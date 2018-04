Decepcionada com a vida, Mariana se joga em um lago em ‘Orgulho e Paixão’

Mariana (Chandelly Braz) está bem abalada em ‘Orgulho e Paixão‘. Chateada com o seu namorado Uirapuru (Bruno Gissoni), que na verdade é um exemplo de boy lixo que precisamos ignorar na vida, ela decide tomar uma atitude drástica: a irmã de Elisabeta (Nathalia Dill) tem a ideia de atentar contra a própria vida e se joga no primeiro lago que encontra em Vale do Café.

Por sorte da mocinha, Brandão (Malvino Salvador) estava passando por lá na hora. Ao ver sua amada em perigo, ele reúne toda a coragem do Motoqueiro Vermelho e pula para salvar Mariana de um afogamento. O serviço de resgate é tão completo que o herói leva a garota até a casa dos Benedito. Será que isso vai agravar a situação de Uirapuru? Aí só lendo o resumão de ‘Orgulho e Paixão’:

Segunda-feira, 30 de abril – Imprevistos acontecem com o vestido de Cecília

Elisabeta e Darcy (Thiago Lacerda) se encontram do nada no piquenique, e desconfiam que essa “casualidade” pode ter sido obra de seus amigos desocupados que armaram o encontro. Fani (Tammy di Calafiori) inventa que o vestido de noiva de Cecília (Anaju Dorigon) foi roubado pelo Motoqueiro Vermelho, então a menina se vê obrigada a usar o vestido de Josephine. Elisabeta tenta avisar sua irmã Mariana que seu namorado não é o cara mais gente boa do pedaço, mas ela reage assim:

Terça-feira, 1º de maio – Um casal inesperado se forma

Ema (Agatha Moreira) explica para Amélia (Leticia Persiles) que o que sente por Jorge (Murilo Rosa) é apenas a boa e velha amizade.

Uirapuru dá um cano em Mariana e as pessoas sugerem que Brandão entre com a garota no altar. Cecília e Rômulo (Marcos Pitombo) se casam. Depois da cerimônia, Mariana fica 100% brava por causa da ausência de Uirapuru. Julieta (Gabriela Duarte) é salva de uma armadilha pelo super-herói Motoqueiro Vermelho. Após passarem as últimas semanas da novela discutindo, Ernesto (Rodrigo Simas) e Ema se beijam.

Quarta-feira, 2 de maio – Mariana toma atitude extrema

Depois do doce beijo… os dois discutem de novo. Darcy escreve para Elisabeta contando como Uirapuru tratou Charlotte (Isabella Santoni) mal. Xavier (Ricardo Tozzi) captura Uirapuru achando que ele é o Motoqueiro Vermelho. Cecília vê uma assombração na casa e Fani explica que é o fantasma de Josephine que assombra a mansão.

Muito na bad, Mariana se joga no lago.

Quinta-feira, 3 de maio – Uirapuru é solto

O Motoqueiro Vermelho salva Mariana de se afogar. Ema conta para sua amiga Elisabeta que deu uns beijinhos em Ernesto. Charlotte visita Uirapuru na cadeia. Agora vou contar uma novidade muito incrível que nunca aconteceu nessa novela: Ema e Ernesto começam a discutir. Sim. De novo.

Mariana acorda após o trauma do lago. Uirapuru é libertado da prisão pelo Lorde Williamson (Tarcísio Meira).

Sexta-feira, 4 de maio – A família de Ema é expulsa da fazenda

Williamson tenta dar dinheiro a Uirapuru para ver se ele some dessa novela de uma vez por todas. Darcy aproveita essa proposta do pai e ordena que Uirapuru peça desculpas para Mariana antes de ir embora. Nada mais justo, afinal ele que chateou a garota a ponto dela cogitar se jogar no lago. Ema explica para Ernesto que o beijo dos dois não significou nada.

Elisabeta lê a carta de Darcy e decide se mudar para São Paulo. Como boy lixo é uma praga em qualquer época, Uirapuru convence Lídia (Bruna Priphao) a fugir com ele. A família de Ema recebe um oficial de justiça com uma ordem de despejo.

Sábado, 5 de maio – Ema pode ficar na fazenda

Julieta explica que a família dela está falida, e Ernesto conta essa informação para Elisabeta. Todo mundo é despejado da fazenda, mas Julieta permite que Ema continue lá. Charlotte e Darcy descobrem que Lídia fugiu com o boy lixo do Uirapuru. Williamson é o novo dono da fazenda Ouro Verde. Ofélia (Vera Holtz) descobre que Elisabeta quer se mudar para São Paulo e começa o drama de mãe.