Julieta revela que filho é fruto de violência sexual em ‘Orgulho e Paixão’

‘Orgulho e Paixão‘ é sempre uma novela bem alto-astral, com momentos alegres e bem divertidos, mas nos próximos capítulos vamos descobrir uma coisa meio triste sobre a trama. Elisabeta (Nathalia Dill) continua com sua coluna no jornal, e decide entrevistar Julieta (Gabriela Duarte) por ela ser uma mulher importantíssima em São Paulo.

No meio da entrevista, Julieta explica como era a relação com o pai de Camilo (Maurício Destri), e que nunca foi uma boa mãe para o rapaz. Vamos lembrar que atualmente o moço rompeu laços com sua mãe, que não queria vê-lo casado com Jane (Pâmela Tomé). Julieta se aproxima de Elisabeta, e lhe revela um grande segredo: Camilo é fruto de uma violência sexual. Pesado, heim?

Além desses momentos mais tristes, a novela ‘Orgulho e Paixão’ terá grandes eventos como o baile de noivado de Ema (Agatha Moreira) e Edmundo (Nando Rodrigues), para saber as confusões disso é só acompanhar nosso resumão semanal:

Segunda-feira, 18 de junho – Elisabeta entrevista Julieta

Josephine (Christine Fernandes) aparece e pega Brandão (Malvino Salvador) no susto. Elisabeta conta ao pai que está mesmo apaixonada por Darcy (Thiago Lacerda) e está contente com o noivado. Ema aproveita toda a celebração do noivado da amiga para preparar sua própria festa de noivado, com Edmundo. Elisabeta tem a ideia de entrevistar Julieta para o jornal, afinal considera sua coluna como uma extensão de suas amizades. Brandão e Josefine se beijam e estamos vendo maaaais um triângulo amoroso surgindo nessa novela.

Terça-feira, 19 de junho – Julieta conta algo terrível

Na entrevista, Julieta conta como era a vida com o ex e que não foi uma boa mãe para Camilo. Ernesto (Rodrigo Simas) e todos os shippadores das redes sociais tentam convencer Ema a não se casar com Edmundo. Brandão convida Mário/Mariana (Chandelly Braz) para um rolê apenas de homens. Após implorar o perdão do filho, Julieta revela a Elisabeta que Camilo é fruto de uma violência sexual.

Quarta-feira, 20 de junho – Elisabeta se aproxima de Julieta

Elisabeta apoia a vilãnzona com coração e Julieta pede segredo. Jane desconfia um pouco da proximidade de sua irmã com Julieta. Felisberto (Tato Gabus Mendes) não reconhece a própria filha fantasiada de homem. Olegário (Joaquim Lopes) pede Susana (Alessandra Negrini) em casamento, mas ela consegue sair correndo da proposta.

Darcy tenta fazer Camilo perdoar a mãe. Ernesto tem um papo sério com Nando. Com medo de Tibúrcio (Oscar Magrini), Cecília (Anaju Dorigon) se joga no laguinho.

Quinta-feira, 21 de junho – Começa o baile

Ema confessa a Elisabeta que não quer nem pensar sobre estar se noivando com alguém que não ama. Jane fica do lado de Julieta e pede para Camilo perdoar a mãe. Josephine tenta fazer Fani (Tammy di Calafiori) ir ao baile de noivado de Ema. Ernesto desconfia que Luccino (Juliano Laham) está apaixonado. QUEEEM SERÁ, NÃO É MESMO?

Brandão pede para Mário/Mariana o acompanhar no baile. Começa o baile e Ema fica mal ao ver Jorge (Murilo Rosa) e Ernesto. Uirapuru (Bruno Gissoni) vê Mário, mas não percebe que é sua ex vestida de homem.

Sexta-feira, 22 de junho – Reviravolta no noivado de Ema

Edmundo vê Fani, mas ela é grosseira. Mário/Mariana sai na porrada com Uirapuru. Julieta conta a Camilo que pediu para ninguém dar emprego para o filho em São Paulo, e ele fica ainda mais bravo com ela. Mariana revela seu disfarce para Elisabeta. Brandão volta a ser o Motoqueiro Vermelho para expulsar Uirapuru da cidade. Edmundo fica meio bêbado e confessa seu amor por Fani, além de anunciar que Ema está envolvida tanto com Jorge quanto com Ernesto.

(Esse GIF é de ‘Novo Mundo‘, mas se encaixa perfeitamente na Ema de ‘Orgulho e Paixão’)

Sábado, 23 de junho – As coisas se acertam entre Camilo e Julieta

Cecília tenta fazer Edmundo pedir desculpas a Ema pelo micão do baile. Ernesto tenta descobrir quem é a mulher por quem Luccino está apaixonado. Após um banho de cachoeira, Ernesto e Ema dão um beijo de despedida. Camilo faz as pazes com sua mãe. Só coisa boa nessa novela de agora em diante!