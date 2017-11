Pega Pega: o casal chato Eric e Luiza finge se separar

Faltando algumas boas semanas para o final da novela ‘Pega Pega‘, as investigações sobre todos os mistérios continuam dando voltas atrás do próprio rabo.

Como a treta envolvendo a morte de Mirella e o assalto ao Carioca Palace não terão novos desdobramentos esta semana, a grande alteração na mesmice da novela é que Eric (Mateus Solano) está cansado de sofrer na mão de todos os personagens e cria um plano assim que sai da cadeia. Assim que ele encontra Luiza (Camila Queiroz) os dois simulam uma briga bem escandalosa para acordar aquele prédio e fazer inveja para o povo. O que será que Eric está querendo com isso?

Para saber o que mais vai acontecer nessa novela que a gente ama ver e falar mal, confira o nosso resumão semanal de ‘Pega Pega’:

(e por favor, Globo, resolva logo esses mistérios que a gente não aguenta mais)

Segunda-feira, 20 de novembro – Eric entrega a guarda de Bebeth para Sabine

Sabine tenta conquistar a confiança da neta. Maria Pia (Mariana Santos) conta para Malagueta (Marcelo Serrado) que o pai fugiu da prisão e ele fica cho-ca-do.

Eric topa passar a guarda de Bebeth (Valentina Herszage) para Sabine (Irene Ravache). Durante um churrascão na casa de Sandra Helena (Nanda Costa), Lígia (Ângela Vieira) fica surpresa ao ser apresentada para Aníbal (Edmilson Barros)

Terça-Feira, 21 de novembro – Mais revelações sobre Athaíde

Aníbal e Lígia fingem que nunca se viram antes. Maria Pia avisa Bebeth que Sabine pode ser uma cobra. Luiza é informada que o avô Pedrinho (Marcos Caruso) está com uma dívida imensa na Receita Federal. Lígia conta para Athaíde sobre o reencontro com Aníbal, que vem a ser o ex-motorista do casal. Não sei vocês, mas não aguentamos mais mistérios a cada capítulo.

Quarta-feira, 22 de novembro – Eric é liberado da cadeia

Lourenço (Rômulo Arantes Neto) começa a desconfiar que tanto o roubo do dinheiro do Carioca Palace quanto o acidente de Mirella no passado estão conectados de alguma forma.

Arlete (Elizabeth Savalla) incentiva o mozão Pedrinho a seguir com seu plano. Eric é liberado da prisão porque lhe pagaram a fiança, mas ele não pode sair do país e teve os bens bloqueados (inclusive o helicóptero que ele ama usar para perseguir pessoas).

Quinta-feira, 23 de novembro – Eric está bem pobre

Maria Pia vai buscar Eric na cadeia e ele conta que não tem dinheiro para pagar a diária do Carioca Palace. Luiza e Eric fingem que estão brigando. Ele fica sabendo então que Sabine vai bancar essas despesas com o dinheiro da empresa. Depois de trocentos capítulos, Antônia (Vanessa Giácomo) descobre que Maria Pia era amiga de Mirella. Mas cê jura que só agora descobriu algo crucial assim????

Sexta-feira, 24 de novembro – Bebeth descobre algo sobre seu passado

Pedrinho percebe que a casa que comprou era de Sandra Helena. Timóteo (Cacá Amaral) vai atrás de Malagueta e o ex-concierge pede para o outro sumir de sua vida. Falando na profissão, Nelito (Rodrigo Fagundes) supera as expectativas negativas de emprego no país e é convidado para ser o concierge do Carioca Palace. Bebeth descobre que sua babá quando criança era Isabela (Regina Gutman). Que interessante, ‘Pega Pega’, estamos intrigados com essa nova reviravolta.

Sábado, 25 de novembro – Eric explica sua acusação

Eric conta para a filha que Isabel deu um depoimento falso, e por isso ele virou acusado da morte de Mirella. Rúbia mostra que não é trouxa e já percebeu que a tal separação de Eric e Luiza é falsa. Lourenço conta para a polícia que encontrou o cruzeiro de Isabel e agora teremos confusão no mar (mas sem a Giovanna Antonelli)!