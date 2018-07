Darcy se livra de casamento com Susana em ‘Orgulho e Paixão’

Essa foi por pouco! A maléfica Susana (Alessandra Negrini) havia se aliado à Lady Margareth (Natália do Vale), a tia malvadona de Darcy (Thiago Lacerda), com a intenção de se casar com o rapaz em ‘Orgulho e Paixão‘. As duas criaram um plano de chantagem, e Darcy estava a um passo de se casar com Susana… porém… deu tudo errado e o moço se safou da roubada.

Isso porque Charlotte (Isabella Santoni) se entrega para a polícia dizendo que ela foi a responsável pelo incêndio, e isso livra Elisabeta (Nathalia Dill) da punição. Em paralelo a isso, provas sobre o culpado pelo crime aparecem e a chantagem deixa de existir. Resultado? Susana revoltadíssima porque seu casamento não se consumou.

Para saber o que mais vai rolar na novela das seis com nosso resumão da semana de ‘Orgulho e Paixão’:

Segunda-feira, 30 de julho – O casamento de Darcy vem aí

Lady Margareth e Elisabeta se encontram, e a megera desafia a mocinha. Mariana (Chandelly Braz) é impedida de pilotar a moto e Brandão (Malvino Salvador) tenta consolá-la. Barão (Ary Fontoura) aceita o noivado de Ema (Agatha Moreira) com Ernesto (Rodrigo Simas). Susana ganha um vestido de noiva de Lady Margareth. Otávio (Pedro Henrique Müller) vê Brandão beijando Mário. E para fechar o capítulo com EMOÇÃO, Susana comunica a todo mundo sobre seu casamento com Darcy.

Imagina o sorriso amarelo da Elisabeta ao saber disso:

Terça-feira, 31 de julho – O casamento de Darcy pode ser cancelado

Lídia (Bruna Griphao) está bem mal porque Uirapuru (Bruno Gissoni) não quer se casar com ela e muito menos assumir o bebê. Jane (Pâmela Tomé) tenta mostrar a Camilo (Maurício Destri) que o ideal é procurar seu próprio caminho, e não seguir as ideias de sua mãe. Brandão pede Mariana em casamento, para alegria de quem shippou eles por toda a novela.

Charlotte confessa ter sido a autora das explosões, e assim Elisabeta é inocentada e o casamento de Darcy com Susana pode ser cancelado.

Quarta-feira, 1º de agosto – Charlotte vai para a cadeia

Charlotte é presa, mas o delegado imagina que a garota está mentindo sobre a autoria do crime. Depois da crise de ciumes, Luccino (Juliano Laham) desafia Otávio para um duelo de esgrima (só em novela mesmo, né?). Camilo busca uma recolocação profissional após os conselhos de Jane. Susana é humilhada por Lady Margareth e jura vingança.

Quinta-feira, 2 de agosto – Petúlia acha fotos comprometedoras

Lídia conta para as irmãs sobre a proposta de casamento que recebeu de Randolfo durante uma cena musical. Susana tenta conseguir provas contra Elisabeta. Julieta é pedida em casamento por Aurélio (Marcelo Faria). Petúlia (Grace Gianoukas) consegue fotos que provam quem causou o incêndio… e é nada menos que o delegado Kleber! Ou seja, todo mundo foi feito de trouxa acreditando que Elisabeta é a culpada.

Susana pretende usar isso para chantagear Lady Margareth. Darcy e Elisabeta tiram Charlotte da delegacia.

Sexta-feira, 3 de agosto – Susana some

DO NADA, Olegário (Joaquim Lopes) sequestra Susana. Camilo tem a ideia de fazer um café, e Darcy vira seu sócio. O núcleo das vilãs da novela percebe a ausência de Susana. Otávio e Luccino vão se aproximando (se é que me entendem).

Kléber conta a Lady Margareth que as provas falsas contra Elisabeta sumiram.

Sábado, 4 de agosto – Ernesto planeja casamento

Darcy solta rojão por ter se livrado da chantagem de sua tia maléfica. Ernesto dá um basta na vida de lutador. Darcy e Elisabeta aproveitam momentos juntinhos ao som da trilha romântica da novela. Ernesto pede ajuda de amigos para fazer um casamento surpresa com Ema (Agatha Moreira). Uirapuru aparece do nada e revela o segredo de Brandão.