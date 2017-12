Pega Pega: Malagueta finalmente é preso

Foram trocentos meses de investigações por parte da polícia de ‘Pega Pega‘, e só agora, nessa reta final da novela, conseguiram descobrir que Malagueta (Marcelo Serrado) é o quarto ladrão do roubo do Carioca Palace.

Tudo começa quando Antônia (Vanessa Giácomo), a investigadora que não consegue passar nem num exame psicotécnico, pede para Júlio (Thiago Martins) revelar quem é o quarto ladrão. O rapaz se reúne com Sandra Helena (Nanda Costa) e Agnaldo (João Baldasserini) e os três chegam à mesma conclusão: é hora de denunciar Malagueta.

Enquanto isso, Eric (Mateus Solano) recebe fotos comprometedoras de Maria Pia (Mariana Santos) e descobre não só que Malagueta é o ladrão, mas que sua assistente era a cúmplice do roubo. Malagueta até tenta fugir depois que Eric expõe as provas, mas finalmente Malagueta foi capturado pela polícia. Você quer justiça, @?

Confira essa e outras novidades da semana em ‘Pega Pega’ no nosso resumão:

Segunda-feira, 11 de dezembro – Mais teorias sobre Mirella

Sabine (Irene Ravache) repara em um anel na sala de Malagueta e fica furiosa quando descobre que é da Maria Pia, que estava ali escondidinha. Antônia tem a teoria de que Athaíde (Reginaldo Faria) era amante de Mirella. Maria Pia é demitida por Sabine e a patroa ainda diz que vai contar tudinho para que Eric cobre a paquerinha com Malagueta. Lourenço (Rômulo Arantes Neto) revela a Eric que acharam fotos comprometedoras de Maria Pia, e olha que ele não está falando da época que ela era casada com o Aderbal do ‘Zorra Total‘:

Terça-feira, 12 de dezembro – Júlio cogita entregar Malagueta

Arlete (Elizabeth Savalla) diz ter certeza que contou tudo o que sabe sobre o acidente de Mirella. Malagueta conta para Maria Pia que terá de se casar com Sabine, e solta o famoso “estou casando mas o grande amor da minha vida é você” da música de Gian e Giovani.

Eric chora pela traição de Maria Pia. Antônia conta para Júlio que vai voltar a confiar nele se ele contar para ela quem foi o quarto ladrão, aquele que a polícia até agora não conseguiu descobrir com sua equipe de investigadores. Júlio reúne a turminha do assalto e decidem que é hora de entregar Malagueta.

Quarta-feira, 13 de dezembro – Malagueta perto de ser denunciado

Lourenço explica que as fotos de Maria Pia devem ser enviadas para a Polícia Civil. Luiza (Camila Queiroz) descobre que Timóteo (Cacá Amaral) é o pai de Malagueta.

Júlio, Agnaldo e Sandra Helena vão até a delegacia para finalmente contar a participação de Malagueta no crime do Carioca Palace. Eric organiza um jantar com Maria Pia e Malagueta.

Quinta-feira, 14 de dezembro – Malagueta foge da polícia

Eric conta que reuniu os dois ali para mostrar uma foto que revela Malagueta como o quarto ladrão e Maria Pia como cúmplice. Maria Pia revela para o antigo crush que Malagueta cogitou casar com Sabine para pegar a empresa. Rola uma pequena treta entre Eric e Malagueta meio novela mexicana mesmo. Malagueta ouve sua ordem de prisão dos policiais e se joga da janela.

Sexta-feira, 15 de dezembro – Malagueta é preso

Praticamente um dublê de filme de ação, Malagueta cai na piscina do hotel e tenta se esconder, mas é preso. Luiza explica para Eric que Maria Pia se apaixonou por Malagueta. Sabine fica CHO-CA-DA ao saber da prisão de seu noivo.

Eric dá aquela prensa para Maria Pia revelar que nunca foi ameaçada por Malagueta.

Sábado, 16 de dezembro – Júlio pede desculpas a Antônia

Maria Pia alegou interesses particulares para não denunciar Malagueta. Dom conta na empresa sobre a demissão de Malagueta. Maria Pia recebe uma intimação da polícia depois de toda essa tour de revelação. Júlio procura Antônia para dizer que provou seu amor entregando Malagueta.