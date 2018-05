Julieta contrata padre de mentira para casar o filho em ‘Orgulho e Paixão’

A gente ouve falar bastante de perfil fake e até de fake news, mas um padre fake estamos vendo pela primeira vez em ‘Orgulho e Paixão‘. Calma que a gente explica esse rolê pra você! Acontece que Julieta (Gabriela Duarte) está um pouco incomodada em ver o filho Camilo (Maurício Destri) casar com uma mulher assim… como vamos dizer… meio pobrinha como a Jane Benedito (Pâmela Tomé). Vamos lembrar que a novela se passa no começo do século passado, então esse tipo de coisa pegava bastante!

Como percebe que não tem como influenciar mais o próprio filho, Julieta finge que aceita o casamento do casal mas guarda uma carta na manga: um padre fake. A ideia de Julieta é realizar uma cerimônia com um ator no lugar do padre, e assim isso deixará o casamento inválido. Não podemos negar que seja uma estratégia bem criativa. Para saber se dará certo, aí é só acompanhando a novela ‘Orgulho e Paixão‘. Ah, e nosso resumão semanal também!

Segunda-feira, 14 de maio – Lídia é resgatada

Lorde Williamson (Tarcísio Meira) dá dinheiro para os pais de Elisabeta (Nathália Dill) afastem a filha de Darcy (Thiago Lacerda), mas eles recusam a proposta indecente. Lídia (Bruna Griphao) é resgatada do bordel pelo casal principal da novela. Julieta denuncia a violência que sofreu para o governador de São Paulo. Lídia tenta fugir de Elisabeta, mas dá de cara com sua mãe Ofélia (Vera Holtz). Ernesto (Rodrigo Simas) fica mal ao ouvir Ema (Agatha Moreira) contar para outra pessoa que não pode ficar com ele. Darcy descobre sobre o plano de seu pai. Susana (Alessandra Negrini) beija Xavier (Ricardo Tozzi) selando o pacto supremo com outro vilão da novela.

Terça-feira, 15 de maio – Brandão desiste de ser o Motoqueiro Vermelho

Mariana (Chandelly Braz) faz uma bela declaração de amor para Brandão (Malvino Salvador), mas ele diz que ela tem crush apenas pelo Motoqueiro Vermelho. Lorde Williamson chega a São Paulo. Ofélia conhece o emprego de Elisabeta e não curte muito do que vê, e fica ainda mais brava ao saber que a filha namora Darcy sem planejar casamento. Brandão anuncia que vai largar a carreira de super herói sem nem ter entrado para os Vingadores.

Quarta-feira, 16 de maio – Elisabeta aceita um jantar com Williamson

Elisabeta topa um jantar com o sogrão. Como acontece quase todo capítulo, Ernesto e Ema começam a discutir. Mariana fica chateada com o fim do Motoqueiro Vermelho.

Camilo continua sofrendo por não conseguir encontrar um trabalho. Williamson provoca Elisabeta durante o jantar, causando irritação em Darcy.

Quinta-feira, 17 de maio – Teremos um casamento relâmpago na novela

Após desconfiar de Brandão quando ele não participa da corrida, Xavier o acusa de ser o Motoqueiro Vermelho. Por sorte, Mariana e Luccino (Juliano Laham) dão aquele suporte para o coronel. Elisabeta não se submete às ofensas de Williammson e recebe apoio de todos os seus amigos. Ernesto sem querer acaba estragando o vestido de Elisabeta e Ema, e a garota fica desesperada para saber como vai pagar isso. Camilo consegue emprego num bar e decide se casar com Jane já no dia seguinte.

Sexta-feira, 18 de maio – Julieta quer impedir o casamento de Camilo

Williamson procura Elisabeta no trabalho, e ela conta que vai se casar com Darcy quando eles quiserem e PRONTO. Xavier começa seu plano maligno de colocar o Vale do Café contra Julieta. A mãe de Camilo conta que vai chamar um padre fake para a cerimônia de casamento.

Sábado – 19 de maio – Darcy confronta seu pai

Elisabeta e Susana dão uma trombada. Williamson conta a Susana que não aceita seu filho com Elisabeta. Julieta escolhe o ator para interpretar o padre fake. Depois de tudo acertado, Julieta vai atrás do filho. Darcy enfrenta o próprio pai por tentar separá-lo de Elisabeta.