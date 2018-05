Elisabeta cai na cilada da carta fake de Darcy em ‘Orgulho e Paixão’

Hoje em dia, com as rede sociais e os WhatsApp da vida, conseguimos conversar instantaneamente com a pessoa amada… mas como isso funcionava na época de ‘Orgulho e Paixão‘? Simples, era tudo na base da cartinha mesmo. Susana (Alessandra Negrini), a inescrupulosa vilã da novela, aproveitou esse recurso para tentar sabotar o relacionamento entre Elisabeta (Nathália Dill) e Darcy (Thiago Lacerda).

Susana escreveu uma carta fake para Elisabeta e assinou como o namorado dela. Claro que a mocinha ficou revoltada ao ler os desaforos escritos por Susana, e achando ser uma carta de Darcy ela escreveu uma resposta bem mau educada. Como Susana não dá ponto sem nó, ela rouba a carta de Elisabeta da caixa do correio e edita antes de mandar para Darcy.

Será que o casal de ‘Orgulho e Paixão‘ resistirá a mais uma das safadezas de Susana? Precisamos acompanhar o resumo da semana para saber!

Segunda-feira, 28 de maio – Todos contra Xavier

Completamente abalada por causa das situações sobrenaturais a seu redor, Cecília (Anaju Dorigon) diz que merece ser internada numa clínica de repouso. Pra dar aquela espairecida, pois ela está mais cansada que essa cheerleader de ‘Glee’:

–

Luccino (Juliano Laham) começa a perceber que Mariana (Chandelly Braz) manja de pilotar uma motocicleta. Depois de tomar um fora de Josephine, Uirapuru (Bruno Gissoni) vai atrás de Charlotte (Isabella Santoni). Jane (Pâmela Tomé) começa a trabalhar secretamente. Xavier (Ricardo Tozzi) é desafiado pelo dream team dos homens dessa novela, incluindo Darcy, Olegário (Joaquim Lopes) e Brandão (Malvino Salvador).

Terça-feira, 29 de maio – Elisabeta lê a carta falsa

O médico de Cecília explica como será a internação dela. Ernesto (Rodrigo Simas) revela para Elisabeta o que a gente já sabia faz tempo: ele quer namorar Ema (Agatha Moreira). Já dizia a Phoebe de ‘Friends’: “MAS QUE NOVIDADE”.

–

Mariana pede ajuda para poder entrar na corrida de motocicletas e desafiar o patriarcado machista dessa novela. Jorge (Murilo Rosa) vai se declarar pra Ema, mas descobre que sua querida Amélia (Letícia Persiles) está internada. Petúlia (Grace Gianoukas) coloca a carta falsa de Darcy escrita por Susana no quarto de Jane, e Elisabeta lê a carta.

Quarta-feira, 30 de maio – Jorge decide se casar com Amélia

Enganada pela carta falsa, Elisabeta fica furiosa com Darcy. Ao ficar sabendo que Amélia está no bico do corvo, Jorge decide se casar com ela no hospital mesmo. Bate aqui quem curte uma história de amor no hospital!

–

Elisabeta manda um textão para Darcy (via carta, na época não dava pra chegar no probleminha). Mariana se veste de homem para poder competir. Ernesto descobre que Camilo (Maurício Destri) tem lutado de forma clandestina. Começa o casamento de Jorge e Amélia, e Ema chega nesse instante.

Quinta-feira, 31 de maio – Ernesto se envolve nas lutas

Ema fica chateada pois seu grande amor está se casando na sua frente. Já sabemos até que música Jorge vai cantar nesse casamento:

–

A plateia das lutas vibra quando Ernesto pula no ringue para salvar Camilo. Xavier sabota os planos da ferrovia de Darcy. Petúlia pega a carta que Elisabeta mandou para Darcy, e Olegário descobre isso. Venâncio tem a ideia de contratar Elisabeta para seu jornal.

Sexta-feira, 1º de junho – Mariana assume a identidade de Mário

Jorge conta a Ema sobre a doença terminal de Amélia. Susana altera a carta de Elisabeta para Darcy. Brandão vê o novo piloto misterioso chamado Mário (que na verdade é Mariana) e fica intrigado. Darcy lê a carta fake de Elisabeta e não reage tão bem assim.

–

Sábado, 2 de junho – Darcy volta para São Paulo

Darcy fica bem alterado com a carta falsa e decide voltar para São Paulo. Susana pede com jeitinho para Olegário não revelar seu plano das cartas falsas para Darcy. Ao descobrir que está 100% bem, Cecília decide sair da clínica.

–

Mariana está pronta para competir na corrida. Darcy chega a são paulo, e sua irmã fica com medo de ser flagrada com o Uirapuru.