O segredo de Susana é revelado em ‘Orgulho e Paixão’

A gente até gosta de ver uma vilã legal fazendo maldades, mas gostamos ainda mais quando todo mundo fica sabendo das safadezas da vilã e a castiga. E é bem isso o que vai acontecer com Susana (Alessandra Negrini) em ‘Orgulho e Paixão‘.

A malvada número 1 da novela será desmascarada por seus próprios aliados nos próximos capítulos. A lista de podres da vilã será vazada por Olegário (Joaquim Lopes), e Julieta (Gabriela Duarte) vai descobrir tudo. Que Olegário era casado com ela, o nome verdadeiro de Susana e até mesmo os planos absurdos para separar Elisabeta (Nathália Dill) de Darcy (Thiago Lacerda). Furiosa, Gabriela vai expulsar Susana de sua casa.

Para saber o que mais vai rolar nessa semana emocionante de ‘Orgulho e Paixão’, é só ver nosso resumo semanal:

Segunda-feira, 9 de julho – Camilo se acerta com a mãe

Elisabeta se surpreende ao ver as máquinas do jornal totalmente destruídas, e logo acusa Lady Margareth (Natalia do Vale) como a culpada disso. Jane (Pâmela Tomé) fica do lado de Julieta e Camilo perdoa a mãe.

–

Acostumada a juntar os vilões dessa novela, Susana apresenta Xavier (Ricardo Tozzi) para Lady Margareth. Rômulo (Marcos Pitombo) e Cecília (Anaju Dorigon) vão embora da Mansão do Parque.

Terça-feira, 10 de julho – Lady Margareth é muito vingativa mesmo

Lady Margareth confessa ter vontade de se vingar de Darcy e Elisabeta. Ema (Agatha Moreira) topa trabalhar com Ludmila (Laila Zaid), para alegria de Ernesto (Rodrigo Simas). Mariana (Chandelly Braz) inventa um namoro com Mário (que nada mais é que ela mesma de bigode).

–

Elisabeta chama Darcy para ser sócio do jornal.

Quarta-feira, 11 de julho – Lady Margareth parte para o ataque

Quase esquecido nessa novela, o Barão (Ary Fontoura) decide se mudar para São Paulo na esperança de aparecer em mais cenas com a neta. Lady Margareth fala mal de Darcy para Julieta provando que fofoca existe desde a pré-história.

–

Depois disso, Julieta vai atrás de Darcy para tirar satisfações sobre a ferrovia. Como toda boa vilã, Margareth manipula Olegário para ter suas maldades realizadas.

Quinta-feira, 12 de julho – O segredo de Susana é jogado contra ela

O segredo de Susana é descoberto por Lady Margareth. Depois da treta, Darcy se acerta com Julieta. Josephine confessa a Brandão (Malvino Salvador) seu relacionamento com o boy lixo Uirapuru (Bruno Gissoni), e o babaquinha fica sabendo da verdadeira identidade do Motoqueiro Vermelho. Brandão conta para Mário sobre o retorno de Uirapuru, deixando a garota meio chocada. Olegário conta para Julieta o segredo de Susana e já estamos acompanhando esse barraco com pipoca e óculos 3D.

–

Sexta-feira, 13 de julho – Susana está vingativa mesmo

Susana é expulsa da casa de Julieta após ter seu segredo revelado. Uirapuru chantageia Brandão, que tenta ser ajudado por Mário. Susana promete vingança. Ernesto compra um anel de noivado para Ema, e para o delírio da galera do shipping a pede em casamento. Susana se alia a Lady Margareth e revela para todos que o casamento de Camilo e Jane foi promovido por um padre fake.

–

Sábado, 14 de julho – Mais um casamento

Todo mundo fica estarrecido com a revelação, principalmente Camilo e Jane. Brandão começa a notar que Mário parece um pouco Mariana… por que será né?

–

Os pais de Mariana querem conversar com ela e Mário AO MESMO TEMPO. Brandão fica sabendo sobre o noivado de Mário e Mariana. Camilo e Jane se casam de novo, dessa vez com um padre de verdade.