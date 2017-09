Pega Pega: Malagueta descobre que Mirella não morreu num acidente

Preparados para mais uma semana de crimes que nunca são solucionados? Essa é a vida de quem assiste à novela “Pega Pega” (ou então de quem vê o “Jornal Nacional”, vale pros dois).

Um dos grandes mistérios da trama é a respeito da morte de Mirella, a ex-esposa de Eric (Mateus Solano) que supostamente morreu num acidente. Desde o surgimento de Arlete (Elizabeth Savalla) na trama, agora começamos a ver aquilo como algo mais suspeito. Todos os personagens estão correndo atrás do documento sobre este acidente de carro, mas ele cai nas mãos justamente de Malagueta (Marcelo Serrado). O concierge então descobre que aquilo pode não ter sido tão acidental assim.

Já o pessoal envolvido no roubo do Carioca Palace continua com seus problemas: Júlio (Thiago Martins) é hostilizado no atual serviço, Agnaldo (João Baldasserini) segue preso sem dinheiro para pagar a fiança e Sandra Helena (Nanda Costa) maravilhosa não quer vender um colar para salvar seu amado.

Vamos conferir o resumo da novela “Pega Pega“?

Segunda-feira, 11 de setembro – Todo mundo quer um pedaço de Maria Pia, agora de chapéu

Eric fica meio incomodado com sua mulher lhe perguntando coisas do passado, e afirma que não fez nada contra Mirella. Antônia fica irritada por ter beijado Júlio, mas depois chora em casa porque ela é uma pessoa emocionalmente instável (seria uma PENA se ela trabalhasse como policial, uma profissão que exige nervos de aço, não é mesmo?). Arlete descobre que Madalena comprou o chapéu no bazar da igreja que contém os documentos do acidente de Mirella. Maria Pia, agora toda produzida, decide vestir o bendito chapéu e se torna ainda mais sedutora.

Terça-feira, 12 de setembro – Peguem esse chapéu logo!

Athaíde desconfia do interesse de Arlete pelo chapéu. Antônia chama Domênico para sair e quem sabe sair da friendzone. Malagueta pega o chapéu de Maria Pia e leva para casa. Mônica então pega o chapéu emprestado, fazendo praticamente uma turnê nessa novela.

Quarta-feira, 13 de setembro – Malagueta encontra laudo

Mônica fica meio desconfortável de encontrar Eric no hotel com sua tradicional cara amarrada. Arlete acha que está numa novela de Walcyr Carrasco e surta quando não encontra seu chapéu. Percebendo que o clima entre os empregados está ruim, Eric pede ajuda para alguém. Seria uma profissional motivacional especializada em grandes empresas? Claro que não, ele apela para sua filha que conversa com cangurus de pelúcia! Malagueta pega o envelope do chapéu e vê as fotos do terrível acidente que chocou o mundo:

Não ESSE acidente (embora o Jesus Restaurado tenha nos chocado muito), e sim o acidente de Mirella.

Quinta-feira, 14 de setembro – Malagueta faz descoberta sobre acidente

Ao analisar as fotos, Malagueta percebe que a morte de Mirella não foi um acidente. Agnaldo sugere que Sandra Helena venda o colar de brilhantes para pagar sua fiança e a camareira faz a egípcia. Após muita investigação, Antônia descobre que Júlio e Agnaldo mentiram em seus depoimentos (CÊ JURA???). Júlio vai trabalhar e encontra faixas no quiosque o chamando de ladrão. Provavelmente vai ser algo parecido com essa cena:

Sexta-feira, 15 de setembro – Malagueta começa a se desesperar

Eric confessa a Antônia que desconfia bastante de Cíntia e Malagueta, provando que está apenas 50% certo em suas acusações. Mônica cobra o dinheiro de Malagueta, que não reage muito bem. Timóteo conta para o concierge que a polícia está cada vez mais se aproximando dele, e o que Malagueta faz? Sim, ele vai até sua mala de dinheiro que estava escondida porque né…

Sábado, 16 de setembro – Arlete e Eric se envolvem em acidente

Malagueta tira a mala de dinheiro da parede e guarda num local muito mais difícil: um armário de academia de ginástica (!!!). Maria Pia conta para Malagueta que ficou preocupada com ele depois da confissão de Júlio (mas ainda prefere o Eric como homem de sua vida). Arlete percebe que o passageiro de seu táxi é Eric, se assusta e sofre um acidente.