Elisabeta vai parar no bordel em ‘Orgulho e Paixão’

Quem nunca estava andando e foi parar acidentalmente em algum lugar um pouco mais perigoso, não é mesmo? Durante o baile de máscaras de Camilo (Maurício Destri) que rolou em ‘Orgulho e Paixão‘, Elisabeta (Nathalia Dill) precisou fugir com Jane (Pâmela Tomé) para que o caso dela com o anfitrião não fosse descoberto por Julieta (Paloma Duarte). O problema é que, durante a fuga, as duas vão parar em um bordel.

E ao contrário do bordel de ‘O Outro Lado do Paraíso‘, que tem umas mulheres simpáticas e uma idosa de peruca vermelha, o bordel de ‘Orgulho e Paixão’ é pesadíssimo e vai tentar leiloar as duas irmãs Benedito. Por sorte, ela são salvas por Olegário (Joaquim Lopes), que aproveitou a situação para seguir com o maléfico plano de Susana (Alessandra Negrini). Mas para entender esse plano, só conferindo mesmo o resumão da semana na novela:

Segunda-feira, 16 de abril – Camilo tenta driblar proibição de mãe

Elisabeta se surpreende com a ajuda de Olegário, que a salvou de um provável atropelamento. Tanto que ela topa ir com ele ao baile de máscaras. Darcy (Thiago Lacerda) fica enciumado com a aproximação de Elisabeta com Olegário.

–

Lídia (Bruna Griphao) fica sabendo que sua irmã Mariana (Chandelly Braz) vai se encontrar com Uirapuru (Bruno Gissoni). Julieta e Aurélio (Marcelo Faria) se beijam. Susana conta para Julieta sobre a aproximação de Jane e Camilo, e a mulher toma uma atitude drástica: “parou o baile e agora todo mundo tirando as máscaras!”

Terça-feira, 17 de abril – Elisabeta vai parar no bordel

Como o plano deu super errado, Elisabeta foge com Jane. Julieta tira a máscara de quem ela acha que é Jane, mas é só Ludmila (Laila Zaid) mesmo.

(Não ESSA Ludmilla) (Não ESSA Ludmilla)

Depois do micão, Julieta solta os cachorros pra cima de Susana, que lhe deu a pista falsa. Darcy desconfia ao ver Susana e Olegário juntos. Agatha (Vânia de Brito) embebeda Brandão (Malvino Salvador) para ele ficar com ele, mas fica brava quando o motoqueiro a chama de “Mariana”. Lídia causa uma briga com sua irmã por causa de Uirapuru. Elisabeta e Jane sofrem um assalto e pedem carona. Elas só não esperavam que o cocheiro que deu carona ia deixá-las num bordel.

Quarta-feira, 18 de abril – Elisabeta consegue fugir do bordel

A dona do bordel tenta leiloar as duas irmãs Benedito. Com a ajuda de Olegário, Elisabeta e Jane conseguem fugir do bordel. Luccino (Juliano Laham) é acusado de ser o Motoqueiro Vermelho. Darcy e Camilo vão atrás das irmãs Benedito, enquanto isso as duas vão parar no cortiço. Susana repassa com Olegário o plano de afastar Elisabeta e Jane de Darcy e Camilo (respectivamente).

–

Quinta-feira, 19 de abril – Ema confessa que leu o diário

Darcy fica novamente enciumado de ver Olegário com Elisabeta. Ernesto (Rodrigo Simas) entra no quarto de Ema (Agatha Moreira) e vê o mapa de casais que a shippadora fez e que mais parece um quadro de investigação policial.

–

Elisabeta vê o diário de Jorge (Murilo Rosa), e tenta convencer Ema a falar com ele. Olégário chama Elisabeta para ir ao cinema, aí ele prende Ludmila do banheiro (!!) para ficar a sós com a protagonista da novela. Ema confessa a Jorge que leu seu diário.

Sexta-feira, 20 de abril – Jorge tem reação surpreendente

Jorge nega o que está escrito no diário e Ema fica meio “oi?” com o climão. Darcy e Elisabeta brigam, e Susana comemora o feito. Ema tenta consertar o casal. Xavier (Ricardo Tozzi) vê Luccino em seu galpão e já fica atento. Susana pede para Camilo e Ludmila se beijarem bem na hora que Jane aparece.

Sábado, 21 de abril – Camilo sai de casa

Jane fica chateadíssima com a atitude de Camilo. Xavier manda que Luccino seja preso como forma de ameaça para ele revelar quem é o Motoqueiro Vermelho. No meio disso, o próprio Motoqueiro Vermelho surge para salvar Luccino. Darcy e Elisabeta fazem as pazes. Jane fica sabendo que Camilo será despachado pra Europa e fica na bad. O rapaz confronta sua mãe e sai de casa.