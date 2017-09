Pega Pega: ex-namorado de Luiza entra na novela para causar

Temos uma lista de coisas que não aguentamos mais em “Pega Pega“: policiais errando em todas as investigações, todo mundo focado no acidente de Mirella e casais chatos existindo. E o que teremos na próxima semana no folhetim? Tudo isso!

Luiza (Camila Queiroz) e Antônia (Vanessa Giácomo) continuam correndo atrás do mistério de Mirella, e Eric (Mateus Solano) não está nem um pouco contente com isso. Pra tentar acabar com esse assunto de vez, o protagonista finalmente conta para sua esposa o que rolou, e pede para que ela o obedeça e não investigue mais sobre o caso. Luiza aceita por motivos de: é trouxa.

Mas o casalzinho formado por Luiza e Eric está para sofrer um baque, porque Maria Pia (Mariana Santos) vai buscar um novo personagem no aeroporto. Se trata de Lourenço (Rômulo Arantes Neto), um empresário riquíssimo que – olha só que coincidência – também foi ex-namorado de Luiza. E como isso aqui é uma novela, Lourenço vai querer voltar para sua ex de qualquer jeito.

Confira essas e outras histórias no resumão de ‘Pega Pega’ dos dias 18 a 23 de setembro:

Segunda-feira, 18 de setembro – Maria Pia e Malagueta se pegam

Usando sua mente não tão genial assim, Antônia desconfia que Canivete e Mônica tenham participado do roubo do hotel. Depois de descobrir que Timóteo é o pai de Malagueta, Maria Pia beija o vilão da novela. Malagueta percebe que Arlete é a dona do chapéu que todo mundo estava procurando semana passada. Luiza pede para seu avô contar o que estava fazendo no acidente de Mirella e a gente tá como? Assim:

Terça-feira, 19 de setembro – Mônica e Evandro fogem…

Eric, o protagonista bastião da bondade e honestidade dessa trama, descobre que a ex-babá de Bebeth está sendo procurada por Antônia e dá um suborninho para ela fugir. Mônica tem sua foto divulgada pela imprensa e Evandro decide dar uma fugidinha com ela. Infelizmente para os dois, a polícia dessa novela pela primeira vez na trama faz algo certo e o ônibus da fuga é interceptado.

Quarta-feira, 20 de setembro – …mas são capturados

Mônica é presa. Sabine convida Malagueta para morar com ela, como parte do plano do Governo “Um Vilão Em Minha Casa”. Eric pede gentilmente para que sua esposa pare de investigar o acidente de sua falecida ex-esposa. A funcionária de Eric acidentalmente entrega para Luiza a pasta de movimentações bancárias do mocinho e ela descobre o depósito para Isabel.

Coitada, a gente nem decorou o nome da figurante… tsc, tsc…

Quinta-feira, 21 de setembro – Personagem nova entra na novela

A filha de Marieta, Valquíria, se hospeda no Carioca Palace. Antônia desconfia que Tereza seja a mãe de Márcio, mas ela já desconfiou de tanta coisa nessa novela que nem vai muito a fundo nisso. Eric quer saber se Maria Pia está de olho em Malagueta como ele mandou, e a resposta deveria ser o próprio GIF do gato Tom:

Sexta-feira, 22 de setembro – Malagueta declara seu amor

Eric conta para Luiza o que Mirella fez de verdade. Malagueta revela para Arlete quem está com os documentos. Valquíria e Sandra Helena têm aquela discussão gostosa sobre a herança. Malagueta se declara para Maria Pia, mas ela enfia uma faca em seu coração (não literalmente):

Depois da conversa com Eric, Luiza explica para Antônia que só vai investigar o caso de Mirella se seu marido deixar. Não abaixa essa cabeça pra macho não, minha filha!!!

Sábado, 23 de setembro – Mais um personagem novo na novela

Mônica conta para Arlete que os documentos estão com Malagueta. Antônia fala para o casal Eric e Luiza que Isabel é a mãe de Tereza, uma prova que todos os personagens de uma novela realmente se conhecem. A policial ainda argumenta que podem ter adulterado o laudo, e o brinquedo de Bebeth pode não ser o responsável pelo acidente. Maria Pia vai buscar o novo personagem Lourenço e descobre que ele era o ex de Luiza. Será que agora essa novela vai pra frente?