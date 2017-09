Pega Pega: Dom sofre caso grave de racismo na novela

A gente sempre está aqui brincando com os acontecimentos de “Pega Pega“, mas o personagem Dom (David Junior) vai passar por uma situação bem barra-pesada causada pelo já conhecido racismo institucionalizado do Brasil. A gente explica!

O filho de Sabine (Irene Ravache) será confundido com um bandido pela polícia apenas por estar mal vestido ao lado de seu carro importado. Por ter pego uma chuva, Dom acabou vestindo algumas roupas com Dilson (Ícaro Silva) e é bem essa a hora em que os policiais aparecem. Eles perguntam sobre os documentos do carro e ele conta que não estão com ele, por estarem na roupa que molhou. Dilson obedece direitinho às ordens dos policiais, até por já estar acostumado com esse tipo de abordagem, mas Dom fica revoltado e é levado para a prisão.

E ainda teremos mais cadeia, porque Sandra Helena (Nanda Costa) finalmente é presa por Antônia (Vanessa Giácomo). O pior é que Júlio (Thiago Martins) e Malagueta (Marcelo Serrado) se desesperam porque precisam combinar com Agnaldo (João Baldasserini), que está preso, um depoimento igual.

Para essas e outras histórias de ‘Pega Pega’, basta conferir o resumão da semana:

Segunda-feira, 2 de outubro – Sandra Helena é presa

Antônia conta a Domênico que acha perigoso Eric se envolver na investigação do roubo do Carioca Palace, ignorando coisas importantes como ele ter sido roubado e o hotel ser dele. Sandra Helena despacha o dinheiro do roubo em vários envelopes. Sabine compra o quiosque e dá de presente para Dilson. Antônia dá voz de prisão para Sandra Helena.

Terça-feira, 3 de outubro – Malagueta quer fugir

Arlete, a mulher que mentiu durante quase três décadas para a família, sugere que Júlio conte a verdade sobre o roubo. Maria Pia orienta Malagueta a não fugir com o dinheiro. Pedrinho fica feliz que vai recuperar parte da grana roubada. Dom é confundido com um bandido apenas porque é negro e estava ao lado de um carro importado. Júlio diz a Malagueta a frase que nenhuma pessoa gosta de ouvir:

Quarta-feira, 4 de outubro – Sandra Helena dá depoimento

Eric acha meio estranha a cara de Maria Pia após ouvir o depoimento de Sandra Helena. Malagueta fica sabendo que não foi delatado pela camareira. Tânia descobre que Dom foi preso. Eric diz para Sandra Helena que arranjará um advogado para defendê-la do crime de ter roubado dinheiro dele mesmo.

Quinta-feira, 5 de outubro – Júlio tenta convencer Malagueta a confessar

Malagueta e Júlio pensam numa forma de avisar Agnaldo para manter o depoimento. Júlio sugere que Malagueta confesse o crime. Tânia conta a Sabine sobre a prisão de Dom. Nelito mostra a carta anônima escrita por Sandra Helena para Antônia.

Sexta-feira, 6 de outubro – Pedrinho recebe o dinheiro de Sandra Helena

Antônia percebe que Sandra Helena foi quem mandou o dinheiro para Nelito. Tânia conta para Pedrinho que a camareira mandou parte do dinheiro do roubo para os funcionários do Carioca Palace, praticamente promovendo o socialismo na firma. Porém, os funcionários devolvem o dinheiro para Pedrinho, que comemora tipo o GIF da Emma Watson.

Sábado, 7 de outubro – Eric é afastado da investigação

Pedrinho e Arlete dançam no show e, ao dormir, o ricaço sonha com a personagem misteriosa que mentiu sobre a própria morte. Tânia espalha uma fofoca de que Sabine passou mal por causa da comida de Madalena. Antônia avisa Eric que não quer mais ele envolvido na investigação.