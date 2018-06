‘Orgulho e Paixão’ ganha uma nova vilã para infernizar Elisabeta

A gente estava acompanhando ‘Orgulho e Paixão‘ numa boa, achando que veríamos as malvadezas de Susana (Alessandra Negrini) até o final da novela, mas agora fomos surpreendidos novamente. Afinal, os autores da novela colocaram uma nova vilãzona na história que vamos amar odiar.

Essa é Lady Margareth (Natália do Vale), a malvada que só tem um objetivo: casar sua filha Briana (Bruna Spínola) com o cobiçado Darcy (Thiago Lacerda).

Para realizar essa promessa feita anos atrás entre as duas família, Lady Margareth vai se posicionar totalmente contra Elisabeta (Nathalia Dill). Só para se ter uma ideia, só nessa próxima semana as duas terão alguns embates, e até uma aliança inesperada formada com outra vilã da trama. Para saber o que vai acontecer, aí só acompanhando nosso resumo semanal de ‘Orgulho e Paixão‘.

Segunda-feira, 2 de julho – Briana beija Darcy

Após encontrar Briana em seu quarto, Darcy a expulsa. Ema (Agatha Moreira) começa a contar sobre seu encontro com Ernesto (Rodrigo Simas) para Elisabeta. Luccino (Juliano Laham) vê Josephine (Christine Fernandes) na cama com Brandão (Malvino Salvador) e conta tudo para Mariana (Chandelly Braz) porque né… que novela anda sem fofoca?

Lídia (Bruna Griphao) desmaia na frente da família. Lady Margareth dá instruções para Briana, e logo depois a garota beija Darcy na frente de Elisabeta. Queremos imaginar Elisabeta brava igualzinha Bibi Perigosa.

–

Terça-feira, 3 de julho – Jane está em perigo

Susana parte pra cima de Briana, afinal a vilã antiga da novela quer o Darcy de qualquer jeito. Julieta (Gabriela Duarte) conta a Jane (Pâmela Tomé) o verdadeiro trabalho de Camilo (Maurício Destri). Mariana toma uma difícil decisão: vai revelar a Brandão que é Mario.

–

(Não esse)

Ema é bem desenvolta na loja e anima Ludmila (Laila Zaid). Lady Margareth ordena que Briana cumpra com o combinado no plano. Depois disso, Olegário (Joaquim Lopes) fica com Briana e tem momentos quentes demais para uma novela das 18h. Elisabeta tenta convencer Ema a trabalhar. Jane vê pessoalmente Camilo em seu emprego secreto, mas nessa hora um homem a ameaça.

Quarta-feira, 4 de julho – Elisabeta e Darcy querem pegar Uirapuru

Camilo salva a esposa, mas isso não impede que os dois discutam feio depois. Susana descobre sobre a noite caliente de Olegário e Briana. Após dopar Charlotte (Isabella Santoni), Uirapuru (Bruno Gissoni) foge. Elisabeta e Darcy partem atrás do safado para resolver o problema.

Briana vai contra o plano da mãe e declara sua intenção de se casar com Olegário. Lídia passa mal de novo, e Ofélia (Vera Holtz) imagina o óbvio: GRAVIDEZ!

–

Quinta-feira, 5 de julho – Lady Margareth é muito cruel

Tentando resolver sua situação, Lady Margareth vai atrás de Olegário para conversar e o intimida. Ofélia fica louca ao saber quem é o pai do bebê de Lídia. Para evitar maiores problemas, Lady Margareth toma uma situação extrema: dopa Briana.

–

Camilo começa a trabalhar na fábrica, após todo o mal entendido com sua esposa. Brandão fica surpreso ao ver Mário andando com Cecília (Anaju Dorigon).

Sexta-feira, 6 de julho – Elisabeta chama Lady Margareth “no probleminha”

Darcy fica bem mal ao ficar sabendo o que rolou com Briana. Lady Margareth coloca a filha em um navio. Jane confessa a Elisabeta que não se sente capaz de perdoar Camilo. Brandão começa a estranhar essa coisa estranha que sente por Mário, sem nem perceber que Mário é Mariana.

–

Mesmo chateada, Jane e Camilo reatam. Elisabeta enfrenta a maléfica Lady Margareth.

Sábado, 7 de julho – Elisabeta vai sofrer agora

Lady Margareth fica bem brava com a ousadia de Elisabeta. Já que está todo mundo irritado com a nova vilã, Susana também entra na onda e a ameaça também. Só que a coisa dá uma reviravolta e as duas decidem se aliar.

–

Mário impede Josephine de falar com Brandão. Lady Margareth se desespera ao receber uma mensagem sobre sua filhota. Após isso, Lady Margareth humilha Elisabeta e promete aquilo de todo vilão: vingança contra a mocinha.