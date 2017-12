Pega Pega: as emoções da última semana da novela

A gente reclamou muito, mas ao mesmo tempo não conseguimos desgrudar os olhos de ‘Pega Pega‘. A novela chega ao fim no próximo dia 8 de janeiro e ainda estamos sem saber o que vai acontecer com os quatro ladrões do Carioca Palace e quem matou Mirella.

A última semana da novela será palco para as grandes revelações da trama. Os casaizinhos começam a se desenhar, como Júlio (Thiago Martins) e Antônia (Vanessa Giácomo), Maria Pia (Mariana Santos) e Malagueta (Marcelo Serrado), Sandra Helena (Nanda Costa) e Agnaldo (João Baldasserini)… até mesmo Pedrinho (Marcos Caruso) e Arlete (Elizabeth Savalla) deve ir pra frente!

Além disso, veremos mais detalhes sobre a relação de Maria Pia com Bebeth (Valentina Herzage), a filha que ela gerou para Eric (Mateus Solano). Quer crimes, @? Pois então, Lígia (Ângela Vieira) e Athaíde (Reginaldo Faria) tentarão fugir do país quando verem que eles estão perto de serem acusados pela morte de Mirella.

E para você acha que acha que não vai acontecer nada de inesperado, pensou errado! Segundo alguns sites televisivos, existe a chance de no final descobrirmos que Arlete na verdade é a mãe de Eric, ou seja, ele é irmão de Júlio. É muita reviravolta pro nosso pobre coração!

Confira o resumo da última semana de ‘Pega Pega‘, e semana que vem voltamos com ‘Deus Salve o Rei‘.

Segunda-feira, 1º de janeiro – Eric e Arlete têm papo misterioso

Douglas (Guilherme Weber) discute a guarda de Gabriel (Antônio Gabriel Cabral) com Raquel (Mayara Lepre). Domênico (Marcos Veras) conta pra todo mundo que a informante da delegacia é a Nina (Ana Isabela Godinho).

Não ESSA. Madalena (Virgínia Rosa) pede demissão e é mais uma desempregada nesse país. Pedrinho aproveita que é a última semana da novela e começa a soltar verdades, tipo falando para Lígia que está muito decepcionado com ela. Júlio quer saber o que Eric foi fazer na casa de Arlete, mal ele sabe que se trata de um grande mistério que só será respondido no final da novela.

Terça-feira, 2 de janeiro – Antônia está com a cabeça presa uns 3 séculos atrás

Bebeth, a garota que fugia do pai, incentiva Douglas a ir atrás do filho. Siqueira (Marcello Escorel) pede para Antônia descobrir o que Nina está aprontando, mas a investigadora diz que está muito feliz de ter largado a profissão para ficar com seu grande amor. Alguém avisa a Antônia que estamos em 2017 e podemos tirar essa mentalidade de mulher de novela de época?

Maria Pia fica sabendo que Malagueta quer vê-la. Assim que se encontram, Malagueta pergunta por que Maria Pia nunca lhe contou que ela havia gerado Bebeth.

Quarta-feira, 3 de janeiro – Luiza está grávida

Nina informa por telefone a algum personagem misterioso o que está acontecendo nessa novela. Aníbal (Edimilson Barros) se recusa a responder as perguntas que lhe fazem sobre a morte da Mirella. Luiza (lembra dela? a protagonista da novela interpretada pela Camila Queiroz!) revela que está grávida de Eric. Antônia descobre que Mônica (Júlia Lund) e Evandro (Paulo Vilhena) estão presos.

Quinta-feira, 4 de janeiro – Antônia confessa seu amor

Durante o julgamento de Júlio, Antônia estava depondo e aproveita o momento para confessar que o ama. Assim, bem romântico na frente do juiz mesmo. Tereza (Dani Barros) chega à conclusão que os pais de Maria Pia estão envolvidos na morte de Mirella.

Sabine quer contar ao delegado uma informação sobre a morte de Mirella, e Nina fica interessadíssima nisso.

Sexta-feira, 5 de janeiro – A confissão está vindo!

Nina é proibida de conversar com Sabine (Irene Ravache). Aníbal continua calado no depoimento. Lígia tenta fazer Madalena denunciar Sabine, mas Madalena fica brava e começa a jogar verdades na cara de Lígia sobre ela ter sido uma péssima mãe para Maria Pia.

Depois de enrolar um pouco para chegar perto do fim da novela, Aníbal decide contar tudo sobre a morte de Mirella.

Sábado, 6 de janeiro – A confissão chegou

Aníbal conta que ele cortou os freios do carro que Mirella estava. Athaíde decide fugir do país com Lígia, e consegue tirar a tornozeleira eletrônica. Em seu depoimento, Mônica conta que Malagueta não fazia parte da gangue de Timóteo (Cacá Amaral). Athaíde e Lígia entram no jatinho particular prontos para fugir do pais e reviver a famosa cena da banana em ‘Vale Tudo‘.

Segunda-feira, 8 de janeiro – O ÚLTIMO CAPÍTULO

Infelizmente a Globo não disponibilizou o resumo do último capítulo, então só nos resta assistir à novela para ver como essa história vai acabar.