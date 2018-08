Elisabeta fica a um passo da morte em ‘Orgulho e Paixão’

Semana pesada em ‘Orgulho e Paixão‘. A sempre alegre novela das 18h vai ganhar um lado um pouquinho soturno nessa próxima leva de capítulos com o mais novo plano de Lady Margareth (Natália do Vale): a vilã quer acabar com a vida de Elisabeta (Nathalia Dill). A gente nem lembra mais por que ela é tão malvada nessa novela, mas a megera quer cortar o mal pela raiz e conta com a ajuda de Xavier (Ricardo Tozzi) para assassinar a protagonista da novela.

E pior: ela quer jogar toda a culpa no pobre Motoqueiro Vermelho, a identidade secreta de Brandão (Malvino Salvador). Elisabeta vai se ver diante de um revólver empunhado por um Motoqueiro Vermelho fake, mas será salva por Darcy (Thiago Lacerda). Porém, o mocinho vai levar um tiro e será hospitalizado, para o desespero da própria Lady Margareth.

Que semana emocionante, hein? Mas para saber tudo em detalhes (vai ter até casamento surpresa), acompanhe nosso resumo semanal:

Segunda-feira, 27 de agosto – Elisabeta e Darcy se casam (oi?)

Sem muito esforço, Darcy e Elisabeta recuperam as provas contra ela. Lady Margareth então foca toda sua malvadeza em acabar com Josephine (Christine Fernandes). Inclusive a vilã vai ficar fula da vida ao descobrir que Susana (Alessandra Negrini) perdeu as provas contra a protagonista da novela. Otávio quer ser transferido de batalhão. Elisabeta e Darcy aparecem com a cara e a coragem na casa de Lady Margareth, com os documentos “desaparecidos”. Depois disso, Darcy leva Elisabeta para uma capela… isso mesmo, eles vão se casar DO NADA.

–

Terça-feira, 28 de agosto – Mariana tenta ajudar Luccino

Ema (Agatha Moreira) continua tendo sucesso profissional na loja de Ludmila (Laila Zaid). Camilo (Maurício Destri) comunica a todos que o Barão (Ary Fontoura) é seu novo sócio. Darcy e Elisabeta anunciam aos amigos que se casaram. Mariana (Chandelly Braz) faz aquela pressãozinha para Luccino (Juliano Laham) não deixe seu crush ir embora.

–

Totalmente descompensada, Lady Margareth decide arquitetar um plano contra Susana e Elisabeta com a ajuda de Xavier.

Quarta-feira, 29 de agosto – Teremos oficialmente um casal gay na novela

Ernesto (Rodrigo Simas) e Ema têm uma briguinha e sobrou pra Elisabeta ser a Cristina Rocha e mediar a discussão.

–

Luccino vai atrás de Otávio e se declara. Elisabeta tem a ideia de fazer uma matéria sobre o Motoqueiro Vermelho, para o desespero de Brandão. Xavier revela a Susana que Lady Margareth quer matá-la.

Quinta-feira, 30 de agosto – Elisabeta fica a um passo da morte

Como contar planos de assassinato é afrodisíaco para vilões, Xavier e Susana se beijam. Mariana tenta convencer Brandão e revelar sua identidade secreta. Xavier tem um plano macabro demais para uma novela das seis: matar Elisabeta e botar a culpa em Brandão.

–

Como parte dessa estratégia, a roupa de Motoqueiro Vermelho é roubada. Josephine tenta atormentar Cecília (Anaju Dorigon), mas acaba caindo num buraco. O Motoqueiro Vermelho fake aponta uma arma para Elisabeta.

Sexta-feira, 31 de agosto – Darcy é atingido

Usando toda sua malemolência ninja, Elisabeta escapa da ameaça e é ajudada por Darcy, que luta contra o Motoqueiro Vermelho. Infelizmente o mocinho é atingido. Virgílio, a pessoa por trás do ataque, tira a roupa de Motoqueiro Vermelho e veste no desacordado Brandão. Ao acordar, ele é preso por causa do crime. Lady Margareth era a pessoa por trás do atentado, mas fica preocupada ao ver que Darcy foi atingido.

–

Ao visitar o sobrinho no hospital, Margareth é acusada por Elisabeta de ser a mandante do crime.

Sábado, 1º de setembro – Darcy se recupera

As duas discutem no hospital. Xavier é acusado de ter armado o crime contra Elisabeta. Camilo fica mal diante da situação de Darcy, e doa seu sangue. Brandão confessa para Otávio que é o verdadeiro Motoqueiro Vermelho.

–

Darcy finalmente se recupera do tiro e Elisabeta o atualiza das tretas. Brandão conta a Ofélia (Vera Holtz) e Felisberto (Tato Gabus Mendes) que é o super-herói dessa novela.