Elisabeta atormenta Lady Margareth com mentirinha em ‘Orgulho e Paixão’

A rancorosa Lady Margareth (Natália do Vale) ordenou que matassem Elisabeta (Nathalia Dill), porém o tiro saiu pela culatra e o atingido foi Darcy (Thiago Lacerda), o querido sobrinho da megera. Ela ficou em pânico, afinal foi seu plano maquiavélico que causou o acidente no ~ente querido~.

Sabendo o impacto que Darcy tem na vida da vilã, Elisabeta vai se aproveitar pra brincar um pouco. Nos capítulos dessa próxima semana, a mocinha contará que Darcy não resistiu aos ferimentos e faleceu. Tudo mentira, claro, porque ele estará fora de perigo. Lady Margareth ficará em pânico, mas logo descobrirá a verdade. E aí, minha gente, é hora de uma vingança contra Elisabeta.

Segunda-feira, 3 de setembro – Elisabeta engana Lady Margareth

Camilo (Maurício Destri) pergunta para Julieta (Gabriela Duarte) sobre o passado do pai e como ele era agressivo. Os Beneditos ficam sabendo que Darcy está bem após o tiro. Elisabeta garante ao delegado que o responsável pelo tiro não foi Brandão (Malvino Salvador).

Como Luccino (Juliano Laham) continua sem ter um teto, Ernesto (Rodrigo Simas) o convida para morar com ele. Camilo descobre ter sido fruto de uma violência sexual. Elisabeta vai até as vilãs da novela e inventa uma mentirinha: ela diz que Darcy está morto.

Terça-feira, 4 de setembro – Lady Margareth continua com planos cruéis

Entrando no próprio teatro, Elisabeta culpa Lady Margareth pela morte de Darcy. Brandão se afasta do quartel. Cheia de rancor, Lady Margareth ordena que Xavier (Ricardo Tozzi) agora mate Susana (Alessandra Negrini). Logo depois, a vilã descobre que foi enganada a respeito da suposta morte de Darcy e ressurge tão pistola quanto o Canarinho da Seleção.

Ernesto conta a Ema (Agatha Moreira) que não morará na Fazenda Ouro Verde. Xavier dá uma bebida batizada para Susana.

Quarta-feira, 5 de setembro – Susana está em apuros

Não dá certo a reconciliação de Camilo e Julieta. Praticamente uma ninja do Vale do Café, Susana revela ter trocado os copos, então foi Xavier que bebeu o sonífero.

Quando ela está prestes a fugir, Lady Margareth aparece. Após algumas cenas de ação, Susana consegue escapar. Mariana (Chandelly Braz) conta à família que se casará com Brandão. Por fim, Camilo se acerta com sua mãe.

Quinta-feira, 6 de setembro – Julieta supera traumas do passado

Contrariando todas as expectativas, Darcy aprova o namoro entre Charlotte (Isabella Santoni) e Olegário (Joaquim Lopes). Ernesto e Ema têm uma briguinha. Julieta surge com roupas coloridas e todo mundo se surpreende. Em ritmo de fuga, Susana vai atrás de Darcy e Elisabeta.

Sexta-feira, 7 de setembro – Mariana revela seu novo cabelo durante casamento

Susana revela ao casal protagonista as maldades de Lady Margareth e conta ter provas contra ela. Mariana mostra para as irmãs como está de cabelo curtinho. Os militares tentam motivar o pessoal a ir no casamento de Brandão. Josephine (Christine Fernandes) aparece para tentar impedir o matrimônio do seu crush. Mariana tira a peruca no meio do casamento, revelando os cabelos curtos.

Sábado, 8 de setembro – Darcy encontra Lady Margareth

Mariana e Brandão se casam e vão embora de moto. Susana e Petúlia (Grace Gianoukas) seguem presas. Ernesto se sente mal ao ouvir Ema reclamando de seu casamento. Petúlia tenta convencer Susana a entregar Lady Margareth para a polícia. Do nada, Darcy encontra Lady Margareth meio desorientada.