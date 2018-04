Darcy descobre as maldades de Susana em ‘Orgulho e Paixão’

Susana (Alessandra Negrini) é louca para ficar com Darcy (Thiago Lacerda) desde a primeira cena de ‘Orgulho e Paixão‘, e faz de tudo para tentar ser notada pelo homem. E para realizar seu objetivo, Susaninha é capaz de acabar com quem pisar na sua frente, ou seja, ela já pegou ranço de Elisabeta (Nathalia Dill).

Infelizmente para a vilã, Darcy vai descobrir os últimos planos de Susana (que chegou até a viajar pra São Paulo e sabotar um carro para conseguir chegar antes de Elisabeta). Isso quer dizer que acabou para a maquiavélica do Vale do Café? Claro que não: basta ver nosso resumão de ‘Orgulho e Paixão’ para saber o que mais ela vai aprontar.

Segunda-feira, 9 de abril – O pessoal se prepara para viajar

Decididas a irem atrás de Darcy, o grupinho das garotas faz todo o planejamento da viagem (que envolve sempre procurar uma casa no Airbnb e colocar comida numa frasqueira). Sempre ágil, Uirapuru (Bruno Gissoni) pede Mariana (Chandelly Braz) em namoro. Camilo (Maurício Destri) e Julieta (Gabriela Duarte) visitam Darcy no hospital, que confessa ser apaixonado por Elisabeta. Ernesto (Rodrigo Simas) descobre que sua crush está indo para São Paulo. Ao ficar sabendo que metade do elenco principal está indo para São Paulo, Susana decide viajar também! #Partiu!

Terça-feira, 10 de abril – Ema não chega a tempo em São Paulo

Mesmo namorando Mariana, Uirapuru beija Lídia (Bruna Griphao). Como se não bastasse ser só um canalha, Uirapuru ainda propõe um namoro secreto entre os dois. A estrada de São Paulo está com um problema, e isso atrapalha a viagem tanto de Ema (Agatha Moreira) quanto de Susana. No melhor estilo ‘Corrida Maluca’, Susana sabota o carro de Ema para atrapalhar a viagem e chegar primeiro em São Paulo.

Com a demora, Ema chega a tempo de ver Jorge (Murilo Rosa) pedir Amélia (Letícia Persiles) em casamento.

Quarta-feira, 11 de abril – Ema tenta fingir que não está com o coração destroçado

Ema tenta fingir que está super feliz com o noivado de seu crush com outra mulher, e tenta explicar para Elisabeta que seu destino é ser solteira.

Darcy começa a ter um pé atrás com Susana. O Motoqueiro Vermelho ressurge e salva crianças de incêndio. Elisabeta vai tirar satisfações com Jorge a respeito de seu noivado com outra mulher que não é sua melhor amiga. Susana e Julieta começam a maltratar Jane (Pâmela Tomé) e Elisabeta, mas Darcy chega na hora.

Quinta-feira, 12 de abril – Malvadeza de Susana é revelada para Darcy

Darcy descobre que Susana é uma grande mentirosa, e a malvada arranja um truque para fugir dessa situação: finge um desmaio.

O responsável pelo incêndio tenta colocar a cidade contra o Motoqueiro Vermelho. Estilingue (JP Rufino) conta a Ema que Jorge escreve sempre sobre ela em seu diário. Para não ser punido pelo Motoqueiro Vermelho, Uirapuru tenta ficar longe de sua namorada secreta. Depois de curtir São Paulo, Elisabeta confessa que não quer voltar ao Vale do Café.

Sexta-feira, 13 de abril – Julieta quer arranjar uma mulher para seu filho

As amigas de Elisabeta ficam preocupadas com a decisão da garota. Susana finge um lado fofinho e pede desculpas a Darcy, mas por dentro ela está planejando em como acabar com Elisabeta.

Julieta organiza um baile para arranjar uma nova mulher para seu filho. Mariana encontra a motocicleta do super-herói-misterioso-que-ninguém-sabe-ainda-que-é-o-Brandão (Malvino Salvador). Camilo fica preocupado com o baile e pede ajuda a Darcy.

Sábado, 14 de abril – Elisabeta é quase atropelada

Darcy pede ajuda a Elisabeta para prosseguir com o plano que salvará Camilo. Brandão consegue despistar Mariana, e ela não descobre que ele é o Motoqueiro Vermelho. Julieta não gosta muito da ideia que seu filho deu para a festa: de acordo com o plano de Darcy, Camilo sugeriu um baile de máscaras. Enquanto isso, o plano de Susana também prossegue e Elisabeta é salva de um atropelamento graças a Olegário (Joaquim Lopes).