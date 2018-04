Elisabeta recusa pedido de casamento de Darcy em ‘Orgulho e Paixão’

‘Orgulho e Paixão‘ é a novela mais gostosinha de assistir, sim ou com certeza? Ela é boa porque oferece uma montanha russa de acontecimentos, personagens legais e muitos (muitos mesmo) casamentos frustrados.

Dessa vez, Darcy (Thiago Lacerda) vai seguir a voz da emoção (e a sugestão da Ema) e pedirá Elisabeta (Nathalia Dill) em casamento. Isso quer dizer que os personagens finalmente vão se acertar e ficarem felizes nessa novela das seis, certo? É… não muito… porque Elisabeta vai RECUSAR o pedido. Assim, na frente de todo mundo mesmo.

Abalado, ele vai tirar satisfações com Ema (Agatha Moreira) por ela ter sugerido isso… e Elisabeta também vai descobrir que a amiga estava envolvida no rolê. Vai ser uma bagunça, mas isso você pode ver no nosso resumão da novela:

Segunda-feira, 23 de abril – Darcy planeja pedir Elisabeta em casamento

Julieta (Gabriela Duarte) fica revoltada com a saída de Camilo (Maurício Destri) e afirma que ele não é mais bem-vindo em sua humilde residência. Ludmila (Laila Zaid) oferece um emprego para Elisabeta na fábrica da família. Depois dos últimos acontecimentos, Mariana (Chandelly Braz) decide ficar longe de Brandão (Malvino Salvador), mesmo ainda curtindo o Motoqueiro Vermelho que… bem… É ELE.

–

Darcy tem ideias para pedir Elisabeta em casamento. Como todos os seus planos têm dado muito errado, Susana (Alessandra Negrini) apela para uma força superior: o pai de Darcy, Lorde Williamson (Tarcísio Meira).

Terça-feira, 24 de abril – Elisabeta é pedida em casamento

Depois da fofoca feita por Susana, o pai de Darcy e sua irmã Charlotte (Isabella Santoni) se preparam para vir ao Brasil. Com medo do super-herói dessa novela, Uirapuru (Bruno Gissoni) decide se afastar de Lídia (Bruna Griphao). Ainda agindo como a louca dos planos que não dão certo, Susana chama Olegário (Joaquim Lopes) para separar Elisabeta de Darcy. Uma galera chega na casa dos Benedito e Darcy pede Elisabeta em casamento.

–

Quarta-feira, 25 de abril – Elisabeta dá resposta inesperada

Depois do pedido tão bonitinho… Elisabeta RECUSA se casar com Darcy. Ofélia (Vera Holtz) fica 100% pistola com a situação e rasga o vestido de noiva que era o de Cecília (Anaju Dorigon). Para aliviar um pouco para a matriarca dos Benedito, Camilo pede Jane em casamento. Depois de toda a treta, Elisabeta termina com Darcy. Para escapar de uma situação desconfortável, Uirapuru inventa que ele é o Motoqueiro Vermelho. Como está sem casa, Camilo pede ajuda a Ema. Susana trata mal Olegário, que promete vingança.

(Não assim, mas vai querer se vingar) (Não assim, mas vai querer se vingar)

Quinta-feira, 26 de abril – Elisabeta e Ema brigam

Elisabeta descobre que Darcy lhe pediu em casamento por sugestão de Ema, e as duas rompem a amizade. Darcy conta para Ernesto (Rodrigo Simas) que Elisabeta está livre para ter um novo crush. Nosso recado para Darcy, que se acha no direito de achar que mulher é propriedade e que pode autorizar o outro a flertar com ela:

–

Enquanto isso, Ema e Ernesto continuam brigando feito gato e rato. Após uma viagem muito rápida, Lorde Williammson encontra seu filho Darcy.

Sexta-feira, 27 de abril – Xavier cria armadilha para o Motoqueiro Vermelho

Xavier (Ricardo Tozzi) tem a ideia de criar uma patrulha para investigar o misterioso Motoqueiro Vermelho. Darcy reencontra a irmã Charlotte. Jorge (Murilo Rosa) decide se casar com Amélia (Letícia Persiles). Ema e Ernesto estranham ao ver Darcy com uma mulher (sem saber que é a irmã dele). Mariana vê um assalto e tenta convencer Uirapuru a ajudar as pessoas, já que ele mentiu ser o Motoqueiro Vermelho. O que ela não sabe é que o assalto foi armação ~genial~ de Xavier para pegar o herói.

–

(estamos a própria Britney Spears com um plano tão idiota desses acontecendo)

Sábado, 28 de abril – Charlotte conversa com Elisabeta

Charlotte vai até Elisabeta para falar que ela é o grande amor da vida de seu irmão. O Barão (Ary Fontoura) se recusa a fazer negócios com Julieta. Xavier cria mais uma armadilha, mas o Motoqueiro Vermelho salva Mariana e consegue escapar. Darcy e Elisabeta se reencontram e finalmente poderão ter a já esperada DR de casal.