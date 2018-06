Surge uma nova pretendente para Darcy em ‘Orgulho e Paixão’

Está tudo tranquilo em ‘Orgulho e Paixão‘. Elisabeta (Nathalia Dill) e Darcy (Thiago Lacerda) se acertaram, a mocinha conseguiu um emprego e agora eles podem ser felizes para sempre, certo? Errado! Isso aqui é uma novela, então a qualquer momento pode surgir algo para acabar com essa alegria do casalzinho. Ou então “alguém”.

Nos capítulos da próxima semana da novela, Darcy vai reencontrar uma mulher muito importante, Lady Margareth (Natália do Vale). Ela vai relembrar o rapaz de um acordo meio antigo: Darcy estava prometido para ser o noivo de sua filha, Briana (Bruna Spíndola). E sempre dá pra piorar: Susana (Alessandra Negrini) vê no surgimento dessa nova moça uma oportunidade para separar de vez Darcy de Elisabeta, e as duas começam a arquitetar um plano. Nem Jane Austen poderia prever essa!

Para saber mais novidades sobre os próximos capítulos de ‘Orgulho e Paixão’, é só dar uma acompanhada no nosso resumo semanal bem descontraído:

Segunda-feira, 25 de junho – Camilo e Julieta fazem as pazes

Tibúrcio (Oscar Magrini) fica meio catatônico quando vê Josephine (Christine Fernandes), e ela não ajuda o ex a se recompor. Brandão (Malvino Salvador) conta para Mário/Mariana (Chandelly Braz) sobre como expulsou Uirapuru (Bruno Gissoni) da cidade. Ernesto (Rodrigo Simas) e Ema (Agatha Moreira) se despedem com um beijo. Por que faz isso com você mesma, Ema? Por quê???

–

Camilo (Maurício Destri) se acerta com sua mãe Julieta (Gabriela Duarte). Josephine aparece para sua família.

Terça-feira, 26 de junho – Darcy revê alguém inesperado

Todo mundo se surpreende com Josephine porque, né… ela era para estar morta. Ao ver sua mãe lendo sua matéria no jornal, Elisabeta decide entrevistá-la. Como está prestes a se casar com Edmundo (Nando Rodrigues), Ema volta com seu lado casamenteira e tenta empurrar a médica japonesa para Ernesto.

–

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas Susana pergunta para Julieta se ela lembra que contratou um padre fake para realizar o casamento do filho. Darcy se espanta com a chegada de Lady Margareth na novela.

Quarta-feira, 27 de junho – Elisabeta prepara o barraco

Lady Margareth exige que Darcy vá com ela até a Inglaterra e se case com sua filha Briana. Ernesto passa por tempos difíceis no seu primeiro dia na fábrica. Darcy explica para Elisabeta que sua família havia já prometido um noivado dele com Briana. Mário/Mariana chora ao ver Brandão com Josephine, e Luccino (Juliano Laham) a beija.

–

Elisabeta surge do nada no meio do jantar de Darcy e Lady Margareth bem disposta a barraquear muito.

Quinta-feira, 28 de junho – Ema toma importante decisão (tarde demais)

Em vez de uma tradicional guerra de comida, o que vemos é apenas uma discussão na qual Lady Margareth ofende Elisabeta e a mocinha é defendida por Darcy. Ema desiste do noivado com Edmundo, ao mesmo tempo que Ernesto confessa a Mariko que desistiu de Ema. Cecília (Anaju Dorigon) descobre o disfarce de Mariana. Após ter um sonho com seu amado italianinho Ernesto, Ema faz as malas e #PartiuSP!

–

Sexta-feira, 29 de junho – Aumentam as estatísticas de desemprego em ‘Orgulho e Paixão’

Esbanjando rancor e vingança, Lady Margareth demite Venâncio e Elisabeta. Só que os funcionários ficaram do lado dos demitidos e ela fica assim:

–

Mariana pergunta a Luccino sobre o beijo entre eles. Como isso aqui é uma novela, claro que Ema e Elisabeta se encontram do nada em São Paulo. Lady Margareth conhece Julieta.

Sábado, 30 de junho – Vem cilada por aí!

Josephine tenta se aproximar de Cecília. Susana começa a manipular a inocente Briana para colocá-la contra Elisabeta. Ernesto trata Ema mal depois de todo o climão dos últimos capítulos. Brandão tem dúvidas sobre o que fazer com Josephine, e vai pegar conselhos com a pior pessoa pra isso: Mariana disfarçada de Mário! Já imaginamos a coitada assim em casa:

–

Assim que Darcy e Elisabeta vão embora do quarto, Briana sai de seu esconderijo. Logo depois, Darcy a encontra em seu quarto.