Elisabeta e Darcy decidem dar um tempo na relação em ‘Orgulho e Paixão’

Hoje em dia, quando um casal tenta resolver seus problemas de relacionamento, uma alternativa bem comum é o famoso tempo na relação. Mas isso está longe de ser um recurso do século XXI, pois lá pelo idos de 1920 os habitantes da Vila do Café em ‘Orgulho e Paixão‘ já apelavam para isso.

A relação de Elisabeta (Nathalia Dill) e Darcy (Thiago Lacerda) ficou abalada graças às cartas fakes escritas por Susana (Alessandra Negrini), mas a mentira felizmente tem perna curta. Darcy fica sabendo que foi enganado e partiu para resolver suas pendências com sua ex-namorada.

Os dois viram que foram feitos de trouxa, mas isso não quer dizer que o namoro retornaria como se nada tivesse acontecido. Ambos decidiram dar um tempo no namoro até que entendam o que um sente pelo outro. Ou seja, o plano de Susana deu meio certo? Bem, isso só vamos saber acompanhando o resumo dos capítulos da semana de ‘Orgulho e Paixão‘:

Segunda-feira, 4 de junho – Elisabeta é publicada no jornal

Temendo que Darcy descubra Uirapuru (Bruno Gissoni), Charlotte (Isabella Santonni) esconde o boy do irmão. Jorge (Murilo Rosa) comemora a melhora de sua amada Amélia (Letícia Persiles). A primeira coluna de Elisabeta é publicada no jornal. Camilo (Maurício Destri) descobre o emprego de sua mulher Jane (Pâmela Tomé) como lavadeira. Mariana (Chandelly Braz) disfarçada de homem ajuda Brandão (Malvino Salvador) na corrida. Ernesto (Rodrigo Simas) aparece no ringue clandestino para relembrar seus tempos de lutador na novela ‘Fina Estampa’.

–

Terça-feira, 5 de junho – Darcy percebe que foi enganado

Camilo pergunta a Darcy sobre a carta que escreveu para Elisabeta e ele afirma não ter escrito nada. Ema (Agatha Moreira) aceita no susto o pedido de casamento de Edmundo (Nando Rodrigues). Meio assim:

Ernesto banca o senhor Miyagi e ensina uns golpes para Camilo. Darcy coloca Susana na parede sobre a carta falsa. Camilo conta para Elisabeta sobre a carta falsa e ela procura Darcy.

Quarta-feira, 6 de junho – Elisabeta percebe que foi enganada

Elisabeta e Darcy percebem que Susana fez os dois de trouxa. Ema explica que casar com Edmundo vai salvar sua família, e aí seu noivo revela que ama outra mulher.

–

Jane começa a estranhar os machucados e hematomas que aparecem no corpo de Camilo. Xavier (Ricardo Tozzi) invade a festa organizada para Julieta (Gabriela Duarte).

Quinta-feira, 7 de junho – Elisabeta e Darcy tomam decisão sobre relação

O Barão (Ary Fontoura) autoriza que sua neta se case com Edmundo. Venâncio conta que Elisabeta só poderá continuar no jornal se assinar com um pseudônimo. Como ainda um não confia no outro, Darcy e Elisabeta decidem dar um tempo afastados. Brandão conta a Mário (que é a Mariana vestida de homem) o quanto ele ama Mariana.

–

O detetive fake contratado por Susana conta a Darcy que está seguindo ele por ordem de Williamson (Tarcísio Meira).

Sexta-feira, 8 de junho – Jorge entrega sentimento oculto por Ema

Amélia percebe que Jorge ficou meio abaladinho ao saber do casamento de Ema com Edmundo. Elisabeta tem a ideia de entrevistar Ema para sua coluna no jornal. Edmundo se sente inseguro quanto ao que Ema sente por Ernesto. Mariana começa a se aproximar de Luccino (Juliano Laham).

–

Sábado, 9 de junho – Mário é convidado por Brandão

Cecília (Anaju Dorigon) desmascara Fani e ela pede desculpas. Charlotte confessa que ainda tem Uirapuru na cabeça, mesmo ele sendo um boy lixo. Camilo vence uma luta com a ajuda de uma provocação de Ernesto. Brandão convida Mário para um almocinho de brothers.