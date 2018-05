Darcy e Elisabeta têm noite de amor em Orgulho e Paixão e Susana descobre

Sabemos que Susana (Alessandra Negrini) é aquele tipo de amiga invejosa, daquele tipo que preferimos até que ela não veja nossas postagens no Facebook para não jogar um olho gordo, mas na época da novela ‘Orgulho e Paixão‘ coisas como o botão de bloquear não existia. O que fazer então nesse caso?

Elisabeta (Nathalia Dill) e Darcy (Thiago Lacerda) estão numa fase ótima do relacionamento, e eles aproveitam uma noite para… bem… fazer aquelas coisas íntimas de casal. Eles só não esperavam que Petúlia (Grace Gianoukas) descobriria isso e iria fofocar tudo para Susana. A apaixonada por Darcy fica MUITO brava com a informação, e prepara um contra-ataque: uma carta falsa assinada por Darcy falando mal de Elisabeta. Será que isso vai dar certo? Bem, aí só conferindo nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 21 de maio – Camilo e Jane se casam com padre fake

Como o amor deles é muito maior que tudo, Camilo (Maurício Destri) se recusa a deixar Jane (Pâmela Tomé) de lado. Xavier (Ricardo Tozzi) tenta colocar a população contra Julieta (Gabriela Duarte). Camilo e Jane se casam, sem nem imaginar que o padre é fake. Darcy anuncia a Elisabeta que precisa voltar ao Vale do Café para poder continuar o trabalho na ferrovia. Camilo é demitido por tratar mal um cliente do bar. Frustrado e bêbado, o ex-riquinho arranja briga com um lutador. Tá certinho!

–

Terça-feira, 22 de maio – Camilo recebe proposta inesperada

Camilo apanha do lutador no galpão clandestino, mas recebe uma proposta para voltar. Ernesto (Rodrigo Simas) ajuda a cuidar dos ferimentos de Camilo. Mariana (Chandelly Braz) continua na bad ao saber que Brandão (Malvino Salvador) quer ficar longe dela, e decide investigar as corridas do amado. Ernesto beija Ema (Agatha Moreira), e os dois são flagrados por Jorge (Murilo Rosa) igualzinho esses dois dogs fofos:

–

Quarta-feira, 23 de maio – Jane descobre sobre a demissão de Camilo

Ernesto conta para Jorge que Ema é sua namorada siiiim. Mariana se encanta ainda mais por Brandão ao ver as corridas. Charlotte (Isabella Santoni) decide ficar em São Paulo. Camilo faz um combinado com o juiz do galpão de lutas. Dois capítulos depois, Jane descobre que seu marido foi demitido. Elisabeta e Darcy aproveitam aqueles momentos bem íntimos… se é que vocês me entendem:

–

Quinta-feira, 24 de maio – Barão intercede na manifestação

Ema pede para o Barão (Ary Fontoura) interromper a manifestação anti-Julieta. Camilo mente sobre seu trabalho para a esposa. Meu querido, você está começando esse casamento de uma forma MUITO errada!

–

Mariana pede para Luccino (Juliano Laham) lhe ensinar a andar de moto. Tenória (Polly Marinho) cobra satisfações do Barão.

Sexta-feira, 25 de maio – Susana descobre algo terrível

Barão confirma que é pai de Tenória, mesmo sem ter DNA nessa época para provar isso.

–

Uirapuru (Bruno Gissoni) fica com Charlotte. Ludmila (Laila Zaid) conversa sobre seus sentimentos com Elisabeta. Susana descobre sobre a noite de amor entre Darcy e Elisabeta e fica CHO-CA-DA. Susana, já se adiantando à onda de fake news, começa a escrever uma carta falando mal de Elisabeta e assinando como Darcy. Elisabeta vê Camilo ferido.

Sábado, 26 de maio – Cecília assume precisar de ajuda médica

Ernesto e Elisabeta ajudam Camilo, e ele inventa mais uma desculpa. Ludmila prepara a exposição com as obras de Januário (Silvio Guindane). Olegário (Joaquim Lopes), que flagrou Susana escrevendo a carta com a assinatura de Darcy, começa a chantagear a vilã. Como dizem, vilão que chantageia vilão tem 100 anos de perdão!

–

Depois de colocar fogo no quadro de Josephine, Cecília (Anaju Dorigon) aceita que precisa de tratamento psiquiátrico.