Boazinha, não! Elisabeta faz vingança contra Susana em ‘Orgulho e Paixão’

Se tem uma coisa que aprendemos com ‘O Outro Lado do Paraíso‘ é gostar de protagonistas que querem vingança. Por isso estamos muito empolgados com os próximos acontecimentos de ‘Orgulho e Paixão‘, pois Elisabeta (Nathalia Dill) deixará de lado aquele jeitinho doce para armar um grande plano contra a maquiavélica Susana (Alessandra Negrini).

Bem, sabemos já que Darcy (Thiago Lacerda) se viu obrigado a casar com Susana por causa de uma chantagem de Lady Margareth (Natália do Vale), e essa notícia cairá como uma bomba no coração de Elisabeta. Depois de sofrer, chorar, comer muito chocolate e ver comédia romântica na Netflix, a mocinha levanta, sacode a poeira e prepara sua vingança. Com a ajuda de Olegário (Joaquim Lopes), Elisabeta usa seu jornal para publicar notinhas maldosas sobre Susana. Ok, ok, mais uma para detonarrrrr!

Mas não é só isso que vai acontecer em ‘Orgulho e Paixão’, então não percam o resumo da semana da nossa novela das seis.

Segunda-feira, 23 de julho – Darcy cede à chantagem

Para completar sua vilania nessa novela, Lady Margareth obriga Darcy a beijar Susana, encerrando assim seu noivado com Elisabeta. A mocinha percebe que Darcy está sendo vítima de uma chantagem e sofre calada. Julieta (Gabriela Duarte) aceita se relacionar com Aurélio (Marcelo Faria), e conta tudo sobre seu passado.

–

Brandão (Malvino Salvador) pede desculpas para Mariana (Chandelly Braz). Elisabeta encerra a fase do sofrimento e entra na hora da raiva, pois peita Lady Margareth. Susana conta a Elisabeta que se casará com Darcy.

Terça-feira, 24 de julho – Elisabeta está bem mal

Sofrendo muito, Elisabeta implora para Darcy não cair na chantagem de Susana. Como nada dá certo, Elisabeta é consolada por uma amiga inesperada: Julieta. Aurélio tem a ideia de trazer Ernesto (Rodrigo Simas) e Ema (Agatha Moreira) de volta para São Paulo. Elisabeta está tão na bad que até desiste de reabrir seu jornal. Quem nunca nesse estado, né??

–

Darcy não conta nem para Julieta e muito menos para Charlotte (Isabella Santoni) o motivo do término do noivado com Elisabeta. Possuída pelo ritmo Ragatanga, Elisabeta se enfurece e declara guerra contra Lady Margareth e Susana, e ainda confronta a nova noiva de Darcy.

Quarta-feira, 25 de julho – A vingança de Elisabeta

Julieta desce do salto de vilã e pede desculpas a Jane (Pâmela Tomé). Enquanto isso, Darcy trata mal sua nova noiva Susana. Elisabeta vai atrás de Julieta para pedir ajuda em maldades: ela quer se vingar de Susana. GOSTAMOS MUITO!

–

Brandão torna oficial seu namoro com Mariana, mudando o status do relacionamento em todas as redes sociais existentes em 1920. Olegário é convocado para ajudar no plano contra Susana. Aurélio faz as pazes com Jorge (Murilo Rosa). A vingança de Elisabeta aparece na forma de uma notícia maldosa sobre Susana publicada no jornal da mocinha.

Quinta-feira, 26 de julho – Susana vs Elisabeta

Susana fica furiosa com a notícia do jornal e promete vingança. Já Elisabeta comemora esse momento que os humilhados são exaltados.

Susana ordena que Darcy vá com ela comprar o vestido de noiva. Ofélia (Vera Holtz) tenta obrigar Lídia (Bruna Griphao) a se casar com Randolfo (Miguel Romulo). Ernesto é convocado para mais uma luta. Julieta confronta Lady Margareth, ao mesmo tempo que Elisabeta enfrenta Susana na loja.

Sexta-feira, 27 de julho – Ernesto volta para as lutas

Julieta rompe o acordo que tinha com Lady Margareth. Xavier (Ricardo Tozzi) fica irritado com Brandão e Mário por causa da corrida. Camilo (Maurício Destri) e Januário tentam convencer Ernesto a não voltar ao núcleo de lutas clandestinas dessa novela. Como não dá certo, Camilo leva Ema e Jane até o ringue para usá-las como argumento mais forte. Dito e feito, Ema fica desesperada ao ver Ernesto lutar.

–

Mariana toma uma decisão que choca o machismo daquela época: ela usa a motocicleta sem fazer cosplay de homem.

Sábado, 28 de julho – Mariana sofre por causa de machismo

Lady Margareth e Elisabeta se encontram, e a megera desafia a mocinha. Mariana é impedida de pilotar a moto e Brandão tenta consolá-la. Barão (Ary Fontoura) aceita o noivado de Ema com Ernesto. Susana ganha um vestido de noiva de Lady Margareth. Otávio vê Brandão beijando Mário.

–

E para fechar a semana com EMOÇÃO, Susana comunica a todo mundo sobre seu casamento com Darcy.