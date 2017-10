Pega Pega: Júlio grava Malagueta confessando o roubo

É crime que você quer? Pois é crime que você terá! ‘Pega Pega‘ está de volta para mais uma semana de prisões, interrogatórios e policiais pouco inteligentes.

Nos capítulos previstos para a próxima semana, quem vai ter um inesperado surto de inteligência é Júlio (Thiago Martins). Depois de todo mundo sofrer com os planos de Malagueta (Marcelo Serrado), o jovem decide jantar com o ex-concierge. Mas Malagueta, que é o único que conseguiu se safar da prisão até agora, não imaginava que Júlio estava lá com um gravador, registrando toda a confissão do colega a respeito do assalto ao Carioca Palace. Você quer, @Joesley?

Será que finalmente a coisa vai pra frente ou será que Júlio vai passar vergonha (como faz desde o primeiro capítulo da novela)? Isso você vai saber só lendo nosso resumão de ‘Pega Pega‘.

Segunda-feira, 16 de outubro – Cíntia é liberada

Tânia acaba depondo a favor de Cíntia, acabando com toda a teoria de que ela era a quarta envolvida no roubo. Depois de um romântico jantar realizado na cozinha do Carioca Palace que deve ter interrompido a alimentação dos hóspedes, Pedrinho e Arlete passam a noite juntos. Maria Pia fica ~nervouser~ ao descobrir que a polícia tem outras digitais sem ser as de Cíntia. Sandra Helena recebe alta do hospital e é mandada de volta para a prisão.

Terça-feira, 17 de outubro – Pedrinho está apaixonado

Cíntia tem a certeza absoluta que ela ter sido incriminada do roubo tem a ver com Júlio, então pede para ele desaparecer. Como perdeu função na novela há umas duas semanas, Luiza pega o trabalho de locutora da rádio-peão e fofoca para Eric que Pedrinho está apaixonado por Arlete. Júlio chama Malagueta para jantar (mas sem segundas intenções).

Quarta-feira, 18 de outubro – Vem aí a delação premiada de Júlio

Timóteo consegue libertar Mônica da cadeia só para ela o ajudar a roubar Malagueta. Provavelmente o ditado “ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão” funciona nessa novela. Pedrinho marca um novo encontro com Arlete. Todo trabalhado na delação da J&F, Júlio grava o Malagueta falando sobre o roubo.

Quinta-feira, 19 de outubro – Arlete tromba com Júlio no hotel.

Agnaldo está cansado de ficar preso nessa novela, consegue um celular e pede para seu amigo Wanderley providenciar um urso de pelúcia igual ao Denguinho. Eric oferece seu hotel para hospedar os pais de Mathias, mas eles se recusam. Júlio é enxotado do Carioca Palace igual cachorro. Arlete fica surpresa ao encontrar Júlio por lá, e com certeza essa é a vontade dela nesse momento:

Sexta-feira, 20 de outubro – A coisa está complicando para Malagueta

Arlete dá aquela disfarçada para não falar o que estava fazendo no Carioca Palace, mas nós sabemos o que era:

Borges aceita a hospedagem de Eric. Sabine continua desconfiada de Malagueta e pede para ele ser vigiado por Ingrid. Domênico e Antônia vão tentar descobrir com Sandra Helena como é que Mônica fugiu da prisão.

Sábado, 21 de outubro – Malagueta é ameaçado

Ingrid confessa a Malagueta que Sabine o mandou seguir, afinal é um personagem muito suspeito. Sandra Helena é interrogada. Athaíde desconfia ao ver Arlete com Pedrinho. Sandra Helena tem a fiança paga e consegue sair da cadeia. Júlio ameaça Malagueta com a gravação que fez.