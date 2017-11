Pega Pega: O culpado pela morte de Mirella agora é outro

Todo mundo pronto para mais uma semana de um crime que nunca é solucionado? Espero que sim, porque as coisas em ‘Pega Pega‘ continuam se arrastando.

Na semana anterior, Athaíde (Reginaldo Faria) foi denunciado por Arlete (Elizabeth Savalla) como o mandante do crime que vitimou Mirella, a ex-esposa de Eric (Mateus Solano). Quando estávamos achando que finalmente o crime havia sido solucionado e poderíamos curtir mais cenas com Sandra Helena (Nanda Costa) nessa novela, fomos surpreendidos novamente com a notícia de que Athaíde NÃO cometeu o crime.

Lourenço (Rômulo Arantes Neto) usa sua inteligência para perceber que Athaíde está assumindo a culpa por algo cometido por outra pessoa, ou seja, agora Eric está em perigo. Tanto que Athaíde arma para que Eric seja preso e acusado (de novo) pelo crime da morte de Mirella.

Para entender o entra e sai da cadeia, confira o resumo da semana de ‘Pega Pega‘:

Segunda-feira, 13 de novembro – Lourenço faz mais uma descoberta

Maria Pia (Mariana Santos) vai atrás de um advogado que tire o pai da cadeia. Arlete conta para o filho que foi convidada para a inauguração da loja. Antônia (Vanessa Giácomo) faz a proteção policial de Arlete. Pedrinho (Marcos Caruso) pede gentilmente que Sandra Helena não coloque mais os pés no Carioca Palace. Lourenço descobre que o culpado de cortar os freios do carro de Mirella não foi Athaíde, ou seja, Eric e Bebeth (Valentina Herszage) estão em perigo.

Terça-feira, 14 de novembro – Júlio e Antônia se beijam

Eric comenta que Athaíde pode apenas ser o laranja de alguém. E como na vida real, Athaíde consegue sair da cadeia. Júlio (Thiago Martins) e Antônia se beijam. Antônia confessa isso para Domênico (Marcos Veras) e os dois decidem dar um tempo. Eric e Luiza (Camila Queiroz) decidem seguir Malagueta para descobrir se ele tem relação com Maria Pia.

Quarta-feira, 15 de novembro – Eric cai em cilada

Athaíde prepara uma armação para botar toda a culpa de seus crimes em Eric. Depois de Antônia confessar a Júlio que não consegue esquecê-lo, a policial convida Domênico para morar com ela. Sim, também não entendemos o fluxo de raciocínio dela.

Maria Pia dá aquela mentida para Eric não descobrir que ela tem relação com Malagueta (Marcelo Serrado). Pedrinho pergunta para Athaíde se ele tinha um caso com Mirella. Timóteo (Cacá Amaral) entrega um envelope para Eric que estava cheio de documentos incriminadores.

Quinta-feira, 16 de novembro – Eric está preso

Athaíde fica super feliz com a prisão de Eric. Luiza pede ajuda ao ex para tirar seu marido da cadeia. Eric tenta explicar para a polícia que foi vítima de uma armadilha.

Sandra Helena aproveita e dá uma festona em sua casa. Sabine (Irene Ravache) já está animada pensando como pode ter a guarda de Bebeth por causa da prisão de Eric. Antônia conta que Eric será transferido para um presídio.

Sexta-feira, 17 de novembro – Eric quer ir atrás de Maria Pia

Depois de séculos, Júlio lembra de contar para Sandra Helena e Agnaldo (João Baldasserini) que gravou o Malagueta falando coisas muito comprometedoras. Eric conta para sua esposa um plano para investigar Maria Pia. Como quem não quer nada, Júlio pergunta para Domênico se Antônia havia lhe contado que os dois ficaram uns capítulos atrás.

Sábado, 18 de novembro – Todos contra Eric

Júlio se solidariza com Domênico e diz que ele não merece uma mulhe como Antônia. Depois de ficar chocado ao descobrir que Mônica (Julia Lund) tem um filho, Malagueta junta os pontinhos e descobre que o filho é dele. Timóteo mente para Antônia dizendo que tudo o que fez foi a mando de Eric. Pedrinho fica bem mal ao receber a visita do leão.

Não esse Leão, e sim o da Receita Federal. Mônica consegue libertar Timóteo da cadeia.