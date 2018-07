Beijo gay na novela das seis? Mário beija Brandão em ‘Orgulho e Paixão’

Teremos um momento bem inusitado na novela ‘Orgulho e Paixão‘, algo nunca antes visto numa novela das seis: um beijo entre dois homens. Quer dizer, um deles não é bem um homem, mas calma que a gente explica.

Mariana (Chandelly Braz) começou a participar das corridas de moto, mas como mulheres não podiam se inscrever ela colocou um bigodinho, engrossou a voz e pronto, virou Mário. Mesmo fingindo ser homem, ela não conseguia deixar de olhar com amor para Brandão (Malvino Salvador). E nos capítulos previstos para a próxima semana da novela, vai rolar uma química tão indescritível entre Mário e Brandão que os dois vão se beijar com tudo em ‘Orgulho e Paixão’. Depois do beijo cheio de paixão, o motoqueiro vai se afastar de Mário. Só restará uma alternativa para Mário: revelar que ele, na verdade, é Mariana.

‘Orgulho e Paixão’ é uma das melhores novelas atualmente da Globo? Sim! Então confira nosso resumo porque tem muita coisa legal acontecendo!

Segunda-feira, 16 de julho – Mário beija Brandão

Ema (Agatha Moreira) continua preocupada com Ernesto (Rodrigo Simas). Pela milésima vez nessa novela, Camilo (Maurício Destri) rompe relações com sua mãe Julieta (Gabriela Duarte). Não é nem questão de pedir música no ‘Fantástico‘, ele já pode pedir um Rock in Rio inteiro de tantas vezes que isso já aconteceu.

Ofélia (Vera Holtz) flagra Mariana beijando Brandão. Darcy (Thiago Lacerda) e Elisabeta (Nathalia Dill) aproveitam o momento de tranquilidade na novela para fazer um amorzinho. Brandão sente uma química estranha com Mário e eles se beijam.

Terça-feira, 17 de julho – Julieta e Susana tretam feio

Brandão afasta Mário e confessa a Luccino (Juliano Laham) o beijo entre os dois. Julieta e Darcy estão em pé de guerra por causa das fofocas de Lady Margareth (Natália do Vale) e Elisabeta tenta apaziguar. Olegário (Joaquim Lopes) pede um emprego no jornal de Elisabeta, pois a crise afetou até mesmo essa novela de época. Uirapuru (Bruno Gissoni) volta a urubuzar pela Mansão do Parque. Susana (Alessandra Negrini) faz planos maléficos contra Lady Margareth.

Está rolando uma greve na fábrica. Num momento de puro clímax, Julieta dá um tapão na cara de Susana.

Quarta-feira, 18 de julho – Mário revela a verdade para Brandão

Susana fica furiosa com o tapa e jura vingança contra mais uma personagem nessa novela, Julieta. Cecília (Anaju Dorigon) vê sua sogra entrando na casa de Uirapuru. Olegário e Elisabeta fazem a cobertura jornalística da greve na fábrica. Ema e Jane (Pâmela Tomé) estão preocupadas com seus amados no meio daquela bagunça toda. Ernesto é provocado pelo supervisor da fábrica, mas Elisabeta o acalma. Mário se revela para Brandão.

Quinta-feira, 19 de julho – Elisabeta cai no plano de Lady Margareth

Brandão se choca ao perceber que Mário era apenas Mariana usando um bigode, e a beija loucamente.

Ocorre uma explosão na fábrica e o supervisor coloca a culpa em Ernesto. Luccino fica meio estranho após ver sua amada Mariana com seu bff Brandão. Darcy sugere que Ernesto fuja. Brandão decide conversar com Luccino para resolver a situação estranha. Seguindo o plano de Lady Margareth, o delegado Kléber prende Elisabeta.

Sexta-feira, 20 de julho – Darcy sofre chantagem

Jane se desespera ao ver a irmã sendo presa e tenta conversar com Jorge (Murilo Rosa) para resolver os problemas. Enquanto isso, Lady Margareth e Susana comemoram o plano bem sucedido.

Mariana se veste de Mário e vai para a casa de Brandão (pera… oi?). Darcy consegue conversar com Elisabeta na cadeia e depois nota que sua tia tem alguma coisa a ver com a prisão. Mário e Brandão vencem Xavier (Ricardo Tozzi) na corrida. Lady Margareth oferece uma proposta para Darcy: se ele se casar com Susana, Elisabeta será libertada.

Sábado, 21 de julho – Darcy aceita o casamento

Jane e Camilo vão visitar Elisabeta. Enquanto isso, o jornal da protagonista é impedido de circular. Susana está mais feliz que pinto no lixo por seu plano ter dado certo. Depois de pensar muito e de conversar com Elisabeta, Darcy aceita a chantagem de Lady Margareth, ou seja, ele topou se casar com Susana.