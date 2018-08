Lady Margareth reúne vilões para fazer maldade em ‘Orgulho e Paixão’

Lady Margareth (Natália do Vale) não é flor que se cheire em ‘Orgulho e Paixão‘. A personagem chegou no Vale do Café já causando muito e conquistando o ódio de Elisabeta (Nathalia Dill) e seus amigos. Após algumas derrotas, a vilã decidiu se equipar com todas as maldades da novela.

Após uma aliança que não deu tão certo com Susana (Alessandra Negrini) e Julieta (a ex-vilã interpretada por Gabriela Duarte), a inglesa vai atrás de formar umas parcerias maléficas com Xavier (Ricardo Tozzi) e Josephine (Christine Fernandes). Os objetivos dela são os mais cruéis possíveis e tem até uma morte prevista em seus planos.

Será que ela conseguirá fazer suas maldades sem qualquer intervenção dos mocinhos da novela? Aí só dando uma lida em nosso resumo semanal:

Segunda-feira, 6 de agosto – Elisabeta está de volta

Elisabeta comunica sua ida ao Vale do Café e se recusa a viajar com Darcy (Thiago Lacerda). Ludmila (Laila Zaid) oferece uma sociedade para Ema (Agatha Moreira). Otávio fica meio sem jeito ao perceber que Mário é Mariana (Chandelly Braz). Susana tenta fugir. Josephine incorpora de vez o lado vilã cruel e prepara um plano contra o casal Mariana e Brandão (Malvino Salvador).

Terça-feira, 7 de agosto – Elisabeta fica cara a cara com sua inimiga

Julieta fica sabendo sobre a ida de Lady Margareth ao Vale do Café. Elisabeta chega à sua cidade natal. Otávio e Luccino (Juliano Laham) têm uma conversinha envergonhada e estamos aqui torcendo muito para esse casal.

Elisabeta e Darcy “estreiam a cama” no Vale do Café, e logo depois dão de cara com Lady Margareth na fazenda.

Quarta-feira, 8 de agosto – Elisabeta vai embora da fazenda

Mariana repara nas constantes visitas entre Otávio e Luccino. Após desistirem de ficar na fazenda Ouro Verde, Julieta recebe em sua casa Darcy, Elisabeta e Charlotte (Isabella Santoni). Como gente ruim atrai gente ruim, Lady Margareth ajuda Uirapuru (Bruno Gissoni). Ema e Ernesto (Rodrigo Simas) experimentam roupas de noivos e o pessoal da loja vai ao delírio.

Quinta-feira, 9 de agosto – Lady Margareth reúne os vilões da novela

Após Edmundo (Nando Rodrigues) invadir o quartel para ofender Brandão, os dois se enfrentam. Lady Margareth continua empenhada em atrair todos os vilões da novela, então faz uma proposta a Xavier. Josephine é outra que se alia à vilã, formando praticamente o grupo desse gif animado:

Elisabeta diz para Julieta contar a verdade para seu filho Camilo (Maurício Destri).

Sexta-feira, 10 de agosto – Lady Margareth encomenda morte

Lady Margareth ordena Xavier a matar Vicente (Emmilio Moreira). Susana tenta enganar Olegário (Joaquim Lopes). Otávio defende seu crush Luccino. Darcy impede que Xavier ataque Vicente, praticamente um super-herói.

Ema conta para Elisabeta que toda a gangue do bem (ou seja, Camilo, Ernesto, Jane, Januário…) estão todos indo para o Vale do Café. Jane (Pâmela Tomé) fica desafia Lady Margareth.

Sábado, 11 de agosto – Mário revela sua verdadeira identidade

Elisabeta ajuda a galerinha do bem, para o ódio de Lady Margareth. Susana consegue prender Olegário. Elisabeta solta a fofoquinha para Julieta de que Camilo está no Vale do Café. Luccino conversa com Ernesto sobre o que se passa em seu coraçãozinho e sobre como está apaixonado pelo militar.

Aurélio (Marcelo Faria) e Julieta têm sua primeira noite juntos. Mariana chama as irmãs para assistirem à corrida. Xavier flagra Mariana se vestindo de homem. Jane descobre sua gravidez. Após o término da corrida, Mariana se revela na frente de todo mundo.