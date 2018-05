Mariana descobre quem é o Motoqueiro Vermelho em ‘Orgulho e Paixão’

Enquanto a gente ainda está bem chocado com o que rolou no universo cinematográfico da Marvel depois do ‘Vingadores: Guerra Infinita‘, saiba que o assunto da semana em ‘Orgulho e Paixão‘ será esse mesmo: HERÓIS. Mais especificamente o Motoqueiro Vermelho.

Quando Susana (Alessandra Negrini) não está empenhada para acabar com o relacionamento do casal principal da novela, está arquitetando contra outras pessoas. Nos próximos capítulos ela se unirá a Xavier (Ricardo Tozzi) para um plano contra Julieta (Gabriela Duarte). Para o azar da vilã, Brandão (Malvino Salvador) ouvirá todo o plano e vai proteger Julieta. Infelizmente, o justiceiro toma um tiro no meio da ação, e é aí que Mariana (Chandelly Braz) entra. Enquanto tenta ajudar o herói do Vale do Café, a moça descobre que ele é nada menos que o próprio Brandão. E agora? Bem, aí só lendo nosso resumão de ‘Orgulho e Paixão’.

Segunda-feira, 7 de maio – Meio mundo vai para São Paulo

Após Elisabeta (Nathalia Dill) anunciar que quer ir realizar seu sonho de morar na cidade grande, Felisberto (Tato Gabus Mendes) incentiva a filha. Até mesmo Ofélia (Vera Holtz) cede um pouco e entende a situação. Quem também decide embarcar nessa viagem para São Paulo é Ema (Agatha Moreira), fazendo companhia para Ernesto (Rodrigo Simas), Darcy (Thiago Lacerda) e uma galerinha.

–

Uirapuru (Bruno Gissoni) e Lídia (Bruna Griphao) ficam num hotel muito chique. O Barão (Ary Fontoura) se preocupa com a viagem de Ema, e o sempre solícito Jorge (Murilo Rosa) avisa ao velho que vai atrás da menina. Elisabeta chega à conclusão que Ema está caidinha por Ernesto. Susana tem a ideia de se aliar a Xavier contra Julieta.

Terça-feira, 8 de maio – Ema encontra Lídia

Elisabeta e Darcy se beijam (de novo), e a garota conta que os dois não estão prontos para ficar juntos (de novo). Xavier recusa fazer parceria com Susana, mas acaba aceitando quando Julieta o ameaça. Vilões se unindo na novela!

–

Ema cede e conta que curtiu o beijo de Ernesto. Ludmila (Laila Zaid) tenta fazer Ema se sentir melhor, afinal a garota está se sentindo mal naquele lugar. Camilo (Maurício Destri) descobre que está sem bens. Ema encontra Lídia no hotel em que está hospedada.

Quarta-feira, 9 de maio – Uirapuru é quase pego

Lídia descobre que todo mundo foi para São Paulo atrás dela. Uirapuru fica desesperado com a caravana, e tenta deixar o hotel. Corre para não ser pego, Uirapuru!

–

Elisabeta tenta fazer Jane (Pâmela Tomé) se entender com Camilo, e a Benedito conta ao riquinho que prefere morar num cortiço a depender de ajuda dos outros. Comovido, Camilo declara seu amor e diz que eles vão viver num cortiço então.

–

Elisabeta fica sabendo sobre a mais nova fuga de Uirapuru, mas nem imagina que o safado escondeu Lídia num bordel. Darcy e Elisabeta se beijam (mais uma vez).

Quinta-feira, 10 de maio – Brandão ouve plano maléfico

Susana começa a fofocar informações de Julieta para Xavier, e ele decide tentar acabar com a vida dela. Brandão fica sabendo desse plano absurdo e já se prepara. Susana pede para Petúlia (Grace Gianoukas) seja espiã e fique de olho em Darcy. Darcy prepara uma grande surpresa para Elisabeta… um pedido de namoro (mais um).

–

Sexta-feira, 11 de maio – A identidade secreta do Motoqueiro Vermelho é descoberta

Após o pedido de namoro, Darcy conta que não vai perguntá-la sobre casamento. O Motoqueiro Vermelho começa a seguir Julieta para garantir que ela fique bem. Ernesto convence Ema a não desistir de São Paulo. Ema pede para ficar no cortiço de Elisabeta. Julieta é salva pelo Motoqueiro Vermelho, mas o herói é atingido por Xavier. Assim, Mariana descobre que o Motoqueiro Vermelho é nada menos que Brandão. Que revelação, gente!

–

Sábado, 12 de maio – Mariana ajuda Brandão

Mariana ajuda Brandão, que levou um tiro. Ema tem a ajuda de Ernesto para se acostumar a uma vida mais simples no cortiço. Lorde Williamson (Tarcísio Meira) quer saber se seu filho anda se engraçando com Elisabeta. Questionada por Jorge, Ema diz que não abandonará o cortiço. Susana descobre que Elisabeta e Darcy estão juntos. Enquanto Ofélia se prepara para ir a São Paulo, Lorde Willieamson chega em sua casa.