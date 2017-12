Pega Pega: Sabine “fez a Nazaré” no passado e roubou Dom

Em uma semana repleta de revelações sobre o caso Mirella em ‘Pega Pega‘, a maior descoberta foi a safadeza que Sabine (Irene Ravache) fez no passado com o filho adotivo Dom (David Junior).

Mariazinha (Aracy Balabanian) está fazendo participação especial na novela e já é a famosa personagem que fala demais quando bebe. Durante um evento social com a reunião de diversos personagens, a rica faz uma baita revelação: Sabine roubou Dom no melhor estilo Nazaré Tedesco.

Segundo ela, Sabine encontrou Dom na praia e, para afastá-lo de sua família biológica, tirou do éter uma viagem para Genebra. E assim todo mundo se separou, simples! E como o castigo vem a cavalo, Sabine passará bem mal e vai entrar em coma.

Mas também tem desdobramentos sobre os casos amorosos de Antônia (Vanessa Giácomo) e a prisão de Malagueta (Marcelo Serrado), mas isso você confere no nosso resumão de ‘Pega Pega‘:

Segunda-feira, 18 de dezembro – Júlio pede nova chance

Júlio (Thiago Martins) pede uma nova chance para seu amorzinho Antônia, mas diz que isso só será possível se ela abrir mão da carreira de policial. Amiga, oi???

(Nazaré fazendo hora extra no nosso resumão de ‘Pega Pega’)

Lígia (Ângela Vieira) fica passada ao descobrir que sua filha estava envolvida com Malagueta. Agnaldo (João Baldasserini) e Sandra Helena (Nanda Costa) entram em uma trégua. Dom quer saber o que Sabine fez contra sua família biológica.

Terça-feira, 19 de dezembro – O segredo de Sabine é revelado

Maria Pia (Mariana Santos) conta que esperará Malagueta fora da prisão. Domênico (Marcos Veras) toma um pé na bunda de Antônia. Mariazinha revela que Sabine levou Dom para Genebra assim que o encontrou na praia, e Madalena (Virginia Rosa) acusa Sabine de ter feito a Nazaré com seu filho.

O quadro de saúde de Sabine se agrava. Malagueta é levado para o presídio, e Eric (Mateus Solano) o questiona se foi o responsável por colocar os documentos na pasta.

Quarta-feira, 20 de dezembro – Júlio procura Antônia

Malagueta promete que confessará para a polícia. Lígia garante que Maria Pia não está envolvida na morte de Mirella. Arlete (Elizabeth Savalla) dá aquela forcinha pro filho continuar insistindo com Antônia. A policial chega em casa e dá de cara com Júlio.

Quinta-feira, 21 de dezembro – Sabine está mal

Antônia diz que não está pronta para largar sua carreira para ficar com Júlio, mas nenhum personagem avisa que estamos nos século XXI e a mulher pode trabalhar numa boa e ter seu namoro.

Eric e Bebeth (Valentina Herzage) se reconciliam depois que a adolescente percebe que sua revolta não fazia sentido. Siqueira quer descobrir quem é o informante da delegacia. Adriano (Márcio Kieling) avisa que Sabine teve uma complicação cirúrgica.

Sexta-feira, 22 de dezembro – Um capítulo praticamente na delegacia

Eric conta na delegacia como Maria Pia aceitou gerar Bebeth a pedido de Mirella. Bebeth acusa Isabel (Regina Gutman) de ter causado a briga que fez com que Mirella entrasse no carro sabotado. Lourenço (Rômulo Arantes Neto) investiga se Mariazinha e Lígia estavam no Carioca Palace no dia do acidente da Mirella.

Sábado, 23 de dezembro – Episódio de Natal

Sabine acorda do coma e sugere que Dom passe o Natal com sua família biológica. O Dream Team do Assaltinho formado por Sandra Helena, Agnaldo e Júlio vai visitar Malagueta na prisão. Antônia curte a festa de Natal da vila e fica assustada ao ver Aníbal (Edmílson Barros) por lá.