Mayra Cardi para o Arthur Aguiar.

–

Mariana pergunta Otávio por que ele não revela que gosta de Luccino de uma vez. Elisabeta desconfia da saúde de seu cavalo, e Aurélio nota que ele foi envenenado. Susana foge com Petúlia (Grace Gianoukas). Mariana volta pra casa e solta uma mentirinha sobre seu cabelo.

Sexta-feira, 17 de agosto – Lady Margareth sofre um piriri daqueles

Mariana dá uma desculpa esfarrapada sobre seu sumiço para Brandão. Ofélia (Vera Holtz) revela a Lady Margareth ter colocado laxante em seu chá.

–

Após trancarem Kleber em um baú, Susana o larga numa igreja. Lady Margareth começa a sentir uma manifestação intestinal por causa do laxante. Kleber foge do baú.

Sábado, 18 de agosto – Brandão ama o novo cabelo de Mariana

Aurélio aparece e comunica a melhora do cavalo de Elisabeta. Ofélia conta que fez uma promessa pela melhora do tornado, e por causa disso todas precisa cumprir. Não vejo sentido nisso, mas vai que…

–

Ema começa a pesquisar perucas. Uirapuru (Bruno Gissoni) sugere a Lady Margareth preparar uma vingancinha contra Aurélio durante o casamento de Ema. Brandão adora o novo visual de Mariana, e ela assume seus cabelo curtinho.