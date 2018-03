Darcy e Ernesto têm acidente grave após briga em “Orgulho e Paixão”

O triângulo amoroso da novela ‘Orgulho e Paixão‘ já está dando o que falar. Elisabeta (Nathalia Dill) só queria ser livre e conhecer o mundo, agora está presa numa situação em que dois caras gostam muito dela, Darcy (Thiago Lacerda) e Ernesto (Rodrigo Simas). E essa disputa entre os dois vai causar uma bela dor de cabeça.

Os dois terão uma pequena briga numa mina abandonada, e durante a treta vai rolar nada menos que uma explosão lá dentro. Eles conseguem salvar Elisabeta, que escapa num carrinho, mas os dois ficam presos e soterrados lá dentro dos escombros. Agora só mesmo Elisabeta para conseguir organizar uma galera para salvar os dois ciumentinhos.

Além de tudo isso, vai aparecer um super-herói misterioso na novela, mas pra entender isso só lendo nosso resumão de ‘Orgulho e Paixão‘:

Segunda-feira, 2 de abril – Elisabeta revela que prefere Darcy

Darcy e Ernesto conversam e reparam que estão apaixonados pela mesmíssima mulher. Brandão (Malvino Salvador) planeja ir falar com Mariana (Chandelly Braz), mas Uirapuru (Bruno Gissoni) chega antes e beija a garota. Brandão vestido de motociclista evita um assalto e todo mundo fica de olho nesse super-herói misterioso que nunca havia aparecido antes num filme da Marvel.

–

Jorge (Murilo Rosa) vai para São Paulo, deixando Ema (Agatha Moreira) tristinha. Em conversa com Ernesto, Elisabeta confessa que gosta mesmo é de Darcy. A pedido de Ema, Darcy confessa para a amada que mentiu sobre a história de que Jane (Pâmela Tomé) era interesseira.

Terça-feira, 3 de abril – Quem será o misterioso motoqueiro?

Por achar aquela mentira horrível, Elisabeta expulsa Darcy de sua casa. Mariana começa a desconfiar quando todo mundo fala do motoqueiro misterioso. Até mesmo os soldados começam a falar sobre esse cara! Aproveitando que o clima tá abalado, a urubu Susana (Alessandra Negrini) dá em cima de Darcy de um jeitinho um pouco mais sutil que a cantada abaixo:

–

Enquanto isso, a família de Ofélia (Vera Holtz) chega para o grande jantar na casa de Camilo (Maurício Destri).

Quarta-feira, 4 de abril – Olha a explosão…

Julieta (Gabriela Duarte) fica surpresa ao ver a chegada de Jane e sua família. Durante o jantar, Ofélia começa a pagar vários micos, tanto no débito quanto no crédito.

–

Quem curte isso são as vilãs Julieta e Susana! A fofoqueira Petúlia (Grace Gianoukas) descobre que Ernesto está caidinho por Elisabeta, e conta tudo para Susana que já vê naquilo uma chance de se dar bem. Ao saber que Jorge a ama, Ema diz que não pode fazer muita coisa porque precisa cuidar de seu avô de saúde frágil. Ernesto e Darcy discutem por causa de Elisabeta, a novinha terrorista, e rola uma explosão.

Quinta-feira, 5 de abril – Elisabeta procura alguém para salvar os dois

Elisabeta fica desesperada com o acidente. Jorge liga para Ema, que não sabe se atende ou não. Soterrados nos escombros da mina, Darcy desperta e ajuda a salvar Ernesto. Sem muito o que fazer, Elisabeta implora para que continuem procurando por Darcy e Ernesto nos escombros. Brandão conta para Luccino (Juliano Laham) que ele é o tal Motoqueiro Vermelho. Enquanto Brandão tenta arranjar uma forma de salvar os rapazes, Susana acusa Elisabeta pelo acidente.

–

Sexta-feira, 6 de abril – Darcy e Ernesto se salvam

Os dois abrem uma passagem no meio dos escombros. Do lado de fora, Ema toma partido de Elisabeta e ajuda a amiga a se esquivar das denúncias de Susana. Uirapuru é descoberto por enrolar Lídia (Bruna Griphao) e Mariana ao mesmo tempo, e o safado inventa que curte as duas igualzinho. Enquanto o romance dos outros vai de mal a pior, Rômulo (Marcos Pitombo) pede Cecília (Anaju Dorigon) em casamento.

Darcy e Ernesto se unem para se salvar, e assim conseguem fugir.

Sábado, 7 de abril – Algumas viagens inesperadas

Após o resgate, Ernesto fica meio na bad porque achou que Elisabeta e Darcy estão muito unidos. Camilo fica furioso com Julieta, afinal ela não contou que Darcy passou os últimos capítulos da novela preso em escombros de uma mina explodida. Darcy passa meio mal e ouve uma sugestão de que devia ir pra a capital. E é aí que a coisa pega: Julieta conta para Elisabeta que Darcy deixou o Vale do Café para nunca mais voltar. Só que o plano dá errado, pois Ema, Jane e Elisabeta decidem ir para São Paulo.